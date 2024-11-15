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Москалькова попросила Минобороны прояснить механизм демобилизации

Москалькова попросила Минобороны прояснить механизм демобилизации - 15.11.2024 Украина.ру

Москалькова попросила Минобороны прояснить механизм демобилизации

В пятницу, 15 ноября, на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека омбудсмен России Татьяна Москалькова обратилась к Минобороны с просьбой прояснить механизм демобилизации военнослужащих

2024-11-15T16:36

2024-11-15T16:36

2024-11-15T16:36

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демобилизация

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Она заметила, что призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации военнослужащего, оно доводится до командира воинской части, а у того нет механизма демобилизации.Серговенцев ответил, что передаст этот вопрос начальнику главного управления кадров Минобороны.Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Спустя месяц действующий на тот момент глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о призыве 300 тысяч человек и завершении мобилизационных мероприятий. Указ об окончании частичной мобилизации не издавали.Позднее неоднократно говорилось об отсутствии необходимости в новом призыве резервистов ввиду сохранения потока добровольцев. Вместе с тем Владимир Путин отмечал, что "мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой", и "вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации".Другие темы: Советник главы ДНР: до полного окружения Курахово - считанные километры.

https://ukraina.ru/20241107/1058680950.html

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новости, россия, татьяна москалькова, владимир путин, сергей шойгу, минобороны, мобилизация, демобилизация