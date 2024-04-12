Дронов у Украины достаточно: политолог сообщил, зачем Киев намекает на атаки и запугивает Тирасполь - 12.04.2024 Украина.ру
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Дронов у Украины достаточно: политолог сообщил, зачем Киев намекает на атаки и запугивает Тирасполь
Дронов у Украины достаточно: политолог сообщил, зачем Киев намекает на атаки и запугивает Тирасполь - 12.04.2024 Украина.ру
Дронов у Украины достаточно: политолог сообщил, зачем Киев намекает на атаки и запугивает Тирасполь
В современных условиях производить беспилотники относительно легко, а противостоять им сложно. Атаками БПЛА Украина намекает Тирасполю, что имеет возможность стачивать военный и промышленный потенциал Приднестровья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
2024-04-12T03:50
2024-04-12T03:50
новости
приднестровье
атака
бпла
украина
алексей данилов
молдавия
дроны
пмр
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Приднестровью нелегко эффективно противостоять атакам БПЛА. Современные технические средства позволяют управлять дроном не только из Украины или Молдавии, но даже из Пентагона, рассказал политолог.В современных условиях производить беспилотники относительно легко, а противостоять им сложно. Нужно постоянно разрабатывать новейшие системы ПВО, которые могут подавлять "рой" БПЛА, которые могут менять частоту, добавил он.Поэтому политический режим Приднестровской Молдавской Республики будут принуждать уступкам и различным переговорам. Посол Украины в Молдавии Алексей Данилов будет запугивать Тирасполь, намекая на новые атаки, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240411/1054432055.html
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новости, приднестровье, атака, бпла, украина, алексей данилов, молдавия, дроны, пмр, пво
Новости, Приднестровье, атака, БПЛА, Украина, Алексей Данилов, Молдавия, дроны, ПМР, ПВО

Дронов у Украины достаточно: политолог сообщил, зачем Киев намекает на атаки и запугивает Тирасполь

03:50 12.04.2024
 
© РИА Новости . Артем Кулекин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Артем Кулекин
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В современных условиях производить беспилотники относительно легко, а противостоять им сложно. Атаками БПЛА Украина намекает Тирасполю, что имеет возможность стачивать военный и промышленный потенциал Приднестровья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
Приднестровью нелегко эффективно противостоять атакам БПЛА. Современные технические средства позволяют управлять дроном не только из Украины или Молдавии, но даже из Пентагона, рассказал политолог.
В современных условиях производить беспилотники относительно легко, а противостоять им сложно. Нужно постоянно разрабатывать новейшие системы ПВО, которые могут подавлять "рой" БПЛА, которые могут менять частоту, добавил он.
"Конечно, в таких условиях атаковать гораздо проще, чем защищаться. Дронов у Украины и НАТО достаточно для этого. Поэтому, такими действиями Украина намекает Тирасполю, что имеет возможность стачивать военный и промышленный потенциал Приднестровья", - подчеркнул Бардин.
Поэтому политический режим Приднестровской Молдавской Республики будут принуждать уступкам и различным переговорам. Посол Украины в Молдавии Алексей Данилов будет запугивать Тирасполь, намекая на новые атаки, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру
Евгений Линин интервью - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Вчера, 05:07
Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку"Мы провели мобилизацию, чтобы выровняться по численности с противником. Наша группировка примерно такая же, как и у ВСУ
 
НовостиПриднестровьеатакаБПЛАУкраинаАлексей ДаниловМолдавиядроныПМРПВО
 
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