Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России - 15.11.2024 Украина.ру
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Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России
Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России - 15.11.2024 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, будет ли в ближайшее время решен вопрос с замедлением платформы YouTube
2024-11-15T14:07
2024-11-15T14:07
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В то же время, подчеркнул он, эта проблема на сегодняшний день не является приоритетной у россиян.Накануне глава "Мосфильма" Карен Шахназаров после встречи Путиным заявил в эфире телеканала "Россия-1", что глава государства пообещал ему разобраться в ситуации с замедлением работы YouTube."Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", - сказал Шахназаров, подчеркнув, что глава государства открыт для разных тем.Ранее в интервью изданию Украина.ру известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков отметил, что запрещать платформы вроде YouTube в России не нужно, в то же время людям стоит предложить альтернативу, тогда и необходимость цепляться за западные площадки идеологического воздействия будет не нужно."Да, "держать и не пущать" - это наше национальное. Но речь-то не про "держать и не пущать". Речь про то, чтобы гражданам внутри России предоставить точно такие же сервисы, а было бы неплохо, чтобы они были лучше. Все должно быть российское, случись чего, если американцы, например, дернут за рубильник. Разумное решение, вообще все интересное оттуда слить к нам. А вы, американцы, идите лесом. Вот так правильно", - сказал собеседник издания.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.Другие темы: Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС.
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новости, россия, украина, владимир путин, шахназаров, дмитрий песков, youtube, украина.ру, rutube
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Шахназаров, Дмитрий Песков, Youtube, Украина.ру, Rutube

Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России

14:07 15.11.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, будет ли в ближайшее время решен вопрос с замедлением платформы YouTube
"Президент указал, что посмотрит на эту проблему, хотя там и есть часть этой проблемы, которая связана исключительно с позицией, собственно, хозяина этого сервиса. Позиция хозяина этого сервиса, собственно, направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы Российской Федерации. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Компания не хочет выполнять законы Российской Федерации, хотя обязана это делать", - сказал Песков.
В то же время, подчеркнул он, эта проблема на сегодняшний день не является приоритетной у россиян.
Накануне глава "Мосфильма" Карен Шахназаров после встречи Путиным заявил в эфире телеканала "Россия-1", что глава государства пообещал ему разобраться в ситуации с замедлением работы YouTube.
"Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости... Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", - сказал Шахназаров, подчеркнув, что глава государства открыт для разных тем.
П/к генерального директора киноконцерна Мосфильм Карена Шахназарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Вчера, 17:51
Глава "Мосфильма" попросил Путина сделать кое-что с YouTubeГлава "Мосфильма" Карен Шахназаров после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил в эфире телеканала "Россия-1", что глава государства пообещал ему разобраться в ситуации с замедлением работы YouTube
Ранее в интервью изданию Украина.ру известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков отметил, что запрещать платформы вроде YouTube в России не нужно, в то же время людям стоит предложить альтернативу, тогда и необходимость цепляться за западные площадки идеологического воздействия будет не нужно.
"Да, "держать и не пущать" - это наше национальное. Но речь-то не про "держать и не пущать". Речь про то, чтобы гражданам внутри России предоставить точно такие же сервисы, а было бы неплохо, чтобы они были лучше. Все должно быть российское, случись чего, если американцы, например, дернут за рубильник. Разумное решение, вообще все интересное оттуда слить к нам. А вы, американцы, идите лесом. Вот так правильно", - сказал собеседник издания.
О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.
Другие темы: Шпрехенфюреры выбрались за пределы Украины - кошмарить беженцев в ЕС.
 
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