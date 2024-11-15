"Сантехника вызывали?" Гончаренко* рассказал, куда отправят женщин вместо мужчин - 15.11.2024 Украина.ру
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"Сантехника вызывали?" Гончаренко* рассказал, куда отправят женщин вместо мужчин
"Сантехника вызывали?" Гончаренко* рассказал, куда отправят женщин вместо мужчин - 15.11.2024 Украина.ру
"Сантехника вызывали?" Гончаренко* рассказал, куда отправят женщин вместо мужчин
Верховная Рада одобрила экспериментальный проект по обучению и трудоустройству женщин в профессиональных областях, где до этого в большинстве своем были представлены мужчины. Об этом 15 ноября в своем телеграм-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*
2024-11-15T18:03
2024-11-15T18:03
новости
украина
россия
днепропетровская область
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
минобороны
верховная рада
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Он отметил, что из-за СВО возник дефицит кадров, поэтому работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные для них должности. Депутат опубликовал список из 30 профессий, куда входят, например, столяр, машинист различной техники, тракторист и электромонтажник.Проблема нехватки кадров началась задолго до этого законопроекта. Например, год назад руководство одной из шахт Днепропетровской области приняло радикальное решение: впервые в истории Украины разрешили женщинам работать под землей.Ранее в Минобороны Украины сообщили, что всего в стране работает 44 центра рекрутинга. Они предлагают более 10 тысяч вакансий в ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе и СБУ. Женщины воспользовались их услугами. К примеру, Тернопольская область заняла первое место по количеству женщин, пожелавших воевать в рядах ВСУ.В конце сентября издание "Настоящее время"** сообщило, что на Украине создано подразделение "Ведьмы Бучи", целиком состоящее из женщин. В материале уточнялось, что большинство дам раньше работали в социальной сфере, а на фронт пошли "по зову сердца". При этом журналисты никак не прокомментировали татуировки националистической направленности у отдельных "ведьм".По последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы.Подробнее о работе нового добровольческого подразделения ПВО ВСУ "Ведьмы Бучи" — в материале ВВС: вэсэушницы со свежим маникюром сбивают дроны из пулемета "Максим"* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов** СМИ-иноагент, признанное в РФ нежелательной организацией
https://ukraina.ru/20231123/1051275799.html
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новости, украина, россия, днепропетровская область, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, минобороны, верховная рада
Новости, Украина, Россия, Днепропетровская область, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Верховная Рада

"Сантехника вызывали?" Гончаренко* рассказал, куда отправят женщин вместо мужчин

18:03 15.11.2024
 
© Larin Dmytro
© Larin Dmytro
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Верховная Рада одобрила экспериментальный проект по обучению и трудоустройству женщин в профессиональных областях, где до этого в большинстве своем были представлены мужчины. Об этом 15 ноября в своем телеграм-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*
Он отметил, что из-за СВО возник дефицит кадров, поэтому работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные для них должности. Депутат опубликовал список из 30 профессий, куда входят, например, столяр, машинист различной техники, тракторист и электромонтажник.
Проблема нехватки кадров началась задолго до этого законопроекта. Например, год назад руководство одной из шахт Днепропетровской области приняло радикальное решение: впервые в истории Украины разрешили женщинам работать под землей.
Шахты Донбасса - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября 2023, 13:14
На Украине женщин отправляют в шахты, пока на вспомогательные работыЧтобы решить вопрос нехватки кадров во время войны, украинские угольные предприятия начнут отправлять женщин на работы под землей. Об этом 23 ноября пишет издание Korrespodent.net
Ранее в Минобороны Украины сообщили, что всего в стране работает 44 центра рекрутинга. Они предлагают более 10 тысяч вакансий в ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе и СБУ. Женщины воспользовались их услугами. К примеру, Тернопольская область заняла первое место по количеству женщин, пожелавших воевать в рядах ВСУ.
Минобороны Украины о рекрутинге женщин
12 ноября, 17:41
В трех регионах Украины почти половина новобранцев в ВСУ - женщиныТернопольская область заняла первое место по количеству женщин, обратившихся в центры рекрутинга украинской армии. Об этом сообщает Минобороны Украины.
В конце сентября издание "Настоящее время"** сообщило, что на Украине создано подразделение "Ведьмы Бучи", целиком состоящее из женщин. В материале уточнялось, что большинство дам раньше работали в социальной сфере, а на фронт пошли "по зову сердца". При этом журналисты никак не прокомментировали татуировки националистической направленности у отдельных "ведьм".
По последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы.
Подробнее о работе нового добровольческого подразделения ПВО ВСУ "Ведьмы Бучи" — в материале ВВС: вэсэушницы со свежим маникюром сбивают дроны из пулемета "Максим"
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
** СМИ-иноагент, признанное в РФ нежелательной организацией
 
НовостиУкраинаРоссияДнепропетровская областьАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныМинобороныВерховная Рада
 
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