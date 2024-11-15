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Депутат Дмитрий Кузнецов: У народов стран БРИКС разные традиции, но есть нечто, что нас всех объединяет

Депутат Дмитрий Кузнецов: У народов стран БРИКС разные традиции, но есть нечто, что нас всех объединяет - 15.11.2024 Украина.ру

Депутат Дмитрий Кузнецов: У народов стран БРИКС разные традиции, но есть нечто, что нас всех объединяет

С 17 по 20 ноября 2024 года в Москве впервые пройдет Форум БРИКС "Традиционные ценности". В работе примут участие действующие парламентарии, а также культурные и общественные деятели из десятка стран. Один из организаторов Форума, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, раскрыл изданию "Украина.ру" некоторые секреты предстоящего мероприятия.

2024-11-15T17:31

2024-11-15T17:31

2024-11-15T17:31

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— Дмитрий, на днях мы ожидаем в Госдуме форум БРИКС "Традиционные ценности". Это о чем?— Конфликт на Украине возник не в вакууме, это не только наша внутренняя российско-украинская проблема, это следствие разбалансировки мировой системы, накопившихся противоречий, которые выливаются, к сожалению, в кровь и страдания людей. И поэтому нашу задачу мы должны видеть в том, чтобы найти новое равновесие, основанное не на гегемонии Америки, а на взаимоуважении, на стремлении к миру, на милосердии, на ценности человеческой жизни. Это и есть традиционные ценности, о которых говорят и кодекс строителя коммунизма, и Иисус, и Будда, и Магомед, и многие-многие другие учителя человечества.Мы прекрасно помним, как Советский Союз вместе с людьми доброй воли боролся за мир во всем мире, и эта миссия была очень важна. Сейчас никто не берет на себя такой груз. А значит, пришло время эту миссию принять нам, основываясь на традиционных ценностях и стремясь к диалогу и взаимным действиям на основе согласия, ничего другу не навязывая, но, при этом, помогая друг другу.При этом я вовсе не призываю к пацифизму, я все-таки последователь Христа, а не Льва Толстого, и понимаю, что бывают ситуации, когда, чтобы остановить зло, одной силы слова недостаточно, нужна и сила меча. Но все же слово важно и с его помощью можно решить очень много проблем. Поэтому меня волнует народная дипломатия на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. При этом я убежден, что традиционные ценности связаны не только с религией. Наследие СССР или китайский синтез коммунизма с конфуцианством — это тоже традиционные ценности. А значит, только так и можно объединить людей по всему миру. Этим-то мы в рамках нашего форума в Госдуме и планируем заниматься.В нашей работе хотели принять участие и западные парламентарии, но я честно сказал депутатам из Европы — извините, пока вы в БРИКС не вступите, мы, к сожалению, на официальное мероприятие в Думу вас пригласить не можем. Но если Соединённые Штаты Америки и Евросоюз вступят в БРИКС, тогда милости просим. Впрочем, текущее положение вещей не мешает нам с западными политиками встретиться на неформальных площадках, например на Национальной духовной трапезе — то, что в экспортном варианте называется National Prayer Breakfast. Это мероприятие пройдет на следующий день после конференции в Госдуме в отеле "Хаятт Ридженси". Несмотря на то, что эти люди — граждане недружественных нам государств, они дружественные нам граждане. Они разделяют наши общие традиционные ценности, и поэтому мы можем с ними договариваться и общаться. У нас общая платформа. Мы считаем, что, в конце концов, вера важнее политики.— У форума есть конкретные цели?— Мы собираемся с очень конкретной целью. Людей, разделяющих традиционные ценности, в мире очень много. Но мы раскоординированы, мы не связаны. Вот наши оппоненты, те, кого называют неолибералами, достаточно скоординированы. Они собираются на своих Давосах, они определяют повестку: сегодня качают за ЛГБТ*, завтра — за феминисток, послезавтра — против России. А вот мы разобщены. Как Иисус сказал, что царство, разделившееся само в себе, не устоит, так и мы в таком примерно состоянии. Мы друг с другом не общаемся. И вот наш форум как раз – это попытка координации. Причем, мы не просто собираемся поговорить. Мы уже работаем по-настоящему и работа не один день идет. Мы связываемся, согласовываем документы, обмениваемся мнениями, придумываем какие-то идеи. И наша задача по итогам форума —обратить внимание законодателей, общественных деятелей, культурных деятелей, религиозных деятелей на актуальную проблематику в сфере защиты и продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей. То есть, в итоге форума мы примем декларацию. У меня уже есть проект, который, близок, я думаю, к тому, что будет принято.С одной стороны, мы хотим обозначить актуальную проблематику, чтобы дальше общественность и законодатели могли действовать в ее рамках. С другой стороны, мы хотим принять конкретные решения и учредить конкретные институции в рамках БРИКС. Неформальные, конечно.По основным направлениям — культурное сотрудничество, семья, гуманитарное сотрудничество, бизнес — мы предлагаем на наш взгляд самую актуальную проблематику. Причем не только для людей доброй воли в странах БРИКС, но и для наших единомышленников на Западе. Например, в рамках гуманитарного сотрудничества мы предложим странам БРИКС создать совместные волонтерские партнерства для заботы о самых нуждающихся. Буквально недавно вернулось медицинская миссия из Африки. Бразилия много делает в этом направлении, другие страны тоже. Но делают по-отдельности. А если у нас будут совместные волонтерские программы, мы безусловно станем еще ближе друг к другу.