https://ukraina.ru/20240416/1054534429.html

Непослушные. Потрясающий объем украинской глупости

Непослушные. Потрясающий объем украинской глупости - 16.04.2024 Украина.ру

Непослушные. Потрясающий объем украинской глупости

Украина не будет слушать США и продолжит наносить удары по российским НПЗ, поскольку США не дают Киеву системы Patriot. Это сам Кулеба сказал. Кто такой Кулеба?

2024-04-16T12:32

2024-04-16T12:32

2024-04-16T12:32

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сша

россия

дмитрий кулеба

владимир жириновский

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нпз

хамас

феррари

ростислав ищенко

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Кулеба – человек, появление которого было предсказано когда Жириновский ещё заканчивал школу и даже не думал о большой политике. В те времена былинные некто Жванецкий шутил: "Министр мясной и молочной промышленности есть и очень хорошо выглядит. … Мясная и молочная промышленность есть, мы её видим и запах её чувствуем. … Просто, чтобы всё это увидеть нужно попасть к ним внутрь".Кулеба тоже хорошо выглядит и тоже работает министром, только иностранных дел. Украины. Чтобы увидеть плоды его работы тоже надо "попасть к ним внутрь". Хоть на самом деле не надо – здоровее будете.Иностранные дела Украины не идут ни в какое сравнение с мясомолочной промышленностью СССР. Продукцию последней действительно можно было не только увидеть или издалека понюхать, но и приобрести. Хоть не всегда и не везде, но довольно часто, особенно молочную. Что же кажется иностранных дел Украины, то это оксюморон. У неё и внутренних-то дел нет. Вся современная "украинская идея" выражается словами одного из украинских депутатов, который сформулировал её следующим образом: "Триста лет лежали под москалями, надо попробовать полежать под американцами".Разумеется речь идёт о том, чтобы полежать не бесплатно. Имеет ли право "девушка" суетиться под клиентом и требовать от него высоких чувств и стабильных отношений? В принципе имеет. В принципе кто угодно, может требовать что угодно. Требовать может, получить нет. Время оплачено и надо выполнять свои служебные обязанности, а не разглагольствовать о тонких струнах поэтической души, касания которых должны быть предельно нежными, чтобы сыграть, а не порвать.Несколько поколений украинских руководителей, от постсоветского Кравчука до постмодернистского Зеленского, последовательно делали сознательный выбор в пользу отказа от какой бы то ни было самостоятельности во внешней и во внутренней политике. Претенденты на лидирующие позиции в украинской политике без тени смущения сообщали, что отправляются "на смотрины" в США, где их амбиции могли быть поддержаны, но могло сложиться и так, что им рекомендовали не лезть со свиным рылом в калашный ряд. И они смирялись. Ибо гегемон – ему видней.В интересах США они разрушали свою экономику, устраивали майданы, начинали гражданскую войну и радостно выполняли указание британского премьера и американского агента Бориса Джонсона: "Зачем договариваться с Россией? Давайте просто будем воевать!" И всё это было не просто так. Им платили. Не всем, конечно – народ сам расплачивался на безумную политику властей. Но прорвавшиеся во власть и надёжно там окопавшиеся "патриоты" имели от США карт-бланш на разворовывание не только собственного бюджета, но и иностранных кредитов.Президенты и их придворная камарилья могли наживать миллиарды. В обмен от Украины требовалось проведение целенаправленной русофобской внешней и внутренней политики. Услуги были оплачены. Любить никто не обещал. Жениться тоже. Никто и не скрывал, что Украину будут использовать пока это выгодно (с точки зрения цена/качество), а потом выбросят на помойку. Но такая судьба ждёт большую часть торговок любовью. Единицы выбиваются в элитные содержанки, но и им надо о своём будущем думать и на старость (когда их "товар" потеряет свежесть) копить самостоятельно. Перспективы же большинства – умереть под забором от алкоголя, наркотиков и специфических болезней или погибнуть в пьяных драках и криминальных разборках.В борделе пенсия не предусмотрена.