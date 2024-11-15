https://ukraina.ru/20241115/1058946047.html

Байден в шоке. Эдуард Лозанский о том, что Трамп грядущий нам готовит на Украине

Байден в шоке. Эдуард Лозанский о том, что Трамп грядущий нам готовит на Украине - 15.11.2024 Украина.ру

Байден в шоке. Эдуард Лозанский о том, что Трамп грядущий нам готовит на Украине

Новая команда Дональда Трампа внушает осторожный оптимизм, потому что противники сближения России и США по-прежнему будут чинить новоиспеченному лидеру Америки препятствия на пути, заявил политолог Эдуард Лозанский.

2024-11-15T18:09

2024-11-15T18:09

2024-11-15T18:09

россия

украина

сша

дональд трамп

джо байден

энтони блинкен

демократическая партия

республиканская партия

цру

переговоры

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Об этом президент Американского университета в Москве рассказал в интервью изданию Украина.ру.Украина может перестать получать помощь Запада под влиянием нового альянса под руководством избранного президента США Дональда Трампа, написало 11 ноября издание The Independent.— Эдуард Дмитриевич, Трамп победил на выборах в США, но в России на это смотрят не так оптимистично, как мы с вами ожидали. А что ждете лично вы от человека, с которым не однократно встречались и которому написали много писем?— Действительно, в российских политических и общественных кругах сейчас распространено мнение, что второе пришествие Трампа не приведет к существенному улучшению отношений между Россией и США. Политологи и эксперты ссылаются на прошлый печальный опыт и то, что в Америке существуют мощные влиятельные силы, которые называют “глубинным государством”. Россия им более выгодна в качестве врага — с точки зрения их собственных финансовых и геополитических интересов.Тем не менее, несмотря на то, что глубинное государство поставило на Камалу Харрис, Дональду Трампу удалось победить с большим разрывом. Я надеюсь, что в этот раз ему все-таки удастся добиться хотя бы некоторого прогресса на пути от конфронтации к каким-либо взаимно приемлемым компромиссам с Россией.— За счет чего Трамп может это сделать?— В этом ему может помочь новая команда, состав которой также внушает осторожный оптимизм. Подчеркну слово "осторожный", так как противники сближения России и США никуда не делись и по-прежнему будут чинить Трампу препятствия на пути. Причем таковые "недруги" есть и в самой Республиканской партии.Например, это новый спикер сената Джон Сун, который известен как сторонник продолжения финансирования Украины. Его избрали на эту должность республиканское большинство, несмотря на то, что Трамп поддерживал другого кандидата — Рика Скотта, который голосовал за прекращение этого финансирования.Сенатор Роджер Уикер, претендующий на пост председателя Сенатского комитета по вооруженным силам, требует, чтобы президент Джо Байден в последние дни президентского срока выполнил свои обязанности главнокомандующего и предоставил Украине оружие, необходимое для того, чтобы “существенно изменить ситуацию” на поле боя.Конгрессмен Майкл Маккол, председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам, также говорит, что не теряет надежды на то, что Трамп во время своего второго президентского срока будет поддерживать Украину в ее борьбе против России.С учётом того, что практически все члены новой команды Трампа, отвечающие за безопасность и внешнюю политику, намерены прекратить тратить деньги налогоплательщиков на Украину, им нужно учитывать мнение рядовых американцев. Согласно опросам, почти 80% граждан США считают, что страна идет по неверному пути.Интересно, что на этом фоне республиканцы в Конгрессе призвали к ответственности 51 сотрудника разведслужб, которые были обвинены в оказании помощи кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену, сопернику Трампа в 2020 году. Вызывающие к правосудию опубликовали совместное письмо, в котором говорится, что информация в ноутбуке Хантера Байдена имеет все признаки операции, проведенной Москвой.Как известно, это письмо организовал уходящий с поста Госсекретаря Энтони Блинкен, в то время глава избирательной кампании Байдена. Блинкен позвонил исполняющему обязанности директора ЦРУ Майклу Мореллю с просьбой срочно найти подписантов депеши — из числа тех разведчиков, которые в прошлом занимали высшие посты.Теперь этим вопросом займется Тулси Габбард, которую Трамп назначил главой департамента Национальной разведки, объединяющей все 17 американских разведслужб.Габбард в прошлом ветеран войны в Ираке и член Палаты представителей Конгресса, баллотировавшаяся на пост президента от Демократической партии. Она известна как одна из самых острых критиков внешней политики администрации Байдена, в том числе считая именно ее ответственной за войну на Украине.— Чем обоснован выбор бывшего конгрессмена Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности и сенатора штата Флорида кубинца Марко Рубио на пост главы Госдепа?— Позиция нового советника согласуется с предвыборным обещанием избранного президента Трампа быстро закончить войну на Украине путем переговоров и отхода от интервенционистских позиций предыдущих администраций.Что касается Марко Рубио, кандидата на пост Госсекретаря — в прошлом он также выставлял свою кандидатуру на пост президента США и высказывал самые жесткие комментарии в адрес Дональда Трампа и Владимира Путина.Однако в последнее время его тон существенно изменился. Он голосовал против предоставления Украине 60 миллиардов в феврале этого года и сейчас выступает за переговоры для скорого окончания этого конфликта.Таким образом, подытоживая (надежда умирает последней), скажу, что нам всем следует набраться терпения до вступления Трампа на президентский пост 20 января, чтобы увидеть не слова, а конкретные действия новой администрации Белого Дома.— Что может сделать Байден и его команда до инаугурации Трампа? Могут ли они, например, отдать приказ ударить по России ракетами?— Думаю, что сам Байден уже не сможет принять такое решение, но те, кто им манипулирует в Америке и некоторые европейские лидеры и, разумеется, просроченный из Киева [Зеленский], способны на любую провокацию. На кону ставки глобального масштаба перехода от однополярного к многополярному миру и те, кто не хочет этого допустить, способны на многое. Тем более, что они в шоке от победы Трампа. Почему демилитаризация Украины может стать камнем преткновения между Россией и США при Трамп, в интервью Майкл Бом о том, какие кнуты и пряники Дональд Трамп готовит России, чтобы прекратить войну на Украине.

https://ukraina.ru/20230831/1048996537.html

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Анна Черкасова

россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, энтони блинкен, демократическая партия, республиканская партия, цру, переговоры, вооружения