https://ukraina.ru/20240425/1054733608.html
Готовящаяся атака на Белоруссию. Итоги 25 апреля на Украине
Готовящаяся атака на Белоруссию. Итоги 25 апреля на Украине - 25.04.2024 Украина.ру
Готовящаяся атака на Белоруссию. Итоги 25 апреля на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о готовящейся атаке на республику с территории Украины
2024-04-25T19:20
2024-04-25T19:20
2024-04-25T19:20
эксклюзив
белоруссия
украина
польша
александр лукашенко
вооруженные силы украины
хроники
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Представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, хотят захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", - заявил Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).Кобринский район Брестской Белоруссии граничит с Украиной — с Волынью. Непосредственно с Польшей граничат Пружанский, Каменецкий и Брестский районы Брестской области.Лукашенко предостерёг тех, кто злоумышляет против Белоруссии."Все те, кто сегодня собираются нападать на Белоруссию и готовится там, не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь есть. Советую уже забыть про эту собственность, но не ставьте под удар своих родственников", - отметил президент Белоруссии.Также Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае атаке на его страну."Там (на Западе - Ред.) знают, что не дай Бог они ступят на территорию Белоруссии, получат мгновенный ответ от нас всеми видами оружия, в том числе от РФ… Мы сегодня полны решимости стопроцентно противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб", - подчеркнул он.Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил в свою очередь, что в Литве и Польше занимаются производством ударных беспилотников для последующего возможного нанесения ударов по стратегическим объектам Белоруссии."В Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам на территории Белоруссии", – отметил он.По его словам, западные фонды в текущем году выделили на осуществление подрывной деятельности в Белоруссии более $60 млн.Также Тертель рассказал о белорусских оппозиционных подразделениях в ВСУ."Особую озабоченность вызывает политика украинских властей, пригревших на своей территории крайних радикалов, из которых сформированы так называемые "Белорусский добровольческий корпус"* (запрещённая в РФ организация - Ред.), "полк Калиновского", батальоны "Волат", "Террор", "Литвин" и прочие. Боевики указанных формирований, что достоверно известно спецслужбам сопредельного государства, вынашивают намерения вооруженного вторжения на территорию Белоруссии с захватом одного из приграничных населённых пунктов и перемещением туда подготовленной за рубежом оккупационной администрации", - отметил он.Также глава КГБ заявил о ликвидации резидентуры украинских спецслужб из 20 человек. Он также сообщил, что за шпионаж и терроризм задержаны более 30 человек, работавших на спецслужбы Украины. Помимо этого, было перекрыто более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки из Украины в Беларусь.Заявление Лукашенко прокомментировали в полку Калиновского."Как не единожды повторяли белорусские добровольцы, Лукашенко боится только силы и оружия. За два года работы полка он сменил своё отношение к белорусским добровольцам с "несчастных беглых" до "опасных врагов". И это благодаря точным приоритетам бойцов полка и других добровольческих объединений", - указывалось в заявлении полка.Тем временем в четверг, 25 апреля, президент Украины Владимир Зеленский на очередном заседании Ставки главнокомандующего при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля обсудил вопросы защиты инфраструктурных объектов, ситуацию на фронте, а также контракты по изготовлению оружия на Украине.В частности, на Ставке речь шла об основных направлениях, действиях ВСУ и обеспечении войск."Продолжаем усиливать собственных производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнерами, чтобы изготавливать вооружение на Украине за иностранные средства", - отметил Зеленский.По его словам, оружейная отрасль не только помогает ВСУ, но и имеет перспективы."Максимально способствуем еёсразвитию. Раз в неделю буду получать доклад о новых контрактах за отчётный период", - отметил Зеленский.Одновременно с этим украинские СМИ сообщают о непростой ситуации для Украины на восточном фронте."В кулуарах пошли слухи, что из-за мини-обвала фронта и поражений ВСУ, Генштабу пришлось перекинуть резервы с другой локации и вернуть срочно на фронт другие части, которые ранее были выведены, чтобы остановить прорыв русских. Это нанесло очередные потери ВСУ в живой силе и понизило и без того низкий уровень боевого духа армии", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Женщина с косой".Другой популярный в стране канал - "Резидент" - также сообщил о непростой ситуации, которая может обрушить восточный фронт."Наш источник в Генштабе рассказал, что ситуация на фронте приближается к обвалу обороны, противник применяет тактику тысячи порезов по всей линии соприкосновения. На Банковой требуют от Сырского стабилизировать ситуацию, но Главком пока не может выработать адекватную стратегию, чувствуется усталость ВСУ", - указывалось в публикации этого телеграм-канала.В таких условиях украинское руководство действительно может пойти на авантюру и, с целью оттянуть силы Союзного Государства, атаковать в Волыни, открыв тем самым новый фронт с привлечением сил и средств стран-членов НАТО.Ранее, 22 апреля, эксперт Юрий Баранчик отмечал, что НАТО может ввести войска на Украину в т.ч. и для взятия под контроль границы с Белоруссией."Дойдёт, думаю, и до использования штатных подразделений стран-членов НАТО. Изначально для высвобождения частей ВСУ, чтобы можно было бы направить их на фронт. Например, взятие под охрану границы с Белоруссией, где развёрнуто 112-114 тыс. украинских военных", - отмечал он.Впоследствии, указывало он, не исключено, что линейные натовские части окажутся и на фронте.
https://ukraina.ru/20240425/1054716745.html
https://ukraina.ru/20240425/1054711826.html
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эксклюзив, белоруссия, украина, польша, александр лукашенко, вооруженные силы украины, хроники
Готовящаяся атака на Белоруссию. Итоги 25 апреля на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о готовящейся атаке на республику с территории Украины
Представители белорусской оппозиции, уехавшие за рубеж, хотят захватить один из районов в стране, объявить там новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко
.