Понятно, что в отличие от американцев, которые пока ещё могут сменить вышедшую в тираж "девушку" на свежий товар, у киевского руководства ничего, кроме Украины нет. Как мелкий сутенёр, понимающий, что его товар больше не котируется (а жить-то за что-то надо) представители киевского режима начинают волноваться. Но при чём здесь американцы? И как может потасканная девушка, которую и в борделе-то держат больше из милости, диктовать условия дону местной мафии, крышующему продажную любовь во всей округе?Запах неотвратимо приближающейся помойки настолько выбил Кулебу и его руководителей из колеи, что они окончательно потеряли ориентацию во времени и пространстве. Можно было называть "ливерной колбасой" Шольца и третировать мелких европейских гангстеров, когда американский босс приказал им оплатить услуги Украины, а они медленно развязывали кошельки. Но прыгать на самого босса – трюк смертельно опасный.Даже Израиль, при всей мощи еврейского лобби в США, при всей своей важности и эксклюзивности, как надёжнейшего американского форпоста на Ближнем Востоке, не рискует рычать на Вашингтон. Всем своим видом демонстрирует неудовольствие тем, что ему слишком долго приходится стоять на задних лапках, выпрашивая ласку. Иногда даже демонстративно отворачивается (но ненадолго). Однако ни одной попытки зарычать или, тем более укусить.Конечно, США прилагают куда больше усилий для защиты Израиля от арабов, чем для защиты Украины от России. Но будем объективны, помимо того, что Израиль уже скоро восемьдесят лет, как приносит США прямую выгоду, евреям реально угрожает геноцид, в случае проигрыша арабам любой масштабной войны. Ненависть слишком велика, а убежать с территории, не имеющей сухопутного моста в безопасную "гавань" миллионы просто не успеют – прорыв ХАМАС 7 октября 2023 года, когда целые семьи гибли в собственных домах, а участников фестиваля расстреливали прямо в месте его проведения и на близлежащих дорогах показывает насколько быстро маленькая полоска прибрежной земли может быть превращена в огромное кладбище.Украине же, в случае победы России, "грозит" только повышение уровня жизни, создание нормальных условий для ведения бизнеса, декриминализация политической системы. В общем, возвращение из лихих 90-х в нормальное состояние. В отличие от Израиля для которого военное поражение будет лишь началом проблем, для Украины оно является концом всех проблем. Не надо больше будет ради интересов собственных воров и заокеанских бандитов, рвать семейные связи с родственниками в России. Не надо будет больше убиваться о российскую армию для того, чтобы американцы смогли выиграть немного времени и продлить агонию созданного ими в 90-е годы прошлого века, но уже умирающего, исчерпавшего свои возможности миропорядка.Кулебе надо радоваться, что США открыто признали свою неспособность дальше оперировать украинским активом и, раз Украина не в состоянии воевать самостоятельно, а США не могут её больше поддерживать, срочно пользоваться моментом, когда возникла возможность реализации действительно собственной внешней политики и бежать договариваться с Россией или хотя бы быстро капитулировать, если соглашение уже невозможно.Он же пытается шантажировать американцев тем, что Киев в отчаянии от неразделённой Вашингтоном любви, самоубьётся об Москву с особой жестокостью. Можно подумать он верит, что американцам станет стыдно.Впрочем, если "девушка" выставляет себя на продажу, то может быть с телом у неё и хорошо, а с мозгами явно плохо, так как шансы умереть молодой под мостом практически абсолютные, а надежда стать современной "Золушкой", за которой прибудет принц на красном "Феррари" стремятся к нулю. В отношении государств работает тот же закон. Так что ждать от украинского руководства осмысленных действий, конечно, смешно, но всё равно объём наглой, бессмысленной глупости потрясает.

https://ukraina.ru/20240415/1054508055.html

https://ukraina.ru/20240412/1054490046.html

https://ukraina.ru/20240415/1054514436.html

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украина, сша, россия, дмитрий кулеба, владимир жириновский, михаил жванецкий, нпз, хамас, феррари, ростислав ищенко, мнения