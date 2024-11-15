Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету" - 15.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241115/1058937733.html
Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету"
Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету" - 15.11.2024 Украина.ру
Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету"
Владимир Зеленский сочинил новый план. Уже который по счету за последние годы. На этот раз стратегию из 10 пунктов назвали "планом стойкости". О чем конкретно идет речь никто пока не знает, хотя по опыту предыдущих подобных документов можно предположить, что содержание не так уж и важно. Движение – все, цель – ничто
2024-11-15T13:09
2024-11-15T13:20
эксклюзив
украина
план
владимир зеленский
"формула мира"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058933493_178:0:1422:700_1920x0_80_0_0_1c8493ac9250bf16cf0f02920865ef44.jpg.webp
Попытка первая: "формула мира"Зеленский увлекся сочинительством программных планов вскоре после начала российской военной спецоперации. Осенью 2022 года он презентовал "формулу мира", с которой потом упорно разъезжал по загранице, пытаясь впарить ее мировым лидерам.В этом документе первоначально было 10 пунктов. Вперемешку с общими расплывчатыми пожеланиями типа недопущения эскалации, продовольственной безопасности и т.д. этот план содержал также несколько конкретных формулировок: вывод ВС РФ и окончание боевых действий, "восстановление территориальной целостности" Украины, освобождение всех пленных и "депортированных".Год назад по инициативе Украины прошло заседание саммита по обсуждению этой "формулы мира". РФ в нем не участвовала. К этому мероприятию сама "формула" скукожилась до трех пунктов: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными.Эксперты констатировали отказ ряда стран, преимущественно Глобального Юга от обсуждения более широкой вариации "формулы" Зеленского и ее фактический провал.Со временем об этой "формуле" стали вспоминать все реже, пока совсем не предали забвению. Чтобы поддержать интерес, Зеленский решил переиздать "формулу мира", ужесточив и конкретизировав свои требования.Попытка вторая: "план победы"Летом этого года из-под пера Зеленского, его советников и пиарщиков вышел "план победы". Публично озвучили 5 пунктов этого "плана":- приглашение Украины в НАТО еще до конца конфликта;- укрепление "украинской обороны" (предоставление ВСУ дальнобойного оружия, продолжение атаки на Курскую область, совместное с партнерами сбивание российских ракет и дронов, вложение в украинское военное производство);- размещение на Украине "комплекса неядерного сдерживания";- защита Западом украинских ресурсов, совместное использование экономических возможностей страны;- замещение частей НАТО в Европе украинскими военными после завершения конфликта.Эти пункты также имеют секретные дополнения, которые не будут обнародованы, а сразу поступят на рассмотрение западных партнеров Украины. Позже в СМИ появилась информация, что одно из этих секретных дополнений заключается в просьбе предоставить Киеву ракеты Tomahawk дальностью 2,4 тыс. км.Свою задумку Зеленский представил американцам, а именно администрации Джо Байдена. Было это еще до выборов, Киев явно делал ставку на демократов, однако 5 ноября президентские выборы в США выиграл Дональд Трамп, поэтому пришлось изворачиваться и убеждать всех, что "план победы" подойдет и для республиканцев.Попытка третья: "план стойкости"Какой-то вразумительной реакции, на которую рассчитывал Зеленский, из США на его "план" не последовало. Напротив, собеседники американских СМИ, приближенные к Белому дому, назвали предложения Украины невыполнимыми.Почуяв близкое фиаско "плана победы", Зеленский решил переключить внимание и объявил об очередном аналоге, на это раз под названием "план стойкости". Анонсировалось, что он будет предназначаться для внутреннего потребления и даст ответы, как украинскому обществу жить дальше.В четверг, 14 ноября, в своем ежевечернем обращении Зеленский приоткрыл завесу тайны и объявил, что в этот новый план включено 10 пунктов. По его словам, это будет "фактически базовый доктринальный документ" для Украины.Как и в предыдущие разы, "план стойкости" пока обрамляется минимумом фактов, чего не скажешь об уже привычном пропагандистском словоблудии лидера киевского режима, который поспешил снова наобещать украинцам с три короба."