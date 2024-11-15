Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГ - 15.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241115/1058951448.html
Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГ
Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГ - 15.11.2024 Украина.ру
Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил Путина завершить СВО, но пообещал помогать Украине оружием. Этот факт подтвердил Кабмин ФРГ, в администрации российского президента разговор не подтверждали
2024-11-15T17:47
2024-11-15T17:47
новости
германия
россия
киев
владимир путин
олаф шольц
владимир зеленский
кабмин
пентагон
звонок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058034208_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_772122317b5054a441faf8ad8cf75cb3.jpg
Уточняется, что канцлер во время беседы заявил о необходимости завершить конфликт на Украине и призвал Россию к переговорам. В то же время он заверил, что Германия продолжит поддерживать Киев, "пока это необходимо".Незадолго до разговора с Путиным Шольц созвонился с Владимиром Зеленским, и планирует снова поговорить с ним после беседы с российским лидером, отметили в немецком правительстве.В материале также отмечается, что предыдущие попытки сохранить открытую линию с Кремлем, которые исходили от президента Франции Эммануэля Макрона вызвали раздражение в Киеве, и в конце концов были прекращены.В начале недели в СМИ появились сообщения, что на волне слухов о якобы состоявшемся первом телефонном разговоре вновь избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, канцлер ФРГ тоже изъявил желание позвонить в Москву.В начале октября газета Die Welt опубликовала результаты опроса немцев, который показал, что жители Германии хотят, чтобы их канцлер поговорил с президентом РФ, а Зеленскому объяснил, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступкиЯвное большинство немцев - 59% - высказались за то, чтобы Шольц поговорил с Путиным по телефону. И только 26% опрошенных высказались против их диалога. При этом 45% опрошенных граждан Германии высказались за то, что Киеву пора идти на территориальные уступки: забыть про Крым или новые регионы РФ, а возможно про то и другое вместе взятое.Последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Ранее журналисты газеты Die Welt сообщали, что у них якобы есть инсайдерская информация о том, что новая беседа может состояться перед саммитом G20 в Рио-де-Жанейро, намеченного 18 и 19 ноября.Другие темы: Экс-советник Пентагона: Украина уже проиграла, но Зеленский хочет добить ее и себя.
https://ukraina.ru/20230623/1047504157.html
https://ukraina.ru/20241111/1058798789.html
германия
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058034208_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32e49710a649242252c7ce72fca10963.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, россия, киев, владимир путин, олаф шольц, владимир зеленский, кабмин, пентагон, звонок
Новости, Германия, Россия, Киев, Владимир Путин, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Кабмин, Пентагон, звонок

Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГ

17:47 15.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: Владимир Путин и Олаф Шольц говорят по телефону
Коллаж: Владимир Путин и Олаф Шольц говорят по телефону - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Украина.ру
Читать в
Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил Путина завершить СВО, но пообещал помогать Украине оружием. Этот факт подтвердил Кабмин ФРГ, в администрации российского президента разговор не подтверждали
Уточняется, что канцлер во время беседы заявил о необходимости завершить конфликт на Украине и призвал Россию к переговорам. В то же время он заверил, что Германия продолжит поддерживать Киев, "пока это необходимо".
Незадолго до разговора с Путиным Шольц созвонился с Владимиром Зеленским, и планирует снова поговорить с ним после беседы с российским лидером, отметили в немецком правительстве.
"Прямой контакт с российским лидером является деликатным вопросом в Европейском союзе, и несколько правительств высмеивают любые попытки завязать отношения с Путиным как бесполезные. Один из европейских правительственных чиновников высмеял шаг Шольца как бесполезное занятие, в то время как чиновник из другого правительства сказал, что канцлер действует с позиции слабости, и предположил, что ему было бы лучше заниматься своими внутренними проблемами", - добавило американское издание Вloomberg.
В материале также отмечается, что предыдущие попытки сохранить открытую линию с Кремлем, которые исходили от президента Франции Эммануэля Макрона вызвали раздражение в Киеве, и в конце концов были прекращены.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня 2023, 10:56
"Отвечу, но сам не позвоню". Макрон рассчитывает на звонок из КремляПрезидент Франции Эмманюэль Макрон 23 июня заявил о готовности говорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили журналисты телеканала France 24
В начале недели в СМИ появились сообщения, что на волне слухов о якобы состоявшемся первом телефонном разговоре вновь избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, канцлер ФРГ тоже изъявил желание позвонить в Москву.
Коллаж: Владимир Путин и Олаф Шольц говорят по телефону - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11 ноября, 11:50
По следам Трампа? Шольц заявил о намерении стряхнуть пыль со своего телефонаНа волне западных публикаций о якобы состоявшемся первом телефонном разговоре вновь избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, канцлер ФРГ Олаф Шольц изъявил желание тоже позвонить в Москву
В начале октября газета Die Welt опубликовала результаты опроса немцев, который показал, что жители Германии хотят, чтобы их канцлер поговорил с президентом РФ, а Зеленскому объяснил, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступки
Явное большинство немцев - 59% - высказались за то, чтобы Шольц поговорил с Путиным по телефону. И только 26% опрошенных высказались против их диалога. При этом 45% опрошенных граждан Германии высказались за то, что Киеву пора идти на территориальные уступки: забыть про Крым или новые регионы РФ, а возможно про то и другое вместе взятое.
Последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Ранее журналисты газеты Die Welt сообщали, что у них якобы есть инсайдерская информация о том, что новая беседа может состояться перед саммитом G20 в Рио-де-Жанейро, намеченного 18 и 19 ноября.
Другие темы: Экс-советник Пентагона: Украина уже проиграла, но Зеленский хочет добить ее и себя.
 
НовостиГерманияРоссияКиевВладимир ПутинОлаф ШольцВладимир ЗеленскийКабминПентагонзвонок
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03"Сантехника вызывали?" Гончаренко* рассказал, куда отправят женщин вместо мужчин
17:54Почти 15 лет: суд в ЛНР вынес приговор агенту СБУ, покушавшемуся на жизни чиновников
17:47Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГ
17:45Плановая политика Зеленского: план чего-то там как PR-технология
17:41"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге
17:31Депутат Дмитрий Кузнецов: У народов стран БРИКС разные традиции, но есть нечто, что нас всех объединяет
17:14Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину
17:12Сексуальное насилие и принудительная психиатрия: детей в тернопольском интернате бьют и плохо кормят
17:08Скандальное назначение, которого без Украины могло не быть. Зачем Трамп взял в администрацию Кеннеди
16:49Готова ли Европа платить за НАТО 3% на оборону и есть ли в новом мире место для Евросоюза - Хлестов
16:36Москалькова попросила Минобороны прояснить механизм демобилизации
16:36Почему Илон Маск - бомба замедленного действия внутри команды Трампа
16:14Недоволен, что не мобилизуют: экс-вэсэушник устроил стрельбу у военкомата
16:00"Габриэль Солис" из "Отчаянных домохозяек" сбежала из "мрачной" Америки из-за Трампа
16:0070 лет Александру Квасьневскому. Феномен посткоммуниста при власти
15:08"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборах
15:02"Нужно взять на себя ответственность": глава МИД Чехии дал совет Европе после прихода Трампа к власти
14:07Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России
14:06Министр обороны Польши упрекнул Зеленского в "короткой памяти" и отказался воевать с РФ
13:51"Приблизиться нельзя - висит дрон": ВСУ атаковали конную ферму
Лента новостейМолния