"Хотя бы захватить какой-то, не знаю почему выбрали, Кобринский район, много об этом они там говорят. Но он же не у самой границы. Есть же ближе к границам. Нет, Кобринский район. Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска", - заявил Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
Кобринский район Брестской Белоруссии граничит с Украиной — с Волынью. Непосредственно с Польшей граничат Пружанский, Каменецкий и Брестский районы Брестской области.
Лукашенко предостерёг тех, кто злоумышляет против Белоруссии.
"Все те, кто сегодня собираются нападать на Белоруссию и готовится там, не забывайте, что вы очень сильно вредите своим родственникам. Не забывайте, что у вас какая-то собственность здесь есть. Советую уже забыть про эту собственность, но не ставьте под удар своих родственников", - отметил президент Белоруссии.
Также Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае атаке на его страну.
"Там (на Западе - Ред.) знают, что не дай Бог они ступят на территорию Белоруссии, получат мгновенный ответ от нас всеми видами оружия, в том числе от РФ… Мы сегодня полны решимости стопроцентно противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб", - подчеркнул он.
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил в свою очередь, что в Литве и Польше занимаются производством ударных беспилотников для последующего возможного нанесения ударов по стратегическим объектам Белоруссии.
"В Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам на территории Белоруссии", – отметил он.
По его словам, западные фонды в текущем году выделили на осуществление подрывной деятельности в Белоруссии более $60 млн.
Также Тертель рассказал о белорусских оппозиционных подразделениях в ВСУ.
"Особую озабоченность вызывает политика украинских властей, пригревших на своей территории крайних радикалов, из которых сформированы так называемые "Белорусский добровольческий корпус"* (запрещённая в РФ организация - Ред.), "полк Калиновского", батальоны "Волат", "Террор", "Литвин" и прочие. Боевики указанных формирований, что достоверно известно спецслужбам сопредельного государства, вынашивают намерения вооруженного вторжения на территорию Белоруссии с захватом одного из приграничных населённых пунктов и перемещением туда подготовленной за рубежом оккупационной администрации", - отметил он.
Также глава КГБ заявил о ликвидации резидентуры украинских спецслужб из 20 человек. Он также сообщил, что за шпионаж и терроризм задержаны более 30 человек, работавших на спецслужбы Украины. Помимо этого, было перекрыто более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки из Украины в Беларусь.
Заявление Лукашенко прокомментировали в полку Калиновского.
"Как не единожды повторяли белорусские добровольцы, Лукашенко боится только силы и оружия. За два года работы полка он сменил своё отношение к белорусским добровольцам с "несчастных беглых" до "опасных врагов". И это благодаря точным приоритетам бойцов полка и других добровольческих объединений", - указывалось в заявлении полка.
Тем временем в четверг, 25 апреля, президент Украины Владимир Зеленский
на очередном заседании Ставки главнокомандующего при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля обсудил вопросы защиты инфраструктурных объектов, ситуацию на фронте, а также контракты по изготовлению оружия на Украине.
В частности, на Ставке речь шла об основных направлениях, действиях ВСУ и обеспечении войск.
"Продолжаем усиливать собственных производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнерами, чтобы изготавливать вооружение на Украине за иностранные средства", - отметил Зеленский.
По его словам, оружейная отрасль не только помогает ВСУ, но и имеет перспективы.
"Максимально способствуем еёсразвитию. Раз в неделю буду получать доклад о новых контрактах за отчётный период", - отметил Зеленский.
Одновременно с этим украинские СМИ сообщают о непростой ситуации для Украины на восточном фронте.
"В кулуарах пошли слухи, что из-за мини-обвала фронта и поражений ВСУ, Генштабу пришлось перекинуть резервы с другой локации и вернуть срочно на фронт другие части, которые ранее были выведены, чтобы остановить прорыв русских. Это нанесло очередные потери ВСУ в живой силе и понизило и без того низкий уровень боевого духа армии
", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Женщина с косой
".
Другой популярный в стране канал - "Резидент
" - также сообщил о непростой ситуации, которая может обрушить восточный фронт.
"Наш источник в Генштабе рассказал, что ситуация на фронте приближается к обвалу обороны, противник применяет тактику тысячи порезов по всей линии соприкосновения. На Банковой требуют от Сырского стабилизировать ситуацию, но Главком пока не может выработать адекватную стратегию, чувствуется усталость ВСУ", - указывалось в публикации этого телеграм-канала.
В таких условиях украинское руководство действительно может пойти на авантюру и, с целью оттянуть силы Союзного Государства, атаковать в Волыни, открыв тем самым новый фронт с привлечением сил и средств стран-членов НАТО.
Ранее, 22 апреля, эксперт Юрий Баранчик отмечал
, что НАТО может ввести войска на Украину в т.ч. и для взятия под контроль границы с Белоруссией.
"Дойдёт, думаю, и до использования штатных подразделений стран-членов НАТО. Изначально для высвобождения частей ВСУ, чтобы можно было бы направить их на фронт. Например, взятие под охрану границы с Белоруссией, где развёрнуто 112-114 тыс. украинских военных", - отмечал он.
Впоследствии, указывало он, не исключено, что линейные натовские части окажутся и на фронте.