С четкими приложениями. Пошагово. Как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы. Для того, чтобы мы имели право на это слово – "победа". Мы все – каждый украинец, каждая украинка. Миллионы людей, которые мечтают о завершении этой войны справедливо для Украины и работают ради этого, воюют ради этого", - заявил он.Один из пунктов будет касаться безопасности."Это – основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку", - продолжил Зеленский.Есть в новом "плане" и раздел про вооружение, речь в нем идет о его производстве внутри страны, а также о "сотрудничестве с партнерами" в этом вопросе."Культурный суверенитет"Из всех пассажей Зеленского касательно "плана стойкости" выделяется пункт о "культурном суверенитете". Именно ему больше всего времени в своей речи посвятил лидер правящего на Украине режима.Со слов Зеленского, этот "культурный суверенитет" включает в себя культурное наследие страны, современную культуру, а также "культурную дипломатию"."Производство украинского контента и ради этого – реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине. Это часть нашей силы и элемент обеспечения связей Украины с глобальным миром", - сказал он.Зеленский действительно задолго до ухода в политику поднаторел в производстве контента, правда, почти весь он был на русском языке. Но времена изменились, теперь он старательно выводит мову и корчит из себя верного стражника украинской культуры."Бывают вещи, не способные донести другим ни политики, ни общественные деятели, ни информационное пространство. Но эмоции делают это. Искусство это делает. Культура в целом – это инструмент, работающий одинаково ради человечности в разных частях света. Мы должны уделить этому гораздо больше государственного внимания, и это будет", - заверил он.Неизвестно, почему эта тема сейчас вдруг стала такой актуальной для Зеленского, чья страна буквально каждый день теряет все новые территории, теряет людей, а экономика государства валится в штопор.Исходя из опыта последних лет можно предположить, какой "культурный суверенитет" готовит своим гражданам Зеленский: здесь и костры из русскоязычной литературы, снос памятников русским классикам, а в качестве серьезного достижения преподносится оснащение мировых музеев аудиогидами на украинском языке.Настораживает и упомянутое "реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине", что можно трактовать как сигнал для охоты на тех деятелей, которые не захотят слиться в экстазе в этой "культурной революции" Зеленского.Вряд ли такое выпячивания "культурной" части "плана стойкости" произошло случайно. Это практически прямое признание его пиар-функции, констатация пустоты, в которую погружается Украина.Все эти формулы и планы – не что иное как симулякры, в которых нет ни мира, ни победы, ни стойкости. Зато будет море "украинского контента" от условного "Квартала 95" в качестве анестезии для оставшегося населения.О том, что ждет Украину в ближайшем будущем - в материале издания Украина.ру Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране.
https://ukraina.ru/20241115/1058928031.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058933493_66:0:999:700_1920x0_80_0_0_e7e46ff1811591c89bcd57425af1a0c5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, план, владимир зеленский, "формула мира"
Эксклюзив, Украина, план, Владимир Зеленский, "формула мира"

Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету"

13:09 15.11.2024 (обновлено: 13:20 15.11.2024)
 
© Украина.руКоллаж: осел с морковкой, война, разрушения
Коллаж: осел с морковкой, война, разрушения - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Украина.ру
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский сочинил новый план. Уже который по счету за последние годы. На этот раз стратегию из 10 пунктов назвали "планом стойкости". О чем конкретно идет речь никто пока не знает, хотя по опыту предыдущих подобных документов можно предположить, что содержание не так уж и важно. Движение – все, цель – ничто
Попытка первая: "формула мира"
Зеленский увлекся сочинительством программных планов вскоре после начала российской военной спецоперации. Осенью 2022 года он презентовал "формулу мира", с которой потом упорно разъезжал по загранице, пытаясь впарить ее мировым лидерам.
