https://ukraina.ru/20240412/1054455730.html

Дронов у Украины достаточно: политолог сообщил, зачем Киев намекает на атаки и запугивает Тирасполь

Дронов у Украины достаточно: политолог сообщил, зачем Киев намекает на атаки и запугивает Тирасполь - 12.04.2024 Украина.ру

Дронов у Украины достаточно: политолог сообщил, зачем Киев намекает на атаки и запугивает Тирасполь

В современных условиях производить беспилотники относительно легко, а противостоять им сложно. Атаками БПЛА Украина намекает Тирасполю, что имеет возможность стачивать военный и промышленный потенциал Приднестровья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин

2024-04-12T03:50

2024-04-12T03:50

2024-04-12T03:50

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Приднестровью нелегко эффективно противостоять атакам БПЛА. Современные технические средства позволяют управлять дроном не только из Украины или Молдавии, но даже из Пентагона, рассказал политолог.В современных условиях производить беспилотники относительно легко, а противостоять им сложно. Нужно постоянно разрабатывать новейшие системы ПВО, которые могут подавлять "рой" БПЛА, которые могут менять частоту, добавил он.Поэтому политический режим Приднестровской Молдавской Республики будут принуждать уступкам и различным переговорам. Посол Украины в Молдавии Алексей Данилов будет запугивать Тирасполь, намекая на новые атаки, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240411/1054432055.html

приднестровье

украина

молдавия

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новости, приднестровье, атака, бпла, украина, алексей данилов, молдавия, дроны, пмр, пво