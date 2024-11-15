Удар по Киеву - это приятный бонус. Что уничтожила Россия в последней ракетной атаке по ВСУ - Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию на ключевых направлениях СВО, а также рассказал о тактике лобового штурма населённых пунктов и о последствиях подрыва дамбы Кураховского водохранилища, на который пошли ВСУ.
00:25 - О массированной атаке ВС РФ по Киеву;
02:04 - О целях, поражённых на Украине;
03:41 - О задаче максимум при высокоточных ударах по Украине;
05:26 - Об авиаударах по колонне ВСУ в Сумской области;
06:39 - О ситуации в Курской области;
08:48 - О новых территориях, освобождённых армией России от ВСУ;
10:41 - О тактике штурма Великой Новосёлки;
12:17 - Курахово: последствия подрыва дамбы;
15:22 - Об укрепрайонах ВСУ в Курахово;
17:23 - О мобилизационном потенциале Украины;
18:49 - О вероятности каскадного обрушения фронта;
20:28 - О действиях, которые необходимы ВС РФ для достижения поставленных целей.
#Рожин #Донбасс #ДНР #Россия #РФ #Украина #ВСУ#Киев #атаки #СВО #авиаудары #спецоперация #война #конфликт #ТЦК #военкомат #фронт #Курахово #мобилизация #армия #Запад #Корея #КНДР #техника #оружие #танки #ВСРФ #военные #Франция #Европа #ЕС #Евросоюз #Угледар #Трамп #встреча #Байден #арсенал #ИлонМаск #НАТО #Путин #экономика #геополитика #республиканцы #демократы #Конгресс #выборы #инаугурация #президент #Маск #политика #границы #американцы #Вашингтон #Пентагон #реформы #Остин #Китай #КНР #АТР #Восток #Азия #переговоры #Рютте #Столтенберг #реформы #Курск #дамба #Солнцевка
ТГ-канал Бориса Рожина - https://t.me/colonel_cassad
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru