https://ukraina.ru/20241115/1058937733.html

Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету"

Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету" - 15.11.2024 Украина.ру

Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету"

Владимир Зеленский сочинил новый план. Уже который по счету за последние годы. На этот раз стратегию из 10 пунктов назвали "планом стойкости". О чем конкретно идет речь никто пока не знает, хотя по опыту предыдущих подобных документов можно предположить, что содержание не так уж и важно. Движение – все, цель – ничто

2024-11-15T13:09

2024-11-15T13:09

2024-11-15T13:20

эксклюзив

украина

план

владимир зеленский

"формула мира"

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Попытка первая: "формула мира"Зеленский увлекся сочинительством программных планов вскоре после начала российской военной спецоперации. Осенью 2022 года он презентовал "формулу мира", с которой потом упорно разъезжал по загранице, пытаясь впарить ее мировым лидерам.В этом документе первоначально было 10 пунктов. Вперемешку с общими расплывчатыми пожеланиями типа недопущения эскалации, продовольственной безопасности и т.д. этот план содержал также несколько конкретных формулировок: вывод ВС РФ и окончание боевых действий, "восстановление территориальной целостности" Украины, освобождение всех пленных и "депортированных".Год назад по инициативе Украины прошло заседание саммита по обсуждению этой "формулы мира". РФ в нем не участвовала. К этому мероприятию сама "формула" скукожилась до трех пунктов: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными.Эксперты констатировали отказ ряда стран, преимущественно Глобального Юга от обсуждения более широкой вариации "формулы" Зеленского и ее фактический провал.Со временем об этой "формуле" стали вспоминать все реже, пока совсем не предали забвению. Чтобы поддержать интерес, Зеленский решил переиздать "формулу мира", ужесточив и конкретизировав свои требования.Попытка вторая: "план победы"Летом этого года из-под пера Зеленского, его советников и пиарщиков вышел "план победы". Публично озвучили 5 пунктов этого "плана":- приглашение Украины в НАТО еще до конца конфликта;- укрепление "украинской обороны" (предоставление ВСУ дальнобойного оружия, продолжение атаки на Курскую область, совместное с партнерами сбивание российских ракет и дронов, вложение в украинское военное производство);- размещение на Украине "комплекса неядерного сдерживания";- защита Западом украинских ресурсов, совместное использование экономических возможностей страны;- замещение частей НАТО в Европе украинскими военными после завершения конфликта.Эти пункты также имеют секретные дополнения, которые не будут обнародованы, а сразу поступят на рассмотрение западных партнеров Украины. Позже в СМИ появилась информация, что одно из этих секретных дополнений заключается в просьбе предоставить Киеву ракеты Tomahawk дальностью 2,4 тыс. км.Свою задумку Зеленский представил американцам, а именно администрации Джо Байдена. Было это еще до выборов, Киев явно делал ставку на демократов, однако 5 ноября президентские выборы в США выиграл Дональд Трамп, поэтому пришлось изворачиваться и убеждать всех, что "план победы" подойдет и для республиканцев.Попытка третья: "план стойкости"Какой-то вразумительной реакции, на которую рассчитывал Зеленский, из США на его "план" не последовало. Напротив, собеседники американских СМИ, приближенные к Белому дому, назвали предложения Украины невыполнимыми.Почуяв близкое фиаско "плана победы", Зеленский решил переключить внимание и объявил об очередном аналоге, на это раз под названием "план стойкости". Анонсировалось, что он будет предназначаться для внутреннего потребления и даст ответы, как украинскому обществу жить дальше.В четверг, 14 ноября, в своем ежевечернем обращении Зеленский приоткрыл завесу тайны и объявил, что в этот новый план включено 10 пунктов. По его словам, это будет "фактически базовый доктринальный документ" для Украины.Как и в предыдущие разы, "план стойкости" пока обрамляется минимумом фактов, чего не скажешь об уже привычном пропагандистском словоблудии лидера киевского режима, который поспешил снова наобещать украинцам с три короба."С четкими приложениями. Пошагово. Как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы. Для того, чтобы мы имели право на это слово – "победа". Мы все – каждый украинец, каждая украинка. Миллионы людей, которые мечтают о завершении этой войны справедливо для Украины и работают ради этого, воюют ради этого", - заявил он.Один из пунктов будет касаться безопасности."Это – основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку", - продолжил Зеленский.Есть в новом "плане" и раздел про вооружение, речь в нем идет о его производстве внутри страны, а также о "сотрудничестве с партнерами" в этом вопросе."Культурный суверенитет"Из всех пассажей Зеленского касательно "плана стойкости" выделяется пункт о "культурном суверенитете". Именно ему больше всего времени в своей речи посвятил лидер правящего на Украине режима.Со слов Зеленского, этот "культурный суверенитет" включает в себя культурное наследие страны, современную культуру, а также "культурную дипломатию"."Производство украинского контента и ради этого – реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине. Это часть нашей силы и элемент обеспечения связей Украины с глобальным миром", - сказал он.Зеленский действительно задолго до ухода в политику поднаторел в производстве контента, правда, почти весь он был на русском языке. Но времена изменились, теперь он старательно выводит мову и корчит из себя верного стражника украинской культуры."Бывают вещи, не способные донести другим ни политики, ни общественные деятели, ни информационное пространство. Но эмоции делают это. Искусство это делает. Культура в целом – это инструмент, работающий одинаково ради человечности в разных частях света. Мы должны уделить этому гораздо больше государственного внимания, и это будет", - заверил он.Неизвестно, почему эта тема сейчас вдруг стала такой актуальной для Зеленского, чья страна буквально каждый день теряет все новые территории, теряет людей, а экономика государства валится в штопор.Исходя из опыта последних лет можно предположить, какой "культурный суверенитет" готовит своим гражданам Зеленский: здесь и костры из русскоязычной литературы, снос памятников русским классикам, а в качестве серьезного достижения преподносится оснащение мировых музеев аудиогидами на украинском языке.Настораживает и упомянутое "реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине", что можно трактовать как сигнал для охоты на тех деятелей, которые не захотят слиться в экстазе в этой "культурной революции" Зеленского.Вряд ли такое выпячивания "культурной" части "плана стойкости" произошло случайно. Это практически прямое признание его пиар-функции, констатация пустоты, в которую погружается Украина.Все эти формулы и планы – не что иное как симулякры, в которых нет ни мира, ни победы, ни стойкости. Зато будет море "украинского контента" от условного "Квартала 95" в качестве анестезии для оставшегося населения.О том, что ждет Украину в ближайшем будущем - в материале издания Украина.ру Зеленский продолжит кровавое пиршество. Украинские эксперты и политики о ситуации в стране.

https://ukraina.ru/20241115/1058928031.html

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эксклюзив, украина, план, владимир зеленский, "формула мира"