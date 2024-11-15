https://ukraina.ru/20241115/1058944571.html

Скандальное назначение, которого без Украины могло не быть. Зачем Трамп взял в администрацию Кеннеди

Скандальное назначение, которого без Украины могло не быть. Зачем Трамп взял в администрацию Кеннеди - 15.11.2024 Украина.ру

Скандальное назначение, которого без Украины могло не быть. Зачем Трамп взял в администрацию Кеннеди

Возглавить Министерство здравоохранения и социальных служб будущий 47-й президент США республиканец Дональд Трамп предложил представителю известного клана демократов Роберту Кеннеди-младшему, который внёс вклад в его победу на выборах, чему отчасти способствовала ситуация на Украине

2024-11-15T17:08

2024-11-15T17:08

2024-11-15T17:09

сша

дональд трамп

роберт кеннеди-младший

украина

белый дом

министерство здравоохранения

эксклюзив

джон кеннеди

россия

сенат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0a/1054429285_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_9af0cb33f2b0acbcdec59beddd55942c.jpg

Избранный президент США Дональд Трамп подходит к формированию своей новой администрации совершенно иначе, чем 8 лет назад – очень тщательно, учитывая не только схожесть взглядов по ключевым вопросам, но и личную лояльность, поскольку в первый период правления сталкивался с предательством соратников и их противодействием в реализации предвыборных обещаний.Сейчас, когда пришёл час раздавать должности в Белом доме, республиканец не обделил тех, кто сыграл важную роль в его третьей избирательной кампании и благодаря кому во многом он одержал победу в этой непростой борьбе против сразу двух оппонентов. Любопытно, что в числе этих людей есть несколько бывших демократов. Разочаровавшись в нынешней идеологии партии, они решили покинуть её ряды и поддержать Трампа в противостоянии "синим". Самый яркий из этих персонажей – юрист Роберт Кеннеди-младший, племянник убитого 35-го президента США Джона Кеннеди и сын генерального прокурора США Роберта Кеннеди, застреленного когда тот был кандидатом в президенты от демократов в 1968 году.Кеннеди сделает Америку снова здоровойЕму Трамп, как и ожидалось, предложил пост министра здравоохранения и социальных служб США.Кеннеди, естественно, ответил согласием и пообещал на этом посту искоренить коррупцию в системе здравоохранения, положить конец эпидемии хронических заболеваний и восстановить традиции золотого стандарта научных исследований. Фактически к работе юрист, известный противник вакцинации, приступил всего через пару дней после победы республиканца на выборах.Агентство Reuters сообщило 8 ноября со ссылкой на свои источники: "Кеннеди, происходящему из известной политической семьи, было предложено рекомендовать кандидатов на должности во всех регулирующих органах здравоохранения, включая министерство здравоохранения и социальных служб, а также управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами, сказал Дел Бигтри, который был директором по коммуникациям в предвыборной кампании Кеннеди и по-прежнему близок с бывшим кандидатом".После новости о выдвижении Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения котировки акций производителей вакцин упали: Novavax — на 7%, Moderna — более чем на 5%, Pfizer — на 2%. В адрес юриста незамедлительно посыпалась критика.“Трудно переоценить, насколько это ужасное решение. У РФК-младшего нет медицинского образования. Он ярый противник вакцинации и распространитель дезинформации. В последний раз, когда он вмешивался в медицинские дела штата [Самоа], от кори умерли 83 ребёнка”, - написал врач-педиатр из детской больницы Британской Колумбии Аластер Макэлпайн.В 2018 году из-за ошибки медсестёр при приготовлении вакцины на Самоа умерли двое младенцев, после чего местные власти приостановили программу вакцинации. На этом фоне Кеннеди-младший и возглавляемая им НКО "Защита здоровья детей", выступающая против прививок, стали активно распространять различную информацию о вакцинах, что в итоге привело к резкому снижению уровня вакцинации. Через год это аукнулось вспышкой кори, завезённой туристом, свыше 57 000 жителей острова заразились, 83 скончались, в основном непривитые дети.