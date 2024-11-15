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70 лет Александру Квасьневскому. Феномен посткоммуниста при власти

70 лет Александру Квасьневскому. Феномен посткоммуниста при власти - 15.11.2024 Украина.ру

70 лет Александру Квасьневскому. Феномен посткоммуниста при власти

15 ноября 1954 года родился будущий президент Польши Александр Квасьневский. Несмотря на принадлежность к коммунистической номенклатуре, он ввёл Польшу в НАТО и ЕС, и в истории Украины сыграл свою роль

2024-11-15T16:00

2024-11-15T16:00

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Александр Квасьневский родился в некогда немецком городке Бялогард, куда после Второй мировой войны были переселены из Вильнюса его родители. Отец будущего президента, врач Здзислав Квасьневский, одно время даже служил в бюро по репатриации в Бялогарде, позже был заведующим железнодорожной больницей в этом же городке. Мать, Александра Балаш, сначала работала медсестрой, но после замужества занималась домом и детьми. Она выросла в русскоязычной и православной семье, однако семья Квасьневских была атеистической.Александр Квасьневский окончил общеобразовательный лицей в Бялогарде. В 1973 году он поступил на факультет экономики транспорта Гданьского университета по специальности "внешняя торговля", где учился до 1977 года, хотя диплом так и не получил.Во время учебы в университете Квасьневский постепенно выстраивал устои своей будущей политической карьеры. Он стал активистом студенческого движения, в 1977-82 годах был председателем Социалистического союза польских студентов. В 1977 году Александр Квасьневский также стал членом правящей Польской объединенной рабочей партии (ПОРП, польские коммунисты).Александр Квасьневский занимал пост министра по делам молодежи в 1985-87 годах, а затем председателя Комитета молодежи и физической культуры (1987-90). Он также был председателем Социально-политического комитета Совета министров с октября 1988 по август 1989 года. В 1985-1990 годах он был членом президиума Совета по охране памяти борьбы и мученичества, а в 1988-91 годах также возглавлял Польский Олимпийский комитет.Широкую известность в польском обществе Александр Квасьневский получил в феврале-апреле 1989 года, когда он был одним из представителей властей Польши на так называемом "Круглом столе". Там обсуждались условия передачи власти антикоммунистической оппозиции во главе с Лехом Валенсой, и Квасьневский был одним из немногих коммунистов, которые вели дискуссии с оппозиционерами на равных.На первых переходных выборах в июне 1989 года Александр Квасьневский баллотировался в Сенат (верхнюю палату парламента) Польши. Он получил самый лучший результат среди всех остальных кандидатов от ПОРП в стране (38,5% голосов) но проиграл выдвиженцу от "Солидарности".В январе 1990 года Квасьневский вместе с двумя другими покинувшими ПОРП политиками – Лешеком Миллером и Юзефом Олексы – основал новую левую партию, Социал-демократию Польши. Партия, состоящая из бывших коммунистов, стала основой избирательного блока "Союз левых демократов" (СЛД), по спискам которой Квасьневский два раза был избран в Сейм (нижнюю палату парламента) Польши – в 1991 и 1993 годах. При этом в 1993 году Квасьневский был лидером списка СЛД, и получил самое большое число голосов среди всех остальных кандидатов в депутаты в Польше – 148 553.Он являлся членом Комиссии по иностранным делам и председателем Конституционной комиссии. Именно в это время он тесно сотрудничал с тогдашним министром иностранных дел Польши Кшиштофом Скубишевским, который считал необходимым уладить многовековые споры поляков с немцами и украинцами.В мае 1995 года Александр Квасьневский стал кандидатом в президенты Польши от СЛД. Он обещал сгладить исторические разногласия в польском обществе, убеждая неопределившихся избирателей, что не будет лишь выразителем интересов посткоммунистической партии. Лозунг предвыборной кампании кандидата гласил: "Выберем будущее". При этом на Квасьневского ставила значительная часть польского бизнеса, недовольная волюнтаристской экономической политикой, проводимой вышедшими из "Солидарности" политиками с 1989 года. Достаточно отметить, что консультантом кампании Квасьневского был французский политтехнолог Жак Сегела, о суммах гонораров которого до сих пор ходят легенды.Соперником Квасьневского был действующий президент Лех Валенса, избранный в 1990 году. Он баллотировался под лозунгом: "Кандидатов много – Лех Валенса один". Предвыборная кампания была сосредоточена на заслугах президента в борьбе с коммунизмом и признании, которое он получил во всем мире, а также на его успехах во внешней политике (включая вывод советских войск из Польши). Валенса пытался исправить свой имидж политика, рассорившегося со всеми, но ему это так и не удалось: заняв второе место в первом туре, во втором Валенса проиграл Квасьневскому (48,28% против 51,72%).Заняв президентский пост, Александр Квасьневский стал одним из "отцов-основателей" современной Польши: 16 июля 1997 года была одобрена на референдуме предложенная им новая Конституция Польши. Во внутренней политике Квасьневский предпринял отдельные шаги, характерные для левых политиков, во внешней он полностью продолжил курс своего предшественника на вступление Польши в НАТО и ЕС. Сложно сказать, чего в этом было больше: личной уверенности в правильности этого курса – или желания потрафить соответствующим настроениям в польском обществе.