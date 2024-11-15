https://ukraina.ru/20241115/1058951448.html

Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГ

Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГ - 15.11.2024 Украина.ру

Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту РФ Владимиру Путину впервые за почти два года. Он попросил Путина завершить СВО, но пообещал помогать Украине оружием. Этот факт подтвердил Кабмин ФРГ, в администрации российского президента разговор не подтверждали

2024-11-15T17:47

2024-11-15T17:47

2024-11-15T17:47

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Уточняется, что канцлер во время беседы заявил о необходимости завершить конфликт на Украине и призвал Россию к переговорам. В то же время он заверил, что Германия продолжит поддерживать Киев, "пока это необходимо".Незадолго до разговора с Путиным Шольц созвонился с Владимиром Зеленским, и планирует снова поговорить с ним после беседы с российским лидером, отметили в немецком правительстве.В материале также отмечается, что предыдущие попытки сохранить открытую линию с Кремлем, которые исходили от президента Франции Эммануэля Макрона вызвали раздражение в Киеве, и в конце концов были прекращены.В начале недели в СМИ появились сообщения, что на волне слухов о якобы состоявшемся первом телефонном разговоре вновь избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, канцлер ФРГ тоже изъявил желание позвонить в Москву.В начале октября газета Die Welt опубликовала результаты опроса немцев, который показал, что жители Германии хотят, чтобы их канцлер поговорил с президентом РФ, а Зеленскому объяснил, что Киеву пора соглашаться на территориальные уступкиЯвное большинство немцев - 59% - высказались за то, чтобы Шольц поговорил с Путиным по телефону. И только 26% опрошенных высказались против их диалога. При этом 45% опрошенных граждан Германии высказались за то, что Киеву пора идти на территориальные уступки: забыть про Крым или новые регионы РФ, а возможно про то и другое вместе взятое.Последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Ранее журналисты газеты Die Welt сообщали, что у них якобы есть инсайдерская информация о том, что новая беседа может состояться перед саммитом G20 в Рио-де-Жанейро, намеченного 18 и 19 ноября.Другие темы: Экс-советник Пентагона: Украина уже проиграла, но Зеленский хочет добить ее и себя.

https://ukraina.ru/20230623/1047504157.html

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новости, германия, россия, киев, владимир путин, олаф шольц, владимир зеленский, кабмин, пентагон, звонок