Врач-инфекционист из Университета Южной Калифорнии Апу Аккад также назвал новость о назначении нового министра здравоохранения “страшным днём для общественного здравоохранения”.В свою очередь некоммерческая организация Public Citizen, специализирующаяся на защите прав потребителей, выпустила заявление следующего содержания: "Роберт Ф. Кеннеди-младший представляет явную опасность для здоровья нации. Его не следует пускать в здание министерства здравоохранения и социальных служб, не говоря уже о том, чтобы назначить ответственным за национальное агентство общественного здравоохранения. Неумелая политика Дональда Трампа в области общественного здравоохранения во время пандемии Covid стоила сотен тысяч жизней. Назначив Кеннеди своим министром здравоохранения, Трамп провоцирует ещё одну катастрофу в области общественного здравоохранения, обусловленную политикой".Как отмечает американист Малек Дудаков, у Кеннеди большая и амбициозная программа перетряски всей коррумпированной системы здравоохранения, сросшейся с Большой Фармой, он хочет отказаться от порочных практик навязывания огромного числа избыточных лекарств американцам, которые вызывают зависимость."Большая Фарма за последние десятилетия заработала миллиарды долларов на подсаживании населения на опиоидные препараты. В итоге это вызвало опиоидный кризис, уносящий жизни сотни тысяч человек ежегодно. Похожим образом сейчас американцев с самого детства начинают пичкать и гормональными препаратами в рамках “трансгендерной” идеологии", - пишет эксперт.Кроме того, потенциальный министр здравоохранения намерен бороться с нездоровой пищей и различными пищевыми добавками, которые запрещены по всему миру, кроме США, - это одна из причин, почему большинство американцев страдают от ожирения. На днях в одном из интервью Кеннеди сетовал, что "отвратительной едой" питается Трамп."Большая Фарма не будет сидеть сложа руки - она попытается заблокировать утверждение Кеннеди в Сенате. Правда, отношение к фармакологическим лоббистам нынче строго негативное. Ситуация со здоровьем американцев становится плачевной, а продолжительность жизни быстро падает (в 2023 году она составила 77 лет, это 70-я строчка мирового рейтинга – ред.). И Кеннеди, возможно, единственный, кто имеет хоть какой-то план выхода из этого кризиса", - подчёркивает Дудаков.Особых проблем с утверждением предложенных Трампом кандидатур в Сенате возникнуть не должно, поскольку его однопартийцы сохранили контроль над этой палатой Конгресса, а Джон Тьюн, который станет лидером республиканского большинства в Сенате, пообещал сотрудничать с избранным президентом, несмотря на имевшиеся между ними в прошлом разногласия, и не мешать проводить назначения членов администрации.Зачем Кеннеди нужен Трампу в новой администрацииИзначально младший Кеннеди намеревался баллотироваться на высший государственный пост от партии, которую представляли его знаменитые предки. Он принял участие в праймериз демократов, но, осознав, что истеблишмент не допустит его выдвижения в ущерб действующему президенту, изъявившему желание баллотироваться на второй срок, стал независимым кандидатом в президенты США. И добился хороших результатов – Кеннеди-младший стал самым успешным независимым кандидатом за 32 года, его рейтинг в ходе избирательной кампании достигал 10%, больше в современной истории Штатов набирал лишь бизнесмен Росс Перо в 1992 году (около 19%).В условиях примерного равенства показателей кандидатов от Республиканской и Демократической партии Роберт мог стать спойлером как для одного, так и для другого, поэтому недооценивать его нельзя было ни в коем случае. В конечном итоге он облегчил задачу одному из штабов – приостановил свою избирательную кампанию в пользу Трампа. Поскольку в ряде штатов сроки для внесения корректировок истекли, имя Кеннеди-младшего осталось в бюллетенях, и по итогам выборов он набрал 0,5% голосов (как и кандидат от "Партии зелёных" врач Джилл Штайн). Если бы он не объявил о поддержке Трампа и сохранил свои условные 10%, то реально мог бы оказать влияние на конечный результат, ведь Трампа и вице-президента Камалу Харрис разделили всего 2% (50,1% против 48,1%).В качестве одной из причин своего решения Кеннеди-младший называл желание работать над прекращением украинского конфликта, что обещал сделать бывший президент-республиканец, а представительница действующей администрации не собиралась. Он заявил, что считает Украину "инструментом геополитической борьбы, начатой американскими неоконсерваторами", при этом не считает хорошим решение РФ начать СВО, но осознаёт, что на этот шаг её спровоцировали.