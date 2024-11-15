"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге - 15.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241115/1058951165.html
"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге
"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге - 15.11.2024 Украина.ру
"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге
В Кривом Роге демонтировали памятники российским писателям — Михаилу Лермонтову и Александру Пушкину. Об этом 15 ноября сообщило местное издание "На Часі"
2024-11-15T17:41
2024-11-15T17:41
новости
кривой рог
киев
украина
виталий кличко
владимир скачко
киевсовет
декоммунизация
памятник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058950207_0:204:1024:780_1920x0_80_0_0_50aac4eb9d1da1bd57f14d77d1a1a6f3.jpg
Издание настаивает на том, что это нужно было сделать раньше и иронизирует над тем, что "тянули почти три года войны". При этом Лермонтова и Пушкина авторы публикации назвали почему-то "деятелями культуры РФ". Ранее в своем материале обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко написал, что: "киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева". "В Киеве намечена окончательная зачистка от всего русского, что не просто составляет мировую славу города, но и является частью нерусофобского прошлого и настоящего несчастной Украины, у которой такое (нерусофбоское) будущее отобрали изначально", — считает Скачко. В сентябре жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников и переименования улиц города. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"."Под Одесской областной военной администрацией проходит анонсированный ранее митинг против переименования улиц и сноса памятников", — говорится в материале.Одесситы митингуют против переименования улиц и сноса памятниковРанее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в скором времени еще несколько улиц города сменят свое название. На имена погибших украинских радикалов, воевавших против мирных жителей Донбасса. "Процесс дерусификации в столице продолжается. И сегодня Киевсовет должен переименовать еще семь киевских улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", — прокомментировал Кличко.В числе этих семи улиц оказался, например, переулок великого русского писателя Фёдора Достоевского. Теперь эта улица будет носить имя украинского поэта-нациста с позывным "Дали" Максима Кривцова.Подробнее об этом — в материале "Чтоб наконец расцвести фиалкой": Кличко променял Достоевского на поэта-нациста
https://ukraina.ru/20241030/1058476552.html
кривой рог
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058950207_0:108:1024:876_1920x0_80_0_0_26d6bd770bc19e56acd4844c72717d67.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кривой рог, киев, украина, виталий кличко, владимир скачко, киевсовет, декоммунизация, памятник
Новости, Кривой Рог, Киев, Украина, Виталий Кличко, Владимир Скачко, Киевсовет, декоммунизация, памятник

"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге

17:41 15.11.2024
 
© Facebook(запрещен в РФ) На часiФото: снос памятников в Кривом Роге
Фото: снос памятников в Кривом Роге
© Facebook(запрещен в РФ) На часi
Читать в
В Кривом Роге демонтировали памятники российским писателям — Михаилу Лермонтову и Александру Пушкину. Об этом 15 ноября сообщило местное издание "На Часі"
"Лермонтов и Пушкин — все! Теперь этот хлам отправится на свалку истории", — написало издание.
Издание настаивает на том, что это нужно было сделать раньше и иронизирует над тем, что "тянули почти три года войны".
При этом Лермонтова и Пушкина авторы публикации назвали почему-то "деятелями культуры РФ".
Ранее в своем материале обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко написал, что: "киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева".
Киеве намечена окончательная зачистка от всего русского, что не просто составляет мировую славу города, но и является частью нерусофобского прошлого и настоящего несчастной Украины, у которой такое (нерусофбоское) будущее отобрали изначально", — считает Скачко.
Коллаж: снос памятников на Украине - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
30 октября, 13:35
Окончательная зачистка. После памятников неонацисты возьмутся за людей – ничего другого не останетсяАбсолютно правы оказались те, кто утверждал, что киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева
В сентябре жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников и переименования улиц города. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Под Одесской областной военной администрацией проходит анонсированный ранее митинг против переименования улиц и сноса памятников", — говорится в материале.
Одесситы митингуют против переименования улиц и сноса памятников
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в скором времени еще несколько улиц города сменят свое название. На имена погибших украинских радикалов, воевавших против мирных жителей Донбасса.
"Процесс дерусификации в столице продолжается. И сегодня Киевсовет должен переименовать еще семь киевских улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", — прокомментировал Кличко.
В числе этих семи улиц оказался, например, переулок великого русского писателя Фёдора Достоевского. Теперь эта улица будет носить имя украинского поэта-нациста с позывным "Дали" Максима Кривцова.
Подробнее об этом — в материале "Чтоб наконец расцвести фиалкой": Кличко променял Достоевского на поэта-нациста
 
НовостиКривой РогКиевУкраинаВиталий КличкоВладимир СкачкоКиевсоветдекоммунизацияпамятник
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03"Сантехника вызывали?" Гончаренко* рассказал, куда отправят женщин вместо мужчин
17:54Почти 15 лет: суд в ЛНР вынес приговор агенту СБУ, покушавшемуся на жизни чиновников
17:47Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГ
17:45Плановая политика Зеленского: план чего-то там как PR-технология
17:41"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге
17:31Депутат Дмитрий Кузнецов: У народов стран БРИКС разные традиции, но есть нечто, что нас всех объединяет
17:14Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину
17:12Сексуальное насилие и принудительная психиатрия: детей в тернопольском интернате бьют и плохо кормят
17:08Скандальное назначение, которого без Украины могло не быть. Зачем Трамп взял в администрацию Кеннеди
16:49Готова ли Европа платить за НАТО 3% на оборону и есть ли в новом мире место для Евросоюза - Хлестов
16:36Москалькова попросила Минобороны прояснить механизм демобилизации
16:36Почему Илон Маск - бомба замедленного действия внутри команды Трампа
16:14Недоволен, что не мобилизуют: экс-вэсэушник устроил стрельбу у военкомата
16:00"Габриэль Солис" из "Отчаянных домохозяек" сбежала из "мрачной" Америки из-за Трампа
16:0070 лет Александру Квасьневскому. Феномен посткоммуниста при власти
15:08"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборах
15:02"Нужно взять на себя ответственность": глава МИД Чехии дал совет Европе после прихода Трампа к власти
14:07Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России
14:06Министр обороны Польши упрекнул Зеленского в "короткой памяти" и отказался воевать с РФ
13:51"Приблизиться нельзя - висит дрон": ВСУ атаковали конную ферму
Лента новостейМолния