Москалькова попросила Минобороны прояснить механизм демобилизации
В пятницу, 15 ноября, на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека омбудсмен России Татьяна Москалькова обратилась к Минобороны с просьбой прояснить механизм демобилизации военнослужащих
Она заметила, что призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации военнослужащего, оно доводится до командира воинской части, а у того нет механизма демобилизации.
"Какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?", — спросила Москалькова у заместителя начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александра Серговенцев.
Серговенцев ответил, что передаст этот вопрос начальнику главного управления кадров Минобороны.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Спустя месяц действующий на тот момент глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о призыве 300 тысяч человек и завершении мобилизационных мероприятий. Указ об окончании частичной мобилизации не издавали.
Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Спустя месяц действующий на тот момент глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о призыве 300 тысяч человек и завершении мобилизационных мероприятий. Указ об окончании частичной мобилизации не издавали.
7 ноября, 06:45Путин установил ежемесячную выплату сотрудникам федеральных госорганов в Новороссии и ДонбассеУказом президента России в Херсонской и Запорожской областях, а также ДНР и ЛНР установлена ежемесячная выплата в 30 тысяч рублей сотрудникам федеральных госорганов на период СВО. Документ размещен 6 ноября на портале для официального опубликование правовых актов РФ
Позднее неоднократно говорилось об отсутствии необходимости в новом призыве резервистов ввиду сохранения потока добровольцев. Вместе с тем Владимир Путин отмечал, что "мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой", и "вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации".