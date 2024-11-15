Киев пообещал подростку 25 тысяч рублей за поджог на Транссибе - ФСБ - 15.11.2024 Украина.ру
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Киев пообещал подростку 25 тысяч рублей за поджог на Транссибе - ФСБ
Киев пообещал подростку 25 тысяч рублей за поджог на Транссибе - ФСБ - 15.11.2024 Украина.ру
Киев пообещал подростку 25 тысяч рублей за поджог на Транссибе - ФСБ
Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Кировской области 16-летнего диверсанта и опубликовала видео с его признанием
2024-11-15T11:05
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Молодой человек пытался по заданию спецслужб Украины поджечь инфраструктуру на Транссибирской железной дороге, чтобы парализовать движение по магистрали.За это ему пообещали 25 тысяч рублей.На записи видно, как злоумышленник подходит к железнодорожным шкафам, но его задерживают оперативники.По его словам, в результате поджога было бы парализовано движение по Транссибу. Он раскаялся в сговоре с Киевом. Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, ФСБ, Киев, Украина, СБУ

Киев пообещал подростку 25 тысяч рублей за поджог на Транссибе - ФСБ

11:05 15.11.2024 (обновлено: 11:53 15.11.2024)
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
Читать в
Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Кировской области 16-летнего диверсанта и опубликовала видео с его признанием
Молодой человек пытался по заданию спецслужб Украины поджечь инфраструктуру на Транссибирской железной дороге, чтобы парализовать движение по магистрали.
За это ему пообещали 25 тысяч рублей.
На записи видно, как злоумышленник подходит к железнодорожным шкафам, но его задерживают оперативники.
"Пошел сюда, чтобы поджечь два этих ящика по указу человека из Telegram. В содеянном признаюсь", - сказал задержанный.
По его словам, в результате поджога было бы парализовано движение по Транссибу. Он раскаялся в сговоре с Киевом.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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