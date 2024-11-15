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Киев пообещал подростку 25 тысяч рублей за поджог на Транссибе - ФСБ

Киев пообещал подростку 25 тысяч рублей за поджог на Транссибе - ФСБ - 15.11.2024 Украина.ру

Киев пообещал подростку 25 тысяч рублей за поджог на Транссибе - ФСБ

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2024-11-15T11:05

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Молодой человек пытался по заданию спецслужб Украины поджечь инфраструктуру на Транссибирской железной дороге, чтобы парализовать движение по магистрали.За это ему пообещали 25 тысяч рублей.На записи видно, как злоумышленник подходит к железнодорожным шкафам, но его задерживают оперативники.По его словам, в результате поджога было бы парализовано движение по Транссибу. Он раскаялся в сговоре с Киевом. Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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