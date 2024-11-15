Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил Путина завершить СВО, но пообещал помогать Украине оружием. Этот факт подтвердил Кабмин ФРГ, в администрации российского президента разговор не подтверждали
Уточняется, что канцлер во время беседы заявил о необходимости завершить конфликт на Украине и призвал Россию к переговорам. В то же время он заверил, что Германия продолжит поддерживать Киев, "пока это необходимо".
Незадолго до разговора с Путиным Шольц созвонился с Владимиром Зеленским, и планирует снова поговорить с ним после беседы с российским лидером, отметили в немецком правительстве.
"Прямой контакт с российским лидером является деликатным вопросом в Европейском союзе, и несколько правительств высмеивают любые попытки завязать отношения с Путиным как бесполезные. Один из европейских правительственных чиновников высмеял шаг Шольца как бесполезное занятие, в то время как чиновник из другого правительства сказал, что канцлер действует с позиции слабости, и предположил, что ему было бы лучше заниматься своими внутренними проблемами", - добавило американское издание Вloomberg.
В начале недели в СМИ появились сообщения, что на волне слухов о якобы состоявшемся первом телефонном разговоре вновь избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, канцлер ФРГ тоже изъявил желание позвонить в Москву.
11 ноября, 11:50По следам Трампа? Шольц заявил о намерении стряхнуть пыль со своего телефонаНа волне западных публикаций о якобы состоявшемся первом телефонном разговоре вновь избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, канцлер ФРГ Олаф Шольц изъявил желание тоже позвонить в Москву
В начале октября газета Die Welt опубликовала результаты опроса немцев, который показал, что жители Германии хотят, чтобы их канцлер поговорил с президентом РФ, а Зеленскому объяснил, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки
Явное большинство немцев - 59% - высказались за то, чтобы Шольц поговорил с Путиным по телефону. И только 26% опрошенных высказались против их диалога. При этом 45% опрошенных граждан Германии высказались за то, что Киеву пора идти на территориальные уступки: забыть про Крым или новые регионы РФ, а возможно про то и другое вместе взятое.
Последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Ранее журналисты газеты Die Welt сообщали, что у них якобы есть инсайдерская информация о том, что новая беседа может состояться перед саммитом G20 в Рио-де-Жанейро, намеченного 18 и 19 ноября.