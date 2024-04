https://ukraina.ru/20240416/1054528821.html

Хроника энергетической войны. Россия восстанавливает НПЗ и включается в строительство газопровода в Индию

Россия быстро восстанавливает свои нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на трудности с получением западных технологий. Передышка в атаках на российские НПЗ наступила после критики Киева со стороны США.

Россия быстро ремонтирует НПЗ, подвергшиеся ударам КиеваРоссия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, которые подверглись ударам украинских беспилотников. Так, мощности российских НПЗ, простаивавших из-за атак, сократились ныне до менее чем 10% – с почти 14% в конце марта. Об этом 15 апреля написало британское агентство Reuters.По подсчетам агентства, общая мощность первичной переработки нефти в России, простаивающая из-за ударов, сократилась до 90 500 тонн в сутки (660 000 баррелей в сутки) с примерно 123 800 тонн в сутки (907 000 баррелей в сутки) ранее.После того, как 2 апреля был нанесен удар по заводу "Танеко", не было никаких сообщений об успешных атаках на российские крупные нефтеперерабатывающие заводы. Россия быстро восстанавливает свои нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на трудности с получением западных технологий, пишет Reuters.Это касается Рязанского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего "Роснефти", который вернул в эксплуатацию установки первичной переработки нефти CDU-4 и главную установку CDU-6. Также вернулись в эксплуатацию установки Куйбышевского НПЗ, который ремонтирует CDU-4, установку CDU-5, и ранее остановленную на техническое обслуживание установку CDU-6.Однако в целом, по информации Reuters, совокупные мощности по первичной переработке нефти в России, временно выведенные из эксплуатации из-за различных остановок и технического обслуживания, ожидаются на уровне 4,4 миллиона тонн в апреле, по сравнению с 4,1 миллиона тонн в марте.При этом передышка в атаках Киева на российские НПЗ наступила после критики со стороны Соединенных Штатов, главного потребителя энергоресурсов в мире, где высокие цены на топливо занимают важное место в повестке дня в преддверии президентских выборов, отмечает агентство.В тот же день, 15 апреля, американское издание The Washington Post (WP) написало, что Киев разозлила просьба Вашингтона не бить по российским НПЗ.По информации WP, вице-президент США Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале провела встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, во время которой призвала воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам собеседников издания, просьба Харрис "разозлила" Зеленского и его помощников.Источники издания отметили, что украинский президент "отмахнулся" от этих рекомендаций, поскольку не был уверен, что это отражение консенсусной позиции администрации Джо Байдена.WP напоминает, что в последующие недели Вашингтон подтвердил это предупреждение в многочисленных беседах с украинской стороной. В частности, об этом заявляли высокопоставленные представители Пентагона и разведки США, а также советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, посетивший Киев в марте.Однако после этого Украина нанесла удары по ряду российских объектов, включая атаку 2 апреля на третий по величине российский нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Татарстане.Американские чиновники утверждают, что поддержка мировых энергетических рынков для снижения инфляции является приоритетом для администрации Байдена перед президентскими выборами. Но, по их словам, это также важно для сохранения поддержки Киева в Европе. "Повышение цен на энергоносители рискует ослабить европейскую поддержку помощи Украине", – сказал американский чиновник в комментарии WP.В ЕС сделали очередную попытку ограничить импорт СПГ из РоссииЕвропейский парламент 11 апреля проголосовал за принятие правил, позволяющих правительствам стран-членов Европейского Союза запрещать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) и бронирование трубопроводных мощностей для поставок газа.Квалифицированному большинству стран ЕС необходимо будет ещё одобрить эту политику, прежде чем она вступит в силу. Однако ожидается, что документ останется без изменений.Евросоюз избегает введения санкций в отношении российского газа, которые продвигают некоторые члены ЕС. В качестве обходного пути новая газовая политика направлена на создание законного способа, который позволит национальным правительствам блокировать поставки российского газа в свою страну. При этом до сих пор ни один крупный импортер не заявил, что воспользуется им.Новые правила газового рынка ЕС позволяют правительствам временно запретить российским и белорусским экспортерам газа претендовать на мощности инфраструктуры, включая трубопроводы и СПГ-терминалы, которая необходима для доставки трубопроводного газа и СПГ в Европу. Но главное – они предоставят возможность компаниям из стран ЕС выходить из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты неустоек.Россия снизила поставки трубопроводного газа в Европу после начала СВО на Украине в 2022 году, сократив основной маршрут поставок российского газа в ЕС. Дальнейшее снижение трубопроводных поставок газа произошло после подрыва "Северных потоков" в сентябре 2022 года.