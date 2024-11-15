https://ukraina.ru/20241115/1058945855.html

Недоволен, что не мобилизуют: экс-вэсэушник устроил стрельбу у военкомата

Недоволен, что не мобилизуют: экс-вэсэушник устроил стрельбу у военкомата - 15.11.2024 Украина.ру

Недоволен, что не мобилизуют: экс-вэсэушник устроил стрельбу у военкомата

В Закарпатской области мужчина, ранее служивший в ВСУ, открыл стрельбу возле Хустского ТЦК (военкомат) из-за того, что его не мобилизуют во второй раз. Об этом 15 ноября сообщили украинские СМИ

2024-11-15T16:14

2024-11-15T16:14

2024-11-15T16:14

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По данным источников, мужчина обратился в ТЦК с целью повторной мобилизации, так как хотел вернуться на поле боя, однако был демобилизован из ВСУ из-за проблем со здоровьем.Тогда мужчина решил добиться своего по-другому: пришел ко входу ТЦК со стартовым пистолетом и начал стрелять в воздух. Как пишет украинское издание "Укринформ", пострадавших в результате инцидента нет, а на стрелявшего составили административный протокол.Ранее в интервью украинскому телевидению командир миномётной батареи ВСУ Мирослав Борисенко рассказал, что насильственной мобилизации на Украине подвергаются сейчас в основном жители небольших населённых пунктов, сел.По его словам, он сейчас командует батареей из "бусифицированных воинов" — то есть тех, кого поймали украинские военкомы, разъезжающие на микроавтобусах ("бусиках"). При этом, заметил Борисенко, дети олигархов и высокопоставленных чиновников процедуре "бусификации" не подвергаются и вряд ли окажутся в зоне боевых действий.Украинский командир "бусифицированных воинов" рассказал, как военкомы охотятся на уклонистовТелеграм-каналы Одессы несколько дней назад сообщили, что ТЦК выполняют планы по мобилизации за счёт школьных учителей. В частности, в сетях активно обсуждается скриншот переписки школьного учителя с учениками, который сообщил о контрольной работе, а на следующий день написал: "Я в военкомате".В прошлом месяце Телеграмм-канал "Страна" опубликовал видео, на котором сотрудники ТЦК в Харькове забрызгали водителя газовым баллончиком, пытаясь заставить его выйти из автомобиля. Позже вскрылись подробности, что на данный момент мужчина числится погибшим."Я попал под обстрел, у меня сейчас дело в суде. Хочешь, справку о смерти покажу?".На это сотрудники ТЦК ответили, что мужчина все равно был обязан прийти в центр. На вопросы водителя, каким образом он должен был это сделать: "Труп что ли должен был прийти?", он также получил перцовым баллончиком в лицо.В этом же месяце сотрудники ТЦК в Харькове ударили мужчину, который якобы пытался убежать, когда его остановили на блокпосту для проверки документов.После двух происшествий в один день начато расследование в отношении сотрудников ТЦК по поводу превышения должностных полномочий, сообщила специализированная прокуратура.Более подробно об этом — "Хочешь, справку о смерти покажу?". Сотрудники ТЦК залили водителя перцем за отказ покинуть машину

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новости, закарпатская область, украина, одесса, вооруженные силы украины, мвд, мобилизация, демобилизация