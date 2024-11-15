Купил отцу участок в шесть футбольных полей: у Стерненко нашли залежи в миллион долларов — СМИ
Фото: украинские соцсети, Сергей Стерненко
Украинский радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко вывел со своего криптокошелька, куда он собирал помощь для ВСУ, более миллиона долларов. Об этом 15 ноября написало украинское издание "Политика Страны"
Как утверждает источник, с одного криптосчета радикал вывел более миллиона долларов, а с другого — около 350-ти тысяч. Также издание уточнило, что радикал собирает пожертвования еще и на свои счета в украинских банках.
"При этом в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах он указал сумму более 44 миллионов гривен. Из них: в 2022 году — более 18 миллионов гривен, а в 2023 — чуть меньше 24 миллионов гривен. По данным реестров, в 2023 году Сергей Стерненко и его сожительница Наталья Усатенко приобрели два автомобиля VOLKSWAGEN TIGUAN. Отец [нациста] летом 2024 года купил земельный участок размером более 4,5 тысяч гектаров (это площадь более, чем шести футбольных полей. - Ред.) в Белгород-Днестровском районе Одесской области", — сообщил источник.
Издание также отметило, что родители Натальи Усатенко проживают на территории ДНР, а на территории Украины последний раз они были до начала СВО.
На этой неделе Стерненко уже успел попасть в несколько скандалов: сначала ТЦК (военкомат) в Одессе объявил его в розыск и оштрафовал за нарушение правил воинского учета на сумму в 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей).
11 ноября, 10:45Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повесткиУкраинское издание "Страна.ua" опубликовала постановление Приморского ТЦК (военкомата) Одессы о наложение штрафа на украинского радикала, неонациста, бывшего главу одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко, где указано, сколько именно радикал заплатил за неявку
После этого Стерненко обвинил главкома ВСУ в целенаправленной выписке ему повестки, чтобы "отомстить за критику". В то же время украинское издание "Страна.ua" обратило внимание на то, что критика в адрес Сырского от радикала прозвучала в конце октября, а повестка была выписана еще в сентябре. Также журналисты указали на то, что нацист "неожиданно" оформил себе инвалидность на основании плохого зрения.
После скандала с его розыском в ТЦК Стерненко встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским. Как позже сообщил Генштаб ВСУ, они обсудили "насущное".
"Был обсужден ряд вопросов, насущных для жизнедеятельности всех составляющих Сил обороны Украины. Начиная от внедряемых в войсках технологических инноваций до текущих проблем консолидации общества вокруг армии", — сообщил телеграм-канал Генштаба ВСУ, однако ни слова о конфликте Сырского и Стерненко в этом комментарии сказано не было.
12 ноября, 13:59Сырский встретился со Стерненко, чтобы обсудить "насущное"Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с украинским радикалом, неонацистом, бывшим главой одесского "Правого сектора"* Сергеем Стерненко после скандала с его розыском в ТЦК. Об этом 12 ноября сообщил телеграм-канал Генштаба ВСУ
Через день после этой встречи неонацист выпустил стрим, где рассуждал на тему поражения Украины с блогером Игорем Лаченковым (Лачен), известным своей радикальной антироссийской позицией и сборами средств на "Байрактары" для ВСУ.
В частности, блогер заявил, что границы 1991-го года киевскому режиму уже не светят, и на Банковой прекрасно это понимают.
"Я давно не пользуюсь термином победа… Победа - то, что мы сохранили в 2022 году нашу государственность… Мы строим свои БПЛА, свои ракеты, много оружия. Мы прогрессируем. Разве это не победа? Закладывать в определение победы какие-то границы я не вижу смысла", — сказал Лачен под активное согласие Стерненко.
Подробнее об этом - в материале После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят.
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.