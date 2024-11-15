Почти 15 лет: суд в ЛНР вынес приговор агенту СБУ, покушавшемуся на жизни чиновников - 15.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241115/1058948773.html
Почти 15 лет: суд в ЛНР вынес приговор агенту СБУ, покушавшемуся на жизни чиновников
Почти 15 лет: суд в ЛНР вынес приговор агенту СБУ, покушавшемуся на жизни чиновников - 15.11.2024 Украина.ру
Почти 15 лет: суд в ЛНР вынес приговор агенту СБУ, покушавшемуся на жизни чиновников
Районный суд в Луганской Народной Республике (ЛНР) приговорил почти к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Владислава Роменского, планировавшего по заданию украинских спецслужб убийство ряда чиновников в ЛНР. Об этом 15 ноября сообщила старший помощник прокурора Республики по взаимодействию со СМИ Елена Усачёва
2024-11-15T17:54
2024-11-15T17:54
новости
лнр
россия
грузия
ск рф
сбу
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058949070_13:0:840:465_1920x0_80_0_0_6429ccc6a6f8ffab15486cff99eaf785.jpg
Она отметила, что в феврале 2022 года Роменский вступил в сговор с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ)."После этого он произвел не менее 20 выстрелов по автомобилю, в котором находился исполняющий обязанности главы Беловодского района. Довести свой преступный умысел до конца Роменский не смог, поскольку мужчина был госпитализирован и выжил. Также подсудимый планировал подрыв служебного автомобиля сотрудника правоохранительных органов, однако был задержан при попытке извлечь из тайника гранаты для совершения данного преступления", — рассказала помощник прокурора.По ее словам, Роменский признан виновным как минимум в 4 статьях Уголовного кодекса РФ, в том числе в покушении и приготовлении к убийству двух и более лиц.Ранее в новостях фигурировало уголовное дело Левана Беруашвили, которое возбудил СК РФ в отношении гражданина Грузии – наемника, совершавшего преступления в зоне СВО.Как сообщил СК России, Беруашвили подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.В прошлом месяце СК РФ сообщил, что жителю Северодонецка — наводчику ВСУ назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Следователи и судьи установили, что осужденный, завербованный украинскими военными, передавал им информацию об объектах инфраструктуры и жилого фонда – там находились мирные граждане, российские военнослужащие, а также выдавалась гуманитарная помощь.Подробнее об этом — Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима
https://ukraina.ru/20241028/1058418219.html
лнр
россия
грузия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058949070_220:0:840:465_1920x0_80_0_0_f77db96d9465cc19adfae84362cb8d0f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, лнр, россия, грузия, ск рф, сбу, суд
Новости, ЛНР, Россия, Грузия, СК РФ, СБУ, Суд

Почти 15 лет: суд в ЛНР вынес приговор агенту СБУ, покушавшемуся на жизни чиновников

17:54 15.11.2024
 
Фото: скриншот видеосюжета Прокуратуры ЛНР
Фото: скриншот видеосюжета Прокуратуры ЛНР
Читать в
Районный суд в Луганской Народной Республике (ЛНР) приговорил почти к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Владислава Роменского, планировавшего по заданию украинских спецслужб убийство ряда чиновников в ЛНР. Об этом 15 ноября сообщила старший помощник прокурора Республики по взаимодействию со СМИ Елена Усачёва

"Беловодский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего Владислава Роменского. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Роменского к 14 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — заявила Усачёва.

Она отметила, что в феврале 2022 года Роменский вступил в сговор с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).
"После этого он произвел не менее 20 выстрелов по автомобилю, в котором находился исполняющий обязанности главы Беловодского района. Довести свой преступный умысел до конца Роменский не смог, поскольку мужчина был госпитализирован и выжил. Также подсудимый планировал подрыв служебного автомобиля сотрудника правоохранительных органов, однако был задержан при попытке извлечь из тайника гранаты для совершения данного преступления", — рассказала помощник прокурора.
По ее словам, Роменский признан виновным как минимум в 4 статьях Уголовного кодекса РФ, в том числе в покушении и приготовлении к убийству двух и более лиц.
Ранее в новостях фигурировало уголовное дело Левана Беруашвили, которое возбудил СК РФ в отношении гражданина Грузии – наемника, совершавшего преступления в зоне СВО.
Как сообщил СК России, Беруашвили подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.
грузинский наёмник Леван Беруашвили в розыске СК РФ
28 октября, 14:13
СК РФ разыскивает грузинского наёмника БеруашвилиГлавным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Грузии – наёмника, совершавшего преступления в зоне СВО. Об этом сообщает СК РФ
В прошлом месяце СК РФ сообщил, что жителю Северодонецка — наводчику ВСУ назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Следователи и судьи установили, что осужденный, завербованный украинскими военными, передавал им информацию об объектах инфраструктуры и жилого фонда – там находились мирные граждане, российские военнослужащие, а также выдавалась гуманитарная помощь.
Подробнее об этом — Суд ЛНР приговорил украинского наводчика к 23 годам колонии строгого режима
 
НовостиЛНРРоссияГрузияСК РФСБУСуд
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03"Сантехника вызывали?" Гончаренко* рассказал, куда отправят женщин вместо мужчин
17:54Почти 15 лет: суд в ЛНР вынес приговор агенту СБУ, покушавшемуся на жизни чиновников
17:47Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГ
17:45Плановая политика Зеленского: план чего-то там как PR-технология
17:41"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге
17:31Депутат Дмитрий Кузнецов: У народов стран БРИКС разные традиции, но есть нечто, что нас всех объединяет
17:14Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину
17:12Сексуальное насилие и принудительная психиатрия: детей в тернопольском интернате бьют и плохо кормят
17:08Скандальное назначение, которого без Украины могло не быть. Зачем Трамп взял в администрацию Кеннеди
16:49Готова ли Европа платить за НАТО 3% на оборону и есть ли в новом мире место для Евросоюза - Хлестов
16:36Москалькова попросила Минобороны прояснить механизм демобилизации
16:36Почему Илон Маск - бомба замедленного действия внутри команды Трампа
16:14Недоволен, что не мобилизуют: экс-вэсэушник устроил стрельбу у военкомата
16:00"Габриэль Солис" из "Отчаянных домохозяек" сбежала из "мрачной" Америки из-за Трампа
16:0070 лет Александру Квасьневскому. Феномен посткоммуниста при власти
15:08"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборах
15:02"Нужно взять на себя ответственность": глава МИД Чехии дал совет Европе после прихода Трампа к власти
14:07Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России
14:06Министр обороны Польши упрекнул Зеленского в "короткой памяти" и отказался воевать с РФ
13:51"Приблизиться нельзя - висит дрон": ВСУ атаковали конную ферму
Лента новостейМолния