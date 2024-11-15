"Приблизиться нельзя - висит дрон": ВСУ атаковали конную ферму
© durhamregionФото: лошади, пожар, конюшня
© durhamregion
Об атаке на конную ферму в пятницу, 15 ноября, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в своем телеграм-канале
"Сегодня. Сейчас. Малокаховка. Прилет в конную ферму. На ферме пожар. Приблизиться нельзя - висит дрон-разведчик", - написал Филипчук.
Это далеко не первый раз, когда украинские военные атакуют не только мирных жителей, но и животных. В частности, в сентябре фермер из приграничного села Киреевка Курской области Александр Куликов организовал особенную спасательную операцию для своих лошадей - русской рысистой породы. Таких изображают на картинах про богатыря Илью Муромца.
"Любуюсь прекрасными животными, а сам думаю о том, что им пришлось пережить. Ведь этот табун чудом вырвался из зоны боевых действий. Наше село находится в Суджанском районе, недалеко от границы, и нас давно долбят дронами. Выгоняешь сельхозтехнику в поле, а с той стороны по ней прицельно бьют. Один парень по прозвищу Малый погиб", - рассказал мужчина.
А потом, добавил он, когда вражеский дрон залетел под машину с беременной дочкой, было принято решение эвакуироваться. Забрать с собой табун в 80 голов не было никакой возможности. Тогда Куликов принял решение открыть конюшню, понимая, что далеко от знакомых мест животные все равно не уйдут, но шансов выжить у них будет больше. После этого фермер с помощником каждый день приезжал под обстрелами кормить и поить лошадей.
© Руслан Мельников/РГ
© Руслан Мельников/РГ
Примерно в то же время украинские националисты, которые не могут противостоять российской армии на фронте, решили отомстить за это лошадям: госпредприятие "Коневодство Украины" выпустило указ об уничтожении всех лошадей русской рысистой породы, сообщили местные СМИ.
© horseka.ru
© horseka.ru
Тогда основательница запорожского конного клуба "Пегас" Светлана Заставнюк забила тревогу, прося общественность вмешаться и не дать вырезать ни в чем не повинных животных, которые должны пойти под нож только из-за названия своей породы. В "Пегасе" даже предприняли попытку переименовать породу, назвав ее "украинской рысистой". Не помогло.
"Поймите, что это только начало. Дальше дело дойдет до орловских рысаков, и пойдет дальше," - чуть не плакала Заставнюк.
"Таким макаром скоро под угрозой окажутся и собаки - русские борзые, русские спаниели. А за ними коты – сибирские и русские голубые. Расхожая фраза про "украинский фашизм", похоже, уже не отражает всей той бездны, что разверзлась на территории соседней страны. Фашисты, по крайней мере, лошадей и собак не той породы не вырезали", - добавили журналисты "Московского комсомольца".
2 октября, 14:40Всадники лошадиного апокалипсиса. На Украине готовы вырезать конское поголовье ради наживы Много людей в одном полузабытом советском фильме уже как-то определило свое отношение к лошадям шикарнейшей фразой "Кони – не люди, они все красивы". И тут не поспоришь: по преданности и пользе для человека лошади делят первенство с собаками.
И действительно, помимо попыток дерусифицировать животных с "неправильными" названиями, украинские нацисты нередко прибегают и к их физическому уничтожению. Например, весной прошлого года ВСУ ударили по ферме в Белгородской области. В результате почти 180 свиней погибли и 150 были ранены.