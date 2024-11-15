https://ukraina.ru/20241115/1058952733.html

"Сантехника вызывали?" Гончаренко* рассказал, куда отправят женщин вместо мужчин

"Сантехника вызывали?" Гончаренко* рассказал, куда отправят женщин вместо мужчин - 15.11.2024 Украина.ру

"Сантехника вызывали?" Гончаренко* рассказал, куда отправят женщин вместо мужчин

Верховная Рада одобрила экспериментальный проект по обучению и трудоустройству женщин в профессиональных областях, где до этого в большинстве своем были представлены мужчины. Об этом 15 ноября в своем телеграм-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*

2024-11-15T18:03

2024-11-15T18:03

2024-11-15T18:03

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Он отметил, что из-за СВО возник дефицит кадров, поэтому работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные для них должности. Депутат опубликовал список из 30 профессий, куда входят, например, столяр, машинист различной техники, тракторист и электромонтажник.Проблема нехватки кадров началась задолго до этого законопроекта. Например, год назад руководство одной из шахт Днепропетровской области приняло радикальное решение: впервые в истории Украины разрешили женщинам работать под землей.Ранее в Минобороны Украины сообщили, что всего в стране работает 44 центра рекрутинга. Они предлагают более 10 тысяч вакансий в ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе и СБУ. Женщины воспользовались их услугами. К примеру, Тернопольская область заняла первое место по количеству женщин, пожелавших воевать в рядах ВСУ.В конце сентября издание "Настоящее время"** сообщило, что на Украине создано подразделение "Ведьмы Бучи", целиком состоящее из женщин. В материале уточнялось, что большинство дам раньше работали в социальной сфере, а на фронт пошли "по зову сердца". При этом журналисты никак не прокомментировали татуировки националистической направленности у отдельных "ведьм".По последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы.Подробнее о работе нового добровольческого подразделения ПВО ВСУ "Ведьмы Бучи" — в материале ВВС: вэсэушницы со свежим маникюром сбивают дроны из пулемета "Максим"* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов** СМИ-иноагент, признанное в РФ нежелательной организацией

https://ukraina.ru/20231123/1051275799.html

https://ukraina.ru/20241112/1058848079.html

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новости, украина, россия, днепропетровская область, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, минобороны, верховная рада