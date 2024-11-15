https://ukraina.ru/20241115/1058938250.html

Киев поменял мнение насчет Трампа — Politico

Киев поменял мнение насчет Трампа — Politico - 15.11.2024 Украина.ру

Киев поменял мнение насчет Трампа — Politico

В Киеве теперь считают победившего на выборах президента США Дональда Трампа лучшим вариантом в вопросе урегулирования конфликта, чем кандидата от демократов Камалу Харрис, пишет Politico

2024-11-15T13:17

2024-11-15T13:17

2024-11-15T13:17

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"В лучшем случае Харрис продолжила бы подход (президента США) Джо Байдена, это стало бы ее политикой и привело бы к медленной смерти Украины. А теперь — не такой уж и медленной, учитывая ускорение российских достижений", - сказал республиканский эксперт, знакомый с позицией Владимира Зеленского и его окружения.Кроме того, он полагает, что в случае победы Харрис, а также если бы республиканцы получили большинство в конгрессе, она бы не смогла получать одобрение от законодательного органа на выделение дальнейшей помощи Украине. Трампу добиться разрешения от однопартийцев может быть легче.В материале указывается на скрытое облегчение в Европе и в Киеве относительно того, что Трамп может способствовать завершению конфликта.Издание также считает, что до урегулирования конфликта Трамп, вероятно, не станет прекращать отправку помощи Киеву, так как, будучи бизнесменом, он хочет не простого поражения Украины в результате нехватки вооружений, а достижения сделки.Источник заверил, что Украина при взаимодействии с Трампом по вопросу завершения конфликта будет стараться делать все, чтобы Вашингтон не рассматривал их в качестве препятствия урегулированию, и для этого будет стараться не говорить "нет" новой администрации, чтобы создать впечатление, что Москва якобы не хочет завершения военных действий.Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за сутки. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Министр обороны Британии ждёт от Трампа "той же преданности Украине и НАТО, что у Байдена" на сайте Украина.ру.

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