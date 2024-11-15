https://ukraina.ru/20241115/1058951165.html
"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге
"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге - 15.11.2024 Украина.ру
"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге
В Кривом Роге демонтировали памятники российским писателям — Михаилу Лермонтову и Александру Пушкину. Об этом 15 ноября сообщило местное издание "На Часі"
2024-11-15T17:41
2024-11-15T17:41
2024-11-15T17:41
новости
кривой рог
киев
украина
виталий кличко
владимир скачко
киевсовет
декоммунизация
памятник
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Издание настаивает на том, что это нужно было сделать раньше и иронизирует над тем, что "тянули почти три года войны". При этом Лермонтова и Пушкина авторы публикации назвали почему-то "деятелями культуры РФ". Ранее в своем материале обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко написал, что: "киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева". "В Киеве намечена окончательная зачистка от всего русского, что не просто составляет мировую славу города, но и является частью нерусофобского прошлого и настоящего несчастной Украины, у которой такое (нерусофбоское) будущее отобрали изначально", — считает Скачко. В сентябре жители Одессы вышли на митинг против сноса памятников и переименования улиц города. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"."Под Одесской областной военной администрацией проходит анонсированный ранее митинг против переименования улиц и сноса памятников", — говорится в материале.Одесситы митингуют против переименования улиц и сноса памятниковРанее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в скором времени еще несколько улиц города сменят свое название. На имена погибших украинских радикалов, воевавших против мирных жителей Донбасса. "Процесс дерусификации в столице продолжается. И сегодня Киевсовет должен переименовать еще семь киевских улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", — прокомментировал Кличко.В числе этих семи улиц оказался, например, переулок великого русского писателя Фёдора Достоевского. Теперь эта улица будет носить имя украинского поэта-нациста с позывным "Дали" Максима Кривцова.Подробнее об этом — в материале "Чтоб наконец расцвести фиалкой": Кличко променял Достоевского на поэта-нациста
https://ukraina.ru/20241030/1058476552.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кривой рог, киев, украина, виталий кличко, владимир скачко, киевсовет, декоммунизация, памятник
Новости, Кривой Рог, Киев, Украина, Виталий Кличко, Владимир Скачко, Киевсовет, декоммунизация, памятник
"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге
В Кривом Роге демонтировали памятники российским писателям — Михаилу Лермонтову и Александру Пушкину. Об этом 15 ноября сообщило местное издание "На Часі"
"Лермонтов и Пушкин — все! Теперь этот хлам отправится на свалку истории", — написало издание.
Издание настаивает на том, что это нужно было сделать раньше и иронизирует над тем, что "тянули почти три года войны".
При этом Лермонтова и Пушкина авторы публикации назвали почему-то "деятелями культуры РФ".
Ранее в своем материале обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко написал, что: "киевские неонацисты с замашками упырей-культуртрегеров русофобского пошиба не остановятся, пока не уничтожат малейшее упоминание о русской культуре на территории Киева".
"В Киеве намечена окончательная зачистка от всего русского, что не просто составляет мировую славу города, но и является частью нерусофобского прошлого и настоящего несчастной Украины, у которой такое (нерусофбоское) будущее отобрали изначально"
, — считает Скачко.
В сентябре жители Одессы
вышли на митинг против сноса памятников и переименования улиц города. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Под Одесской областной военной администрацией проходит анонсированный ранее митинг против переименования улиц и сноса памятников", — говорится в материале.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко
заявил, что в скором времени еще несколько улиц города сменят свое название. На имена погибших украинских радикалов, воевавших против мирных жителей Донбасса
.
"Процесс дерусификации в столице продолжается. И сегодня Киевсовет должен переименовать еще семь киевских улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и советским прошлым
", — прокомментировал Кличко.
В числе этих семи улиц оказался, например, переулок великого русского писателя Фёдора Достоевского. Теперь эта улица будет носить имя украинского поэта-нациста с позывным "Дали" Максима Кривцова.