В этом документе первоначально было 10 пунктов. Вперемешку с общими расплывчатыми пожеланиями типа недопущения эскалации, продовольственной безопасности и т.д. этот план содержал также несколько конкретных формулировок: вывод ВС РФ и окончание боевых действий, "восстановление территориальной целостности" Украины, освобождение всех пленных и "депортированных".
Год назад по инициативе Украины прошло заседание саммита по обсуждению этой "формулы мира". РФ в нем не участвовала. К этому мероприятию сама "формула" скукожилась до трех пунктов: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными.
Эксперты констатировали отказ ряда стран, преимущественно Глобального Юга от обсуждения более широкой вариации "формулы" Зеленского и ее фактический провал.
Со временем об этой "формуле" стали вспоминать все реже, пока совсем не предали забвению. Чтобы поддержать интерес, Зеленский решил переиздать "формулу мира", ужесточив и конкретизировав свои требования.
Попытка вторая: "план победы"
Летом этого года из-под пера Зеленского, его советников и пиарщиков вышел "план победы". Публично озвучили 5 пунктов этого "плана":
- приглашение Украины в НАТО еще до конца конфликта;
- укрепление "украинской обороны" (предоставление ВСУ дальнобойного оружия, продолжение атаки на Курскую область, совместное с партнерами сбивание российских ракет и дронов, вложение в украинское военное производство);
- размещение на Украине "комплекса неядерного сдерживания";
- защита Западом украинских ресурсов, совместное использование экономических возможностей страны;
- замещение частей НАТО в Европе украинскими военными после завершения конфликта.
Литовкин
10:06
А что скажут Путин и Си? Как торгуется Украина и за чей счёт Америка хочет стать снова великой – ЛитовкинВоенный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал торги Зеленского с будущим правительством США, а также рассказал о судьбе НАТО и о резервах ВСУ
Эти пункты также имеют секретные дополнения, которые не будут обнародованы, а сразу поступят на рассмотрение западных партнеров Украины. Позже в СМИ появилась информация, что одно из этих секретных дополнений заключается в просьбе предоставить Киеву ракеты Tomahawk дальностью 2,4 тыс. км.
Свою задумку Зеленский представил американцам, а именно администрации Джо Байдена. Было это еще до выборов, Киев явно делал ставку на демократов, однако 5 ноября президентские выборы в США выиграл Дональд Трамп, поэтому пришлось изворачиваться и убеждать всех, что "план победы" подойдет и для республиканцев.
Попытка третья: "план стойкости"
Какой-то вразумительной реакции, на которую рассчитывал Зеленский, из США на его "план" не последовало. Напротив, собеседники американских СМИ, приближенные к Белому дому, назвали предложения Украины невыполнимыми.
Почуяв близкое фиаско "плана победы", Зеленский решил переключить внимание и объявил об очередном аналоге, на это раз под названием "план стойкости". Анонсировалось, что он будет предназначаться для внутреннего потребления и даст ответы, как украинскому обществу жить дальше.
В четверг, 14 ноября, в своем ежевечернем обращении Зеленский приоткрыл завесу тайны и объявил, что в этот новый план включено 10 пунктов. По его словам, это будет "фактически базовый доктринальный документ" для Украины.
Как и в предыдущие разы, "план стойкости" пока обрамляется минимумом фактов, чего не скажешь об уже привычном пропагандистском словоблудии лидера киевского режима, который поспешил снова наобещать украинцам с три короба.
"С четкими приложениями. Пошагово. Как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы. Для того, чтобы мы имели право на это слово – "победа". Мы все – каждый украинец, каждая украинка. Миллионы людей, которые мечтают о завершении этой войны справедливо для Украины и работают ради этого, воюют ради этого", - заявил он.
Один из пунктов будет касаться безопасности.
"Это – основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку", - продолжил Зеленский.
Есть в новом "плане" и раздел про вооружение, речь в нем идет о его производстве внутри страны, а также о "сотрудничестве с партнерами" в этом вопросе.
