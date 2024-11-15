Готова ли Европа платить за НАТО 3% на оборону и есть ли в новом мире место для Евросоюза - Хлестов - 15.11.2024 Украина.ру
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Готова ли Европа платить за НАТО 3% на оборону и есть ли в новом мире место для Евросоюза - Хлестов
Готова ли Европа платить за НАТО 3% на оборону и есть ли в новом мире место для Евросоюза - Хлестов - 15.11.2024 Украина.ру
Готова ли Европа платить за НАТО 3% на оборону и есть ли в новом мире место для Евросоюза - Хлестов
Германист, журналист издания "Международная жизнь" Павел Хлестов в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию стран Евросоюза на победу Трампа на президентских... Украина.ру, 15.11.2024
2024-11-15T16:49
2024-11-15T16:49
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Германист, журналист издания "Международная жизнь" Павел Хлестов в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию стран Евросоюза на победу Трампа на президентских выборах в США, а также рассказал о том, на какие макрорегионы поделится многополярный мир:00:35 - О реакции лидеров стран ЕС на победу Трампа;07:09 - Какие европейские страны расположены к политике Трампа?08:53 - Что осталось от милитаристских настроений в Европе?14:00 - Является ли НАТО обузой для стран Евросоюза?17:20 - О системе колоний НАТО и макрорегионах в многополярном мире;19:52 - О месте Евросоюза в многополярном мире.*в ходе интервью упоминается движение ЛГБТ, является экстремистским и запрещено на территории РФ.#Хлестов #партии #глобалисты #Евросоюз #Европа #ЕС #Туск #Словения #ценности #ВВП #Германия #ФРГ #Орбан #Фицо #Макрон #Шольц #Франция #Путин #СВО #Венгрия #Будапешт #спецоперация #Россия #РФ #Трамп #США #Запад #Турция #вооружение #реформы #политика #многополярность #Рютте #БлижнийВосток #переговоры #Анкара #Байден #демократы #республиканцы #война #армия #санкции #экономика #Берлин #Китай #КНР #геополитика #Зеленский #президент #макрорегионы #НАТО #Польша #Венесуэла #деньги #Африка Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, новости, европа, россия, сша, дональд трамп, рютте, ес, нато, украина.ру
Видео, Новости, Европа, Россия, США, Дональд Трамп, Рютте, ЕС, НАТО, Украина.ру

Готова ли Европа платить за НАТО 3% на оборону и есть ли в новом мире место для Евросоюза - Хлестов

16:49 15.11.2024
 
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Германист, журналист издания "Международная жизнь" Павел Хлестов в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию стран Евросоюза на победу Трампа на президентских выборах в США, а также рассказал о том, на какие макрорегионы поделится многополярный мир:

00:35 - О реакции лидеров стран ЕС на победу Трампа;
07:09 - Какие европейские страны расположены к политике Трампа?
08:53 - Что осталось от милитаристских настроений в Европе?
14:00 - Является ли НАТО обузой для стран Евросоюза?
17:20 - О системе колоний НАТО и макрорегионах в многополярном мире;
19:52 - О месте Евросоюза в многополярном мире.

*в ходе интервью упоминается движение ЛГБТ, является экстремистским и запрещено на территории РФ.

#Хлестов #партии #глобалисты #Евросоюз #Европа #ЕС #Туск #Словения #ценности #ВВП #Германия #ФРГ #Орбан #Фицо #Макрон #Шольц #Франция #Путин #СВО #Венгрия #Будапешт #спецоперация #Россия #РФ #Трамп #США #Запад #Турция #вооружение #реформы #политика #многополярность #Рютте #БлижнийВосток #переговоры #Анкара #Байден #демократы #республиканцы #война #армия #санкции #экономика #Берлин #Китай #КНР #геополитика #Зеленский #президент #макрорегионы #НАТО #Польша #Венесуэла #деньги #Африка

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- РИА Новости, 1920, 15.11.2024
10:59
Экс-советник Пентагона: Украина уже проиграла, но Зеленский хочет добить ее и себяУ Украины нет шансов победить, а зудящее желание Владимира Зеленского заполучить дальнобойное оружие приведет к смерти его самого и его страны, а также глобальной конфронтации США с Россией. Об этом в эфире Youtube-канала Daniel Davis/Deep Dive заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор
 
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