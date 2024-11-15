https://ukraina.ru/20241115/1058936386.html

Купил отцу участок в шесть футбольных полей: у Стерненко нашли залежи в миллион долларов — СМИ

Купил отцу участок в шесть футбольных полей: у Стерненко нашли залежи в миллион долларов — СМИ - 15.11.2024 Украина.ру

Купил отцу участок в шесть футбольных полей: у Стерненко нашли залежи в миллион долларов — СМИ

Украинский радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко вывел со своего криптокошелька, куда он собирал помощь для ВСУ, более миллиона долларов. Об этом 15 ноября написало украинское издание "Политика Страны"

2024-11-15T13:41

2024-11-15T13:41

2024-11-15T13:41

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Как утверждает источник, с одного криптосчета радикал вывел более миллиона долларов, а с другого — около 350-ти тысяч. Также издание уточнило, что радикал собирает пожертвования еще и на свои счета в украинских банках.Издание также отметило, что родители Натальи Усатенко проживают на территории ДНР, а на территории Украины последний раз они были до начала СВО.На этой неделе Стерненко уже успел попасть в несколько скандалов: сначала ТЦК (военкомат) в Одессе объявил его в розыск и оштрафовал за нарушение правил воинского учета на сумму в 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей).После этого Стерненко обвинил главкома ВСУ в целенаправленной выписке ему повестки, чтобы "отомстить за критику". В то же время украинское издание "Страна.ua" обратило внимание на то, что критика в адрес Сырского от радикала прозвучала в конце октября, а повестка была выписана еще в сентябре. Также журналисты указали на то, что нацист "неожиданно" оформил себе инвалидность на основании плохого зрения.После скандала с его розыском в ТЦК Стерненко встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским. Как позже сообщил Генштаб ВСУ, они обсудили "насущное"."Был обсужден ряд вопросов, насущных для жизнедеятельности всех составляющих Сил обороны Украины. Начиная от внедряемых в войсках технологических инноваций до текущих проблем консолидации общества вокруг армии", — сообщил телеграм-канал Генштаба ВСУ, однако ни слова о конфликте Сырского и Стерненко в этом комментарии сказано не было.Через день после этой встречи неонацист выпустил стрим, где рассуждал на тему поражения Украины с блогером Игорем Лаченковым (Лачен), известным своей радикальной антироссийской позицией и сборами средств на "Байрактары" для ВСУ.В частности, блогер заявил, что границы 1991-го года киевскому режиму уже не светят, и на Банковой прекрасно это понимают."Я давно не пользуюсь термином победа… Победа - то, что мы сохранили в 2022 году нашу государственность… Мы строим свои БПЛА, свои ракеты, много оружия. Мы прогрессируем. Разве это не победа? Закладывать в определение победы какие-то границы я не вижу смысла", — сказал Лачен под активное согласие Стерненко.Подробнее об этом - в материале После встречи с Сырским Стерненко приоткрыл окно Овертона: границы 1991-го Украине уже не светят.*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20241111/1058793668.html

https://ukraina.ru/20241112/1058835630.html

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новости, украина, белгород-днестровский, донецкая народная республика, стерненко, александр сырский, вооруженные силы украины, генштаб