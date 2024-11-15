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Министр обороны Польши упрекнул Зеленского в "короткой памяти" и отказался воевать с РФ

Министр обороны Польши упрекнул Зеленского в "короткой памяти" и отказался воевать с РФ - 15.11.2024 Украина.ру

Министр обороны Польши упрекнул Зеленского в "короткой памяти" и отказался воевать с РФ

Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 посетовал на то, что у властей Украины короткая память

2024-11-15T14:06

2024-11-15T14:06

2024-11-15T14:06

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По его словам, они не помнят, как Польша оказывала помощь стране с начала российской спецоперации.Он объяснил, что в высказываниях Владимира Зеленского прозвучала "такая нота, что Польша не делает все, что может", в то время как та делала и будет делать все, что в ее силах.Однако Косиняк-Камыш отметил, что у военной помощи есть предел. Если передача оборудования поставит под угрозу безопасность польского государства, то "я этого оборудования просто не передам", заявил он.Министр обороны также считает, что Зеленский с самого начала пытается вовлечь другие государства в прямой конфликт с Россией.Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.При этом руководство Польши указывало, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна.Говоря об истребителях МиГ-29, Косиняк-Камыш подчеркивал, что оставшиеся у Польши машины можно будет передать Украине только после того, как польские ВВС будут усилены новыми самолетами, например, заказанными в США истребителями F-35. По словам министра, в Польшу эти самолеты прибудут не ранее 2026 года.Подробнее о претензиях Киева - в материале Сикорский объяснил, почему Польша "обделила" Зеленского истребителями на сайте Украина.ру.

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