Министр обороны Польши упрекнул Зеленского в "короткой памяти" и отказался воевать с РФ - 15.11.2024 Украина.ру
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Министр обороны Польши упрекнул Зеленского в "короткой памяти" и отказался воевать с РФ
Министр обороны Польши упрекнул Зеленского в "короткой памяти" и отказался воевать с РФ - 15.11.2024 Украина.ру
Министр обороны Польши упрекнул Зеленского в "короткой памяти" и отказался воевать с РФ
Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 посетовал на то, что у властей Украины короткая память
2024-11-15T14:06
2024-11-15T14:06
новости
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По его словам, они не помнят, как Польша оказывала помощь стране с начала российской спецоперации.Он объяснил, что в высказываниях Владимира Зеленского прозвучала "такая нота, что Польша не делает все, что может", в то время как та делала и будет делать все, что в ее силах.Однако Косиняк-Камыш отметил, что у военной помощи есть предел. Если передача оборудования поставит под угрозу безопасность польского государства, то "я этого оборудования просто не передам", заявил он.Министр обороны также считает, что Зеленский с самого начала пытается вовлечь другие государства в прямой конфликт с Россией.Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.При этом руководство Польши указывало, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна.Говоря об истребителях МиГ-29, Косиняк-Камыш подчеркивал, что оставшиеся у Польши машины можно будет передать Украине только после того, как польские ВВС будут усилены новыми самолетами, например, заказанными в США истребителями F-35. По словам министра, в Польшу эти самолеты прибудут не ранее 2026 года.Подробнее о претензиях Киева - в материале Сикорский объяснил, почему Польша "обделила" Зеленского истребителями на сайте Украина.ру.
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новости, польша, владимир зеленский, украина, россия, нато
Новости, Польша, Владимир Зеленский, Украина, Россия, НАТО

Министр обороны Польши упрекнул Зеленского в "короткой памяти" и отказался воевать с РФ

14:06 15.11.2024
 
Dominika Zarzycka/Global Look Press, Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
Dominika Zarzycka/Global Look Press, Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
Читать в
Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 посетовал на то, что у властей Украины короткая память
По его словам, они не помнят, как Польша оказывала помощь стране с начала российской спецоперации.
Он объяснил, что в высказываниях Владимира Зеленского прозвучала "такая нота, что Польша не делает все, что может", в то время как та делала и будет делать все, что в ее силах.
Однако Косиняк-Камыш отметил, что у военной помощи есть предел. Если передача оборудования поставит под угрозу безопасность польского государства, то "я этого оборудования просто не передам", заявил он.
Министр обороны также считает, что Зеленский с самого начала пытается вовлечь другие государства в прямой конфликт с Россией.
Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
При этом руководство Польши указывало, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна.
Говоря об истребителях МиГ-29, Косиняк-Камыш подчеркивал, что оставшиеся у Польши машины можно будет передать Украине только после того, как польские ВВС будут усилены новыми самолетами, например, заказанными в США истребителями F-35. По словам министра, в Польшу эти самолеты прибудут не ранее 2026 года.
Подробнее о претензиях Киева - в материале Сикорский объяснил, почему Польша "обделила" Зеленского истребителями на сайте Украина.ру.
 
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