"Культурный суверенитет"
Из всех пассажей Зеленского касательно "плана стойкости" выделяется пункт о "культурном суверенитете". Именно ему больше всего времени в своей речи посвятил лидер правящего на Украине режима.
Со слов Зеленского, этот "культурный суверенитет" включает в себя культурное наследие страны, современную культуру, а также "культурную дипломатию".
"Производство украинского контента и ради этого – реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине. Это часть нашей силы и элемент обеспечения связей Украины с глобальным миром", - сказал он.
Зеленский действительно задолго до ухода в политику поднаторел в производстве контента, правда, почти весь он был на русском языке. Но времена изменились, теперь он старательно выводит мову и корчит из себя верного стражника украинской культуры.
"Бывают вещи, не способные донести другим ни политики, ни общественные деятели, ни информационное пространство. Но эмоции делают это. Искусство это делает. Культура в целом – это инструмент, работающий одинаково ради человечности в разных частях света. Мы должны уделить этому гораздо больше государственного внимания, и это будет", - заверил он.
Неизвестно, почему эта тема сейчас вдруг стала такой актуальной для Зеленского, чья страна буквально каждый день теряет все новые территории, теряет людей, а экономика государства валится в штопор.
Исходя из опыта последних лет можно предположить, какой "культурный суверенитет" готовит своим гражданам Зеленский: здесь и костры из русскоязычной литературы, снос памятников русским классикам, а в качестве серьезного достижения преподносится оснащение мировых музеев аудиогидами на украинском языке.
Настораживает и упомянутое "реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине", что можно трактовать как сигнал для охоты на тех деятелей, которые не захотят слиться в экстазе в этой "культурной революции" Зеленского.
Вряд ли такое выпячивания "культурной" части "плана стойкости" произошло случайно. Это практически прямое признание его пиар-функции, констатация пустоты, в которую погружается Украина.
Все эти формулы и планы – не что иное как симулякры, в которых нет ни мира, ни победы, ни стойкости. Зато будет море "украинского контента" от условного "Квартала 95" в качестве анестезии для оставшегося населения.
О том, что ждет Украину в ближайшем будущем - в материале издания Украина.ру Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране.
 
ЭксклюзивУкраинапланВладимир Зеленский"формула мира"
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России
14:06Министр обороны Польши упрекнул Зеленского в "короткой памяти" и отказался воевать с РФ
13:51"Приблизиться нельзя - висит дрон": ВСУ атаковали конную ферму
13:41Купил отцу участок в шесть футбольных полей: у Стерненко нашли залежи в миллион долларов — СМИ
13:41Удар по Киеву - это приятный бонус. Что уничтожила Россия в последней ракетной атаке по ВСУ - Рожин
13:40Что в конце СВО. Будут по-русски и победа, и земля, и мир
13:26Советник главы ДНР: до полного окружения Курахово - считанные километры
13:17Киев поменял мнение насчет Трампа — Politico
13:09Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету"
13:00Неблагодарный Зеленский и "короткая память" украинцев, атаки. Главное на Украине на 13:00 15 ноября
13:00"Немного выпил": украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен
12:39ВСУ атаковали Белгородскую область, губернатор рассказал о пострадавших
12:22"Пограничников Украина угнала на мясо на Курский выступ": российские военные зашли в Черниговскую область
12:04Киеву придется значительно уступить территории - Politico
11:51Массово бегут из "кармана" Курахово: очередное промедление с отступлением ВСУ и его цена
11:05Киев пообещал подростку 25 тысяч рублей за поджог на Транссибе - ФСБ
10:59Экс-советник Пентагона: Украина уже проиграла, но Зеленский хочет добить ее и себя
10:44Окруженные в районе Курахово бойцы ВСУ сдались по требованию РФ
10:06А что скажут Путин и Си? Как торгуется Украина и за чей счёт Америка хочет стать снова великой – Литовкин
10:04Константинов пригласил Маска инвестировать в Крым
Лента новостейМолния