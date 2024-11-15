https://ukraina.ru/20241115/1058948773.html

Почти 15 лет: суд в ЛНР вынес приговор агенту СБУ, покушавшемуся на жизни чиновников

Почти 15 лет: суд в ЛНР вынес приговор агенту СБУ, покушавшемуся на жизни чиновников - 15.11.2024 Украина.ру

Почти 15 лет: суд в ЛНР вынес приговор агенту СБУ, покушавшемуся на жизни чиновников

Районный суд в Луганской Народной Республике (ЛНР) приговорил почти к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Владислава Роменского, планировавшего по заданию украинских спецслужб убийство ряда чиновников в ЛНР. Об этом 15 ноября сообщила старший помощник прокурора Республики по взаимодействию со СМИ Елена Усачёва

2024-11-15T17:54

2024-11-15T17:54

2024-11-15T17:54

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Она отметила, что в феврале 2022 года Роменский вступил в сговор с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ)."После этого он произвел не менее 20 выстрелов по автомобилю, в котором находился исполняющий обязанности главы Беловодского района. Довести свой преступный умысел до конца Роменский не смог, поскольку мужчина был госпитализирован и выжил. Также подсудимый планировал подрыв служебного автомобиля сотрудника правоохранительных органов, однако был задержан при попытке извлечь из тайника гранаты для совершения данного преступления", — рассказала помощник прокурора.По ее словам, Роменский признан виновным как минимум в 4 статьях Уголовного кодекса РФ, в том числе в покушении и приготовлении к убийству двух и более лиц.Ранее в новостях фигурировало уголовное дело Левана Беруашвили, которое возбудил СК РФ в отношении гражданина Грузии – наемника, совершавшего преступления в зоне СВО.Как сообщил СК России, Беруашвили подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.В прошлом месяце СК РФ сообщил, что жителю Северодонецка — наводчику ВСУ назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Следователи и судьи установили, что осужденный, завербованный украинскими военными, передавал им информацию об объектах инфраструктуры и жилого фонда – там находились мирные граждане, российские военнослужащие, а также выдавалась гуманитарная помощь.Подробнее об этом — Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима

https://ukraina.ru/20241028/1058418219.html

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