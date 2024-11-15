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"Габриэль Солис" из "Отчаянных домохозяек" сбежала из "мрачной" Америки из-за Трампа

"Габриэль Солис" из "Отчаянных домохозяек" сбежала из "мрачной" Америки из-за Трампа - 15.11.2024 Украина.ру

"Габриэль Солис" из "Отчаянных домохозяек" сбежала из "мрачной" Америки из-за Трампа

Мексиканская по происхождению актриса Ева Лонгория, исполнявшая в сериале "Отчаянные домохозяйки" роль гламурной модели Габриэль Солис, сообщила, что вместе с семьей она сбежала из США. Причина - победа на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. Об этом она рассказала французскому журналу Marie Claire

2024-11-15T16:00

2024-11-15T16:00

2024-11-15T16:00

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Звезда резюмировала, что крайне разочарована результатом выборов и тем, что теперь главой США станет "осужденный преступник", который "извергает столько ненависти".В начале недели американский актер Том Хэнкс объявил, что покидает США. Причину он назвал ту же самую - победа Трампа. "Скажем так, президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты, я подумал: "Беги, Форрест, беги!", и именно это я и сделал. Не говоря уже о том, что страх оказаться в федеральной тюрьме заставил меня бежать быстрее, чем потерпевший кораблекрушение за волейбольным мячом", - написал 68-летний Хэнкс.Через пару дней папарацци заметили его в зале прилета аэропорта Лос-Анджелеса.Ранее, во время предвыборной кампании Камалы Харрис, Хэнкс вместе с другими известными личностями - Леди Гагой, Барброй Стрейзанд, Робертом Де Ниро, Тейлор Свифт, Боно, Дженнифер Лопес, Вупи Голдберг, Джулией Робертс, Мэрил Стрип, Пинк, Бейонсе, Харрисоном Фордом, Джорджем Клуни, Джоном Леджендом и Ричардом Гиром - публично заявили, что покинут США, если победу одержит Трамп.Пока, по информации СМИ, в Испанию уехал только Ричард Гир, который чуть раньше продал свой дом за 11 миллионов долларов.Другие темы: "Приблизиться нельзя - висит дрон": ВСУ атаковали конную ферму.

https://ukraina.ru/20241111/1058803673.html

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новости, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, роберт де ниро, вооруженные силы украины