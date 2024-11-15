https://ukraina.ru/20241115/1058942768.html

Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России

Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России - 15.11.2024 Украина.ру

Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, будет ли в ближайшее время решен вопрос с замедлением платформы YouTube

2024-11-15T14:07

2024-11-15T14:07

2024-11-15T14:07

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В то же время, подчеркнул он, эта проблема на сегодняшний день не является приоритетной у россиян.Накануне глава "Мосфильма" Карен Шахназаров после встречи Путиным заявил в эфире телеканала "Россия-1", что глава государства пообещал ему разобраться в ситуации с замедлением работы YouTube."Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", - сказал Шахназаров, подчеркнув, что глава государства открыт для разных тем.Ранее в интервью изданию Украина.ру известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков отметил, что запрещать платформы вроде YouTube в России не нужно, в то же время людям стоит предложить альтернативу, тогда и необходимость цепляться за западные площадки идеологического воздействия будет не нужно."Да, "держать и не пущать" - это наше национальное. Но речь-то не про "держать и не пущать". Речь про то, чтобы гражданам внутри России предоставить точно такие же сервисы, а было бы неплохо, чтобы они были лучше. Все должно быть российское, случись чего, если американцы, например, дернут за рубильник. Разумное решение, вообще все интересное оттуда слить к нам. А вы, американцы, идите лесом. Вот так правильно", - сказал собеседник издания.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.Другие темы: Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС.

https://ukraina.ru/20241114/1058917449.html

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новости, россия, украина, владимир путин, шахназаров, дмитрий песков, youtube, украина.ру, rutube