В мае 2023 года, ещё участвуя в президентской гонке от Демократической партии, Кеннеди-младший охарактеризовал боевые действия на Украине как конфликт США против России, напомнив про официальные заявления представителей нынешней власти о необходимости "истощить" ВС РФ."Что значит "истощить"? Это значит кидать на них украинцев. Мой сын воевал там плечом к плечу с украинцами, и мы пожертвовали 300 тысячами из них", - сказал он.А также попомнил о нарушении обязательства Североатлантического альянса перед Россией не расширяться на восток."Мы много лет назад должны были прислушаться к Путину. Мы взяли на себя обязательство перед Россией, перед Горбачёвым, что мы не сдвинем НАТО ни на дюйм на восток. А потом мы начали движение — мы солгали. Мы вошли в 13 стран НАТО, поставили ракетные системы с ядерным потенциалом; мы проводили совместные учения с Украиной и другими странами в рамках НАТО", — заявил Кеннеди.Месяц спустя политик обратил внимание на слова президента Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина, которые фактически признали, что США вовлечены в конфликт на Украине ради истощения ВС РФ, чтобы снизить их боеспособность на фронте, а также ради смены режима в России."Мы разрушили эту маленькую страну (Украину – ред.) в конфликте, который могли бы урегулировать на ранних этапах", - прямо сказал Кеннеди.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского сорвать переговоры России и Украины в 2022 году по указке Байдена, напомнил политик в августе 2024-го после выхода из президентской гонки.Все эти высказывания не могли оставить без внимания в Киеве и в июне 2023 года внесли Кеннеди-младшего в базу "Миротворца" (где кстати числится ещё одна соратница Трампа, покинувшая Демократическую партию, - бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которая возглавит Национальную разведку США) за "отрицание права Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности" и "участие в информационных мероприятиях России".Новость о том, что Кеннеди через пару месяцев получит министерский портфель, Киев явно не обрадовала. Так, в издании Gazeta.ru вышла публикация под заголовком "Антивакцинатор и противник поддержки Украины: Трамп шокировал ещё одним назначением", в самом конце которой указано "Кеннеди распространял антиукраинские заявления".У украинцев, конечно, может быть своё мнение насчёт кадрового состава будущей администрации США, но оно не имеет никакого значения, ведь речь идёт о внутренних делах другого государства. В этом вопросе значение имеет мнение американцев: раз Кеннеди-младший стал настолько популярным кандидатом в президенты, значит, его взгляды разделяет добрая часть населения США, следовательно, немало американских граждан тоже считает, что Вашингтон своими действиями и несдержанными обещаниями спровоцировали Москву начать СВО и что пора уже сесть за стол переговоров для скорейшего завершения конфликта на Украине, который отнимает деньги американских налогоплательщиков, а их могли бы направить на проекты по улучшению уровня жизни самих американцев. Но не Украиной едины, по другим вопросам, внутриполитическим прежде всего, избиратели также солидарны с Кеннеди.А раз так, то Трампу выгодно иметь в своей администрации человека, чьи идеи находят отклик у определённой части электората. Прошедшие 10 дней назад выборы отчётливо показали, что американское общество расколото пополам, следовательно, Трампу придётся приложить усилия, чтобы стать президентом и для той половины, которая голосовала не за него, и здесь очень важна не только лично его работа, и но работа всей его команды, которая придёт к власти в январе.Читайте также Владимир Овчинский: Все планы Трампа задавили в зародыше, поэтому России надо готовиться к большой войне

https://ukraina.ru/20211015/1032475906.html

https://ukraina.ru/20241111/1058762124.html

https://ukraina.ru/20241114/1058908769.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

сша, дональд трамп, роберт кеннеди-младший, украина, белый дом, министерство здравоохранения, эксклюзив, джон кеннеди, россия, сенат, демократическая партия, нато