Нам это очень нужно, потому что мы понимаем, что мы разные и традиции у нас разные. Это нормально. Но есть и что-то общее. Так вот, мы должны найти то общее, что нас объединяет, и изучать это, продвигать и развивать. Для этого процесса важен обмен ценностями. И для такого ценностного обмена мы создадим традиционный центр для сотрудничества по литературе. Так называемое постоянное совещание стран БРИКС по литературе. Мы мало друг друга знаем, мало друга издаем, мало читаем. Если в прошлом Советский Союз открывал для россиян Маркеса и других авторов, то сейчас мы не знаем, что читают в Китае, не знаем, что читают в Бразилии, что в ЮАР, а они не знают нас. В советские времена наши книги миллионными тиражами издавались в том же Китае, но сейчас от этого наследия мало что осталось. Мы должны это все восстановить.— Действительно, традиции у разных народов очень разные и часто не вполне очевидно, что же может быть в них общего. Не выглядят ли наши разговоры о традиционных ценностях так же, как и западные о демократии и правах человека? Не копируем ли мы в своей обертке западный популизм, который сами же и осуждаем?— Человеческая греховная натура может все хорошее превратить во что-то ужасное. Поэтому опасения, которые ты описал, я полностью разделяю. Опасность фарисейства существует для людей, разделяющих традиционные ценности. Ведь когда-то и западные ценности были настоящими. Либералы 200 лет назад действительно выступали за свободу, а сейчас либерализм и свобода — это понятия несовместимые. Но мы как раз будем делать все, чтобы так не произошло. Мы с парламентариями дружественных стран, культурными и общественными деятелями сделаем все, чтобы не превратиться в пустых популистов.Также важно понимать, что мы не против чего-то или кого-то, мы, наоборот, за. Мы за диалог на основе традиционных духовно-национальных ценностей. Мы верим, что именно это спасет человечество от войны, от ужасов, от уничтожения, вернет доверие между народами, взаимное уважение. У нас есть шанс, и мы хотим его использовать. Но при этом, если кто-то хочет вести диалог и сотрудничать на другой платформе, мы же не против. Хочет кто-то выстраивать диалог на платформе ЛГБТ* — путь выстраивает. Мы не про них, мы про нас. Мы стоим на традиционных ценностях, а кто стоит на чем-то другом — это их дело.— Вы много говорите о вере. У христиан, например, есть Бог, а у буддистов, которых полно в странах БРИКС — нет. У индуистов много богов, а для мусульман ничего хуже язычества не придумать. Не говоря уже об атеистах, которых в принципе эти вопросы не волнуют. Что может духовно объединять столь разных людей?— Кого-то может объединить и фарисейство. Но не нас. Потому что, хоть мы и разные, у нас точно есть много общего. А разобраться с тем, что именно — как раз одна из задач нашего форума. Очевидно, что есть универсальные ценности. Например, милосердие. В традиционных культурах — исламской, конфуцианской, христианской — и в коммунистической культуре тоже милосердие является абсолютной ценностью.— Вы думаете, для либерала милосердие не является ценностью?— Конечно, даже для либерала. Он может немилосердно дискриминировать традиционалистов, но тем не менее эта ценность у него есть. Мы даже можем с либералами об этом говорить, призывать их к покаянию.Еще одной нашей общей ценностью я могу назвать семью как союз мужчины и женщины. Есть множество вопросов, по которым у нас однозначный консенсус, но нам нужно его развивать, изучать, углублять и искать новые точки соприкосновения. Да, тем, кто верит в Бога, проще. Но с нам и те, кто в Бога не верит, но верит в добро, верит в то, что семья — это союз мужчины и женщины, что люди представлены мальчиками и девочками и пол менять не надо, что нужно уважать культуры других народов, что нужно быть милосердными.А есть еще и вопросы бизнеса. Мы считаем, что он должен быть не мошенничеством, а созидательным служением. Можно заниматься предпринимательством, чтобы стать самым богатым на кладбище, а можно — чтобы изменить к лучшему жизнь твоего общества. Человек — творец. И предприниматель — одна из творческих профессий. Но, к сожалению, не все предприниматели это понимают и вместо того, чтобы творить, они нацелены только на деньги. Мы должны помочь им поменять такое мышление. То же и с обществом. Оно может относиться к предпринимателям как к мошенникам, как к паразитам на теле народа, а может ожидать от них созидательного служения, которое подразумевает социальную ответственность. Тогда отношения внутри общества будут гораздо более гармоничными.— Какие практические действия будут предприняты по результатам форума? О части Вы уже в двух словах сказали, но может быть что-то еще?— Создание единого органа для литературного обмена — это практическая вещь. Общеволонтерская программа — практическая вещь. Об этом я говорил. Но, конечно, есть и законодательное измерение, я все-таки депутат. Уже сегодня представители парламентов стран мира обращаются с просьбой поделиться нашими наработками в области защиты и поддержания традиционных ценностей. К нам сейчас едет очень хорошая парламентская делегация из Бразилии. Так что в следующем году мы планируем продолжить работу под руководством этой страны.А какие еще проекты мы в ближайшее время запустим — это сюрприз. Следите за новостями.*Запрещенная в РФ организацияОб упрощении переезда в Россию "близких по духу" иностранцев — в материале "Депутат Кузнецов о проблеме миграции: После окончания СВО фильм "Рэмбо" может стать нашей реальностью".

https://ukraina.ru/20241105/1058637898.html

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россия, бразилия, китай, брикс, госдума, ценности, русская традиция, либерализм, украина, ссср, интервью