Удар по Киеву - это приятный бонус. Что уничтожила Россия в последней ракетной атаке по ВСУ - Рожин - 15.11.2024 Украина.ру
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Удар по Киеву - это приятный бонус. Что уничтожила Россия в последней ракетной атаке по ВСУ - Рожин
Удар по Киеву - это приятный бонус. Что уничтожила Россия в последней ракетной атаке по ВСУ - Рожин - 15.11.2024 Украина.ру
Удар по Киеву - это приятный бонус. Что уничтожила Россия в последней ракетной атаке по ВСУ - Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на ключевых направлениях СВО, а также рассказал о... Украина.ру, 15.11.2024
2024-11-15T13:41
2024-11-15T13:41
видео
россия
украина
борис рожин
джо байден
илон маск
ес
вооруженные силы украины
киев
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на ключевых направлениях СВО, а также рассказал о тактике лобового штурма населённых пунктов и о последствиях подрыва дамбы Кураховского водохранилища, на который пошли ВСУ. 00:25 - О массированной атаке ВС РФ по Киеву; 02:04 - О целях, поражённых на Украине; 03:41 - О задаче максимум при высокоточных ударах по Украине; 05:26 - Об авиаударах по колонне ВСУ в Сумской области; 06:39 - О ситуации в Курской области; 08:48 - О новых территориях, освобождённых армией России от ВСУ; 10:41 - О тактике штурма Великой Новосёлки;12:17 - Курахово: последствия подрыва дамбы; 15:22 - Об укрепрайонах ВСУ в Курахово; 17:23 - О мобилизационном потенциале Украины; 18:49 - О вероятности каскадного обрушения фронта; 20:28 - О действиях, которые необходимы ВС РФ для достижения поставленных целей. #Рожин #Донбасс #ДНР #Россия #РФ #Украина #ВСУ#Киев #атаки #СВО #авиаудары #спецоперация #война #конфликт #ТЦК #военкомат #фронт #Курахово #мобилизация #армия #Запад #Корея #КНДР #техника #оружие #танки #ВСРФ #военные #Франция #Европа #ЕС #Евросоюз #Угледар #Трамп #встреча #Байден #арсенал #ИлонМаск #НАТО #Путин #экономика #геополитика #республиканцы #демократы #Конгресс #выборы #инаугурация #президент #Маск #политика #границы #американцы #Вашингтон #Пентагон #реформы #Остин #Китай #КНР #АТР #Восток #Азия #переговоры #Рютте #Столтенберг #реформы #Курск #дамба #Солнцевка ТГ-канал Бориса Рожина - https://t.me/colonel_cassad Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, украина, борис рожин, джо байден, илон маск, ес, вооруженные силы украины, киев
Видео, Россия, Украина, Борис Рожин, Джо Байден, Илон Маск, ЕС, Вооруженные силы Украины, Киев

Удар по Киеву - это приятный бонус. Что уничтожила Россия в последней ракетной атаке по ВСУ - Рожин

13:41 15.11.2024
 
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на ключевых направлениях СВО, а также рассказал о тактике лобового штурма населённых пунктов и о последствиях подрыва дамбы Кураховского водохранилища, на который пошли ВСУ.
00:25 - О массированной атаке ВС РФ по Киеву;
02:04 - О целях, поражённых на Украине;
03:41 - О задаче максимум при высокоточных ударах по Украине;
05:26 - Об авиаударах по колонне ВСУ в Сумской области;
06:39 - О ситуации в Курской области;
08:48 - О новых территориях, освобождённых армией России от ВСУ;
10:41 - О тактике штурма Великой Новосёлки;
12:17 - Курахово: последствия подрыва дамбы;
15:22 - Об укрепрайонах ВСУ в Курахово;
17:23 - О мобилизационном потенциале Украины;
18:49 - О вероятности каскадного обрушения фронта;
20:28 - О действиях, которые необходимы ВС РФ для достижения поставленных целей.
#Рожин #Донбасс #ДНР #Россия #РФ #Украина #ВСУ#Киев #атаки #СВО #авиаудары #спецоперация #война #конфликт #ТЦК #военкомат #фронт #Курахово #мобилизация #армия #Запад #Корея #КНДР #техника #оружие #танки #ВСРФ #военные #Франция #Европа #ЕС #Евросоюз #Угледар #Трамп #встреча #Байден #арсенал #ИлонМаск #НАТО #Путин #экономика #геополитика #республиканцы #демократы #Конгресс #выборы #инаугурация #президент #Маск #политика #границы #американцы #Вашингтон #Пентагон #реформы #Остин #Китай #КНР #АТР #Восток #Азия #переговоры #Рютте #Столтенберг #реформы #Курск #дамба #Солнцевка
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
13:26
Советник главы ДНР: до полного окружения Курахово - считанные километрыПочти половина территории Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) находится под контролем России. Об этом 15 ноября заявил советник главы региона Пушилина Ян Гагин, передаёт РИА Новости
 
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