Но российский СПГ продолжает поступать в ЕС, в основном через порты Испании, Бельгии и Франции. Эти страны не подтвердили, что будут использовать новые правила, принятые Европарламентом. Так, 11 апреля стало известно, что по итогам марта Россия стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию. Всего в январе-марте 2024 года Россия поставила в Испанию порядка 21,511 ГВт·ч газа в виде СПГ.Ранее компания Enagas сообщала, что в 2023 году Испания приобрела 72,690 ГВт·ч (6,92 млрд куб. м) СПГ, произведенного в России, увеличив закупки на 25,9% по сравнению с 2022-м. По итогам 2023 года Россия стала третьим по объёмам поставщиком газа в Испанию с долей в 18,3%, в отдельные месяцы лидировала по поставкам СПГ в эту страну.Представитель министерства энергетики Испании заявил, что страна поддерживает общую позицию ЕС по запрету российского СПГ, поскольку, если Испания сделает это самостоятельно, российские компании смогут отправлять свое топливо в другие порты ЕС.В свою очередь, министр энергетики Бельгии заявил, что правительство анализирует закон и его условия, направленные на то, чтобы ограничение импорта российского газа не нарушило потоки газа между странами ЕС. Бельгия реэкспортирует большую часть импортируемого российского СПГ в другие страны.Всего же, согласно анализу ЕС, поставки российского СПГ в Европу увеличились в 2023 году до 22 млрд куб. м – по сравнению с примерно 16 млрд куб. м в 2021-м.Афганистан готов возобновить строительство газопровода из Туркменистана в ИндиюАфганистан ожидает возобновления работ по реализации проекта строительства магистрального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Об этом 13 апреля сообщила правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".О надеждах Афганистана на возобновление проекта ТАПИ было сказано в поздравительной телеграмме председателя кабинета министров Афганистана Мохаммада Хасана Ахунда в адрес президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю праздника Ураза-байрам.В телеграмме, в частности, было сказано, что Афганистан высоко ценит достигнутый за последнее время прогресс в политических и экономических отношениях c Туркменистаном и рассчитывает на дальнейшее развитие сотрудничества. "Пользуясь случаем, хочу отметить, что в скором времени ожидается возобновление работ по реализации проекта прокладки газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия", – отметил премьер Афганистана.Проект газопровода ТАПИ был инициирован еще в 2000-х годах. В июле 2013-го страны-участницы проекта подписали протокол об учреждении консорциума TAPI Pipeline Co. Ltd. Основным участником консорциума выступает "Туркменгаз" (85% акций), по 5% в консорциуме имеют Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Ltd и индийская GAIL.ТАПИ должен пройти от газового месторождения Галкыныш ("Возрождение") на юге Туркменистана через Герат и Кандагар в Афганистане, Кветту и Мултан в Пакистане – до города Фазилка на западе Индии.Параметры проекта: проектная мощность 33 млрд кубометров газа в год (по 14 млрд для Пакистана и Индии, ещё 5 млрд Афганистану), общая протяженность – 1814 км (из них 214 км по территории Туркменистана, 774 км – Афганистана, 826 км – Пакистана до границы с Индией), общая стоимость оценивалась в 10 млрд долларов (оценка долгое время не обновлялась).Строительство туркменского участка ТАПИ стартовало в декабре 2015 года. В настоящее время "Туркменгаз" завершил строительство своего участка газопровода и полностью подготовил его к эксплуатации.Закладка афганского участка ТАПИ состоялась 23 февраля 2018 года, на 2021-й была запланировано начало укладки труб в Афганистане. Однако проект был остановлен из-за ситуации с безопасностью в стране.Придя к власти в Афганистане в августе 2021 года, движение Талибан (террористическая организация, запрещена в РФ) заявило о заинтересованности в постройке ТАПИ и реализации других крупных инфраструктурных проектов в стране.Для реализации проекта Афганистан не раз обещал обеспечить безопасные условия.В октябре 2023 года афганские СМИ сообщали, что власти страны приняли решение о выкупе земли вдоль трассы ТАПИ, и готовы приступить к практической реализации строительства участка газопровода в Афганистане.В марте 2024 года исполнительный директор TAPI Pipeline Мухаммедмурад Аманов сообщил, что Туркменистан работает с правительством Афганистана над реализацией стратегии строительства 150-километрового участка МГП ТАПИ до города Герат. Цель этого участка трубопровода – обеспечить газом промышленные предприятия и домохозяйства на западе провинции Герат.В конце марта 2024-го федеральный министр нефти Пакистана Мусадик Малик на встрече с послом Туркменистана Атаджаном Мовламовым подтвердил приверженность Пакистана проекту ТАПИ, охарактеризовав его как "флагманский проект, необходимый для удовлетворения энергетических потребностей его страны".Готовность участвовать в проекте выразила и Россия. Газопровод ТАПИ, наряду с поставками российского газа через Центральную Азию и газовым свопом с Ираном, рассматривается как один из маршрутов поставок газа для газопровода "Пакистанский поток". Также о готовности подключиться к строительству афганского участка ТАПИ заявляли российские производители трубной продукции.

