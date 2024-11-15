https://ukraina.ru/20241115/1058951165.html

"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге

"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге - 15.11.2024 Украина.ру

"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге

В Кривом Роге демонтировали памятники российским писателям — Михаилу Лермонтову и Александру Пушкину. Об этом 15 ноября сообщило местное издание "На Часі"

2024-11-15T17:41

2024-11-15T17:41

2024-11-15T17:41

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памятник

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Издание настаивает на том, что это нужно было сделать раньше и иронизирует над тем, что "тянули почти три года войны". При этом Лермонтова и Пушкина авторы публикации назвали почему-то "деятелями культуры РФ". Ранее в своем материале обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко написал, что: "киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева". "В Киеве намечена окончательная зачистка от всего русского, что не просто составляет мировую славу города, но и является частью нерусофобского прошлого и настоящего несчастной Украины, у которой такое (нерусофбоское) будущее отобрали изначально", — считает Скачко. В сентябре жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников и переименования улиц города. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"."Под Одесской областной военной администрацией проходит анонсированный ранее митинг против переименования улиц и сноса памятников", — говорится в материале.Одесситы митингуют против переименования улиц и сноса памятниковРанее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в скором времени еще несколько улиц города сменят свое название. На имена погибших украинских радикалов, воевавших против мирных жителей Донбасса. "Процесс дерусификации в столице продолжается. И сегодня Киевсовет должен переименовать еще семь киевских улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", — прокомментировал Кличко.В числе этих семи улиц оказался, например, переулок великого русского писателя Фёдора Достоевского. Теперь эта улица будет носить имя украинского поэта-нациста с позывным "Дали" Максима Кривцова.Подробнее об этом — в материале "Чтоб наконец расцвести фиалкой": Кличко променял Достоевского на поэта-нациста

https://ukraina.ru/20241030/1058476552.html

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новости, кривой рог, киев, украина, виталий кличко, владимир скачко, киевсовет, декоммунизация, памятник