https://ukraina.ru/20241115/1058941478.html

"Приблизиться нельзя - висит дрон": ВСУ атаковали конную ферму

"Приблизиться нельзя - висит дрон": ВСУ атаковали конную ферму - 15.11.2024 Украина.ру

"Приблизиться нельзя - висит дрон": ВСУ атаковали конную ферму

Об атаке на конную ферму в пятницу, 15 ноября, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в своем телеграм-канале

2024-11-15T13:51

2024-11-15T13:51

2024-11-15T13:51

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Это далеко не первый раз, когда украинские военные атакуют не только мирных жителей, но и животных. В частности, в сентябре фермер из приграничного села Киреевка Курской области Александр Куликов организовал особенную спасательную операцию для своих лошадей - русской рысистой породы. Таких изображают на картинах про богатыря Илью Муромца."Любуюсь прекрасными животными, а сам думаю о том, что им пришлось пережить. Ведь этот табун чудом вырвался из зоны боевых действий. Наше село находится в Суджанском районе, недалеко от границы, и нас давно долбят дронами. Выгоняешь сельхозтехнику в поле, а с той стороны по ней прицельно бьют. Один парень по прозвищу Малый погиб", - рассказал мужчина.А потом, добавил он, когда вражеский дрон залетел под машину с беременной дочкой, было принято решение эвакуироваться. Забрать с собой табун в 80 голов не было никакой возможности. Тогда Куликов принял решение открыть конюшню, понимая, что далеко от знакомых мест животные все равно не уйдут, но шансов выжить у них будет больше. После этого фермер с помощником каждый день приезжал под обстрелами кормить и поить лошадей.Примерно в то же время украинские националисты, которые не могут противостоять российской армии на фронте, решили отомстить за это лошадям: госпредприятие "Коневодство Украины" выпустило указ об уничтожении всех лошадей русской рысистой породы, сообщили местные СМИ.Тогда основательница запорожского конного клуба "Пегас" Светлана Заставнюк забила тревогу, прося общественность вмешаться и не дать вырезать ни в чем не повинных животных, которые должны пойти под нож только из-за названия своей породы. В "Пегасе" даже предприняли попытку переименовать породу, назвав ее "украинской рысистой". Не помогло."Поймите, что это только начало. Дальше дело дойдет до орловских рысаков, и пойдет дальше," - чуть не плакала Заставнюк. И действительно, помимо попыток дерусифицировать животных с "неправильными" названиями, украинские нацисты нередко прибегают и к их физическому уничтожению. Например, весной прошлого года ВСУ ударили по ферме в Белгородской области. В результате почти 180 свиней погибли и 150 были ранены.Еще по теме: "Каждый шаг отдавался мне адской болью": как лошади помогают бойцам вернуться к жизни. Спецрепортаж и Верблюжья кавалерия и национальная безопасность. Кого на Украине не отправят на фронт.

https://ukraina.ru/20241002/1057839018.html

https://ukraina.ru/20230412/1045261594.html

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лошади, новости, киев, херсонская область, курская область, вооруженные силы украины, атака, животные