Уже в 1996 году в Польше начали работать эксперты НАТО, армия страны стала активно реформироваться по стандартам Альянса. Квасьневский лично убеждал руководство стран НАТО, что Польша является его полноценной частью, как и частью западного мира. В результате 12 марта 1999 года, к 50-летию созданию НАТО, Польша, наряду с Венгрией и Чехией, стала членом Североатлантического альянса, сразу же приняв участие в агрессии НАТО против Югославии, полностью поддержанное Квасьневским. Точно так же он поддержал и вторжение НАТО в Афганистан (2001) и Ирак (2003).Вступления Польши в ЕС пришлось ждать до 1 мая 2004 года, когда членами ЕС одновременно с ней стали ещё 9 государств Восточной и Юго-Восточной Европы. При этом даже политические оппоненты Квасьневского ныне признают, что он и назначенные им переговорщики с Брюсселем обеспечили Варшаве едва ли не самые выгодные условия вступления в этот блок, многие из которых начали действовать задолго до формального членства Польши в ЕС. Неудивительно, что политик с лёгкостью получил второй президентский срок, выиграв выборы 2000 года в первом туре (53,9% голосов).Стоит отметить, что вступление Польши в ЕС всецело поддерживала Германия, с которой к тому времени удалось решить практически все спорные исторические вопросы. Более того, именно при Квасьневском началась разработка совместного польско-немецкого учебника истории для общеобразовательных школ.А вот с Украиной ситуация в области национальной памяти была значительно сложнее.С одной стороны, у Квасьневского с самого начала наладились хорошие отношения с президентом Украины Леонидом Кучмой. Они подписали соглашение о польско-украинском примирении, в 1998 году начались работы по восстановлению польского "Кладбища Орлят" во Львове (там похоронены поляки, погибшие в боях с войсками Западно-Украинской Народной Республики в 1918-19 годах). В июле 2003 года, в 60-ю годовщину начала "Волынской резни", Кучма и Квасьневский приняли участие в совместной акции памяти на кладбище в селе Павливка Волынской области. Причём для Квасьневского "Волынская резня" – семейная история, отец его жены чудом выжил, когда его польское село под Ровно уничтожили украинцы.С другой стороны, как только Кучма после "кассетного скандала" в 2000 году получил "чёрную метку" от Запада, Квасьневский фактически начал подталкивать своего коллегу к передаче власти прозападной оппозиции. Когда же в 2004 году началась "оранжевая революция" с целью привести в президентское кресло Виктора Ющенко, Квасьневский прибыл в Киев, где убедил Кучму и победившего на выборах Виктора Януковича согласиться на "третий тур выборов", который был прикрытием для государственного переворота.Квасьневский получил за это свои "пять минут славы": после инаугурации Ющенко работы на "Кладбище Орлят" во Львове были интенсифицированы, и в июне 2005 года президенты Польши и Украины приняли участие в церемонии его открытия. Однако именно Ющенко фактически заблокировал процесс польско-украинского примирения. В последующие годы Квасьневский этот вопрос не поднимал, а в 2020-м и вовсе опубликовал статью, где фактически обвинил украинские власти в пренебрежении памяти жертв Бабьего Яра.Ещё до ухода с поста президента Польши в 2005 году, Александр Квасьневский основал фонд Amicus Europae – главным спонсором которого, по слухам, является украинский олигарх Виктор Пинчук, зять Леонида Кучмы. Поэтому неудивительно, что Квасьневский продолжил заниматься украинской тематикой. Так, в апреле 2007 года во время политического кризиса на Украине по просьбе Пинчука он прилетел в Киев, где встретился с премьер-министром Януковичем, председателем Верховной Рады Александром Морозом и экс-премьером Юлией Тимошенко. После этого Пинчук сделал Квасьневского одним из "лиц" своего форума "Ялтинская европейская стратегия", а с 2010 года экс-президент Польши возглавил правление этой организации.В 2012 году Александр Квасьневский вместе с бывшим председателем Европарламента (ЕП) Пэтом Коксом стал сопредседателем мониторинговой миссии ЕП по наблюдению за рассмотрением уголовных дел экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко.В ноябре 2013 года миссия Кокса-Квасьневского предложила подписать на Вильнюсском саммите ЕС-Украина Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.Квасьневский стал одним из бенефициаров государственного переворота на Украине в 2014 году: после него бывший политик вошёл в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma Group. С ней связана масса коррупционных скандалов, в том числе касающихся Хантера Байдена. В 2019 году Квасьневский даже публично оправдывался, заявив, что "сын Байдена в Burisma никогда не использовал имя отца".Квасьневский, который остаётся в Польше и ЕС достаточно авторитетным человеком, последовательно поддерживает вступление Украины в ЕС, а вот относительно членства Украины в НАТО его мнение несколько раз менялось. В 2007 году Квасьневский заявил, что "Украина слишком велика и стратегически расположена, чтобы оставаться нейтральной, НАТО абсолютно подходит ей по своей сути". В 2016-м он, наоборот, призвал Украину "даже не мечтать о членстве в НАТО".После начала СВО Квасьневский неоднократно выражал надежду на то, что Украина вступит в НАТО "после победы над Россией", хотя уже к концу 2023 года такие заявления сопровождались многочисленными "но" и "однако". При этом в недавно изданной книге мемуаров экс-президент Польши прямо написал: "Украинцы борются не только за свою территорию, украинцы воюют вместо нас, то есть вместо поляков". Сложно не воспринять эти слова как скрытое злорадство.

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история, история украины, польша, украина, леонид кучма, виктор ющенко, виктор пинчук, нато, ес, президент