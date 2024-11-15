https://ukraina.ru/20241115/1058952468.html

Многоходовка Госдепа. Почему американской администрации мерещатся военные КНДР под Курском

Многоходовка Госдепа. Почему американской администрации мерещатся военные КНДР под Курском - 15.11.2024 Украина.ру

Многоходовка Госдепа. Почему американской администрации мерещатся военные КНДР под Курском

Белый дом вместе с союзниками США из Европы, Японии и Южной Кореи готовит ответ на якобы участие военных из КНДР в боях в Курской области. Об этом 15 ноября заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан

2024-11-15T19:20

2024-11-15T19:20

2024-11-15T19:20

эксклюзив

россия

кндр

украина

энтони блинкен

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

военнослужащий

госдеп сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058950763_1:0:1290:725_1920x0_80_0_0_ce1020ff19f80fdfe57d14c59b88b3ed.jpg.webp

По его словам, речь идет о скоординированном наборе политических и дипломатических решений, относящихся к материальной и не только материальной поддержке Украине.Примечательно то, что северокорейские военные "участвуют" в бях на курском участке фронта только в заявлениях официальных лиц США. Никаких подтверждений данным заявлениям нет, а само руководство КНДР ранее назвало обвинения в отправке военных в России "грязными маневрами", которые США и их союзники предпринимают для того, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.Источник в армии Южной Кореи, опрошенный информационным агентством Ренхап, с сомнением отнесся к позиции Госдепа США о якобы участии военных КДР в боях под Курском. По его словам, в Сеуле информированность "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях".Напомним, что о присутствии северокорейских военных на территории Российской Федерации в конце октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он утверждал, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины военнослужащих КНДР. При этом Блинкен свои заявления не подкрепил никакими доказательствами. До этого президент США Джо Байден уже разрешил ВСУ ударить по военным КНДР, если те окажутся на Украине.Также в конце октября генсек НАТО Марк Рютте рассказал журналистам, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу "доказательства" отправки военных КНДР в Россию, но не уточнил, о каких "доказательствах" идет речь.Об участии военных из КНДР в боевых действиях в Курской области снова заявил 13 ноября заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель."Я могу подтвердить, что более 10 тысяч солдат КНДР были отправлены на восток России и большинство из них были переброшены на крайний запад Курской области, где они начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками", - сказал Патель журналистам.Российская сторона неоднократно указывала на необоснованность обвинений в адрес военнослужащих КНДР, выдвинутых Госдепом США. Так президент России Владимир Путин напоминал, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Москва и Пхеньян будут делать в рамках данной статьи — это дело двух государств.Официальный представитель МИД России Мария Захарова со своей стороны подчеркивала, что взаимодействие России и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права. Также она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о северокорейских войсках в России "вбросами и шумихой".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обращал внимание на противоречивость информации по поводу якобы присутствия северокорейских военных на территории России, когда "Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям".Что на самом деле кроется за заявлениями высокопоставленных официальных лиц США – провокация, с целью увеличить присутствие военнослужащих НАТО на территории Украины или акция, направленная против самой Северной Кореи?По словам ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Евгения Кима, за заявлениями представителем американской администрации кроется многоцелевая акция."Главная задача этой акции – показать, что Россия слабая и что она нуждается в помощи иностранных войск, чтобы справиться с задачами СВО. Вторая задача – оправдать участие своих людей в военных действиях на Украине. Пленные, который попадают к нам, приводят много примеров участия иностранных инструкторов, в частности американских и польских, в обучении солдат ВСУ на территории Украины", - рассказал Ким в интервью Украина.ру.Третья задача, которую таким образом решают США – это поддержка южнокорейского правительства в его намерении поставлять напрямую оружие Украине, продолжил эксперт."Сеул хотел бы делать это, чтобы заработать на этом большие деньги и еще больше угодить американцам. Но одновременно южнокорейское руководство побаивается поставлять оружие на Украину, потому что это вызовет ответную, очень резкую реакцию со стороны Российской Федерации", - отметил Ким.Также эксперт не исключил, что заявления представителей уходящей американской администрации делаются для того, чтобы создать для вступающего в январе должность президента Дональда Трампа ситуацию, при которой он не сможет отказаться от поддержки Украины."Естественно, все это действительно провокация, которая не имеет под собой никакого основания. Если вы знаете историю России со времен образования централизованного государства, то за пятисот с лишним лет от Ивана Третьего, который первый стал царем, не было случая, чтобы на территории России по нашей просьбе воевали войска иностранного государства против иностранных интервентов. Россия всегда справлялась с иностранными интервентами сама", - рассказал эксперт.Вторая причина, почему к якобы присутствию северокорейских военнослужащих на территории России нельзя относиться серьезно находится в юридической плоскости, продолжил Ким. Он напомнил, что статья четвертая договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР говорит о том, что в случае, если одна из договорных сторон подвергнется нападению со стороны одного или нескольких государств и окажется в состоянии войны, тогда другая сторона незамедлительно придет на помощь всеми имеющимися средствами."Я хочу обратить внимание на то, что Путин юрист, он строго действует в рамках закона. К тому же Северная Корея тоже всегда соблюдает законы. Когда она заключала договоры, она их соблюдала, пока их придерживалась и другая сторона. Поэтому обе стороны – и КНДР и РФ действуют строго в рамках закона", - подчеркнул эксперт.Сейчас Россия ведет на Украине и на части территории РФ специальную военную операцию и не находится в состоянии войны, продолжил Ким. КНДР также не находится в состоянии войны, добавил он."Поэтому нет юридических оснований для того, чтобы задействовать статью четыре этого договора. Тем более, что он еще не вступил в силу. Документ ратифицирован и подписан президентами, но он вступает в силу только после обмена ратификационными грамотами. Этого обмена не произошло, и вести разговор о присутствии северокорейских войск на территории России даже по этому основанию невозможно", - заявил Евгений Ким.Эксперт ожидает, что Госдеп США продолжит утверждать о присутствии северокорейских военных в России и в итоге примет решение увеличить финансовую и военную поддержку Украине. Не исключено, что на фоне этих заявлений США уговорят своих союзников поставлять напрямую свои вооружения на Украину, в том числе Южную Корею, которая хотела бы этого, но побаивается реакции Москвы, подытожил Евгений Ким.Больше об этом в интервью Армена Гаспаряна Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава"

https://ukraina.ru/20241017/1058169705.html

https://ukraina.ru/20241113/1058866308.html

россия

кндр

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, кндр, украина, энтони блинкен, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, военнослужащий, госдеп сша