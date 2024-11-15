https://ukraina.ru/20241115/1058942768.html
Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России
Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России - 15.11.2024 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, будет ли в ближайшее время решен вопрос с замедлением платформы YouTube
2024-11-15T14:07
2024-11-15T14:07
2024-11-15T14:07
новости
россия
украина
владимир путин
шахназаров
дмитрий песков
youtube
украина.ру
rutube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103234/72/1032347248_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e45f44eeed0841b543d8d3faec9abb8.jpg
В то же время, подчеркнул он, эта проблема на сегодняшний день не является приоритетной у россиян.Накануне глава "Мосфильма" Карен Шахназаров после встречи Путиным заявил в эфире телеканала "Россия-1", что глава государства пообещал ему разобраться в ситуации с замедлением работы YouTube."Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", - сказал Шахназаров, подчеркнув, что глава государства открыт для разных тем.Ранее в интервью изданию Украина.ру известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков отметил, что запрещать платформы вроде YouTube в России не нужно, в то же время людям стоит предложить альтернативу, тогда и необходимость цепляться за западные площадки идеологического воздействия будет не нужно."Да, "держать и не пущать" - это наше национальное. Но речь-то не про "держать и не пущать". Речь про то, чтобы гражданам внутри России предоставить точно такие же сервисы, а было бы неплохо, чтобы они были лучше. Все должно быть российское, случись чего, если американцы, например, дернут за рубильник. Разумное решение, вообще все интересное оттуда слить к нам. А вы, американцы, идите лесом. Вот так правильно", - сказал собеседник издания.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.Другие темы: Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС.
https://ukraina.ru/20241114/1058917449.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103234/72/1032347248_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3757e1c91f408b664f9f187d3bfb9db5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, владимир путин, шахназаров, дмитрий песков, youtube, украина.ру, rutube
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Шахназаров, Дмитрий Песков, Youtube, Украина.ру, Rutube
Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, будет ли в ближайшее время решен вопрос с замедлением платформы YouTube
"Президент указал, что посмотрит на эту проблему, хотя там и есть часть этой проблемы, которая связана исключительно с позицией, собственно, хозяина этого сервиса. Позиция хозяина этого сервиса, собственно, направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы Российской Федерации. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Компания не хочет выполнять законы Российской Федерации, хотя обязана это делать", - сказал Песков.
В то же время, подчеркнул он, эта проблема на сегодняшний день не является приоритетной у россиян.
Накануне глава "Мосфильма" Карен Шахназаров
после встречи Путиным заявил в эфире телеканала "Россия-1", что глава государства пообещал ему разобраться в ситуации с замедлением работы YouTube.
"Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", - сказал Шахназаров, подчеркнув, что глава государства открыт для разных тем.
Ранее в интервью изданию Украина.ру
известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков
отметил, что запрещать платформы вроде YouTube в России не нужно, в то же время людям стоит предложить альтернативу, тогда и необходимость цепляться за западные площадки идеологического воздействия будет не нужно.
"Да, "держать и не пущать" - это наше национальное. Но речь-то не про "держать и не пущать". Речь про то, чтобы гражданам внутри России предоставить точно такие же сервисы, а было бы неплохо, чтобы они были лучше. Все должно быть российское, случись чего, если американцы, например, дернут за рубильник. Разумное решение, вообще все интересное оттуда слить к нам. А вы, американцы, идите лесом. Вот так правильно", - сказал собеседник издания.
О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой
.