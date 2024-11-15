"Габриэль Солис" из "Отчаянных домохозяек" сбежала из "мрачной" Америки из-за Трампа
© Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"
© Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"
Мексиканская по происхождению актриса Ева Лонгория, исполнявшая в сериале "Отчаянные домохозяйки" роль гламурной модели Габриэль Солис, сообщила, что вместе с семьей она сбежала из США. Причина - победа на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. Об этом она рассказала французскому журналу Marie Claire
"Я провела в Лос-Анджелесе всю свою сознательную жизнь. Но даже до пандемии все менялось. Атмосфера была другой. А потом произошел COVID. Не то, чтобы я хотела покинуть Калифорнию, - я просто чувствую, что эта глава в моей жизни уже закончилась. <...> Я могу куда-то сбежать и уехать. Большинству американцев так не повезло. Они застрянут в этой мрачной стране, и я тревожусь за них", - сказала Лонгория.
Звезда резюмировала, что крайне разочарована результатом выборов и тем, что теперь главой США станет "осужденный преступник", который "извергает столько ненависти".
В начале недели американский актер Том Хэнкс объявил, что покидает США. Причину он назвал ту же самую - победа Трампа.
"Скажем так, президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты, я подумал: "Беги, Форрест, беги!", и именно это я и сделал. Не говоря уже о том, что страх оказаться в федеральной тюрьме заставил меня бежать быстрее, чем потерпевший кораблекрушение за волейбольным мячом", - написал 68-летний Хэнкс.
Через пару дней папарацци заметили его в зале прилета аэропорта Лос-Анджелеса.
11 ноября, 13:37Форест бежал недолго: Том Хэнкс отправился в политическое путешествие имени Трампа Не успел американский актер Том Хэнкс объявить, что покидает США в неизвестном направлении после того, как победу на президентских выборах одержал Дональд Трамп, как в СМИ появилась информация, что спустя два дня артист был был замечен в зале прилета аэропорта Лос-Анджелеса
Ранее, во время предвыборной кампании Камалы Харрис, Хэнкс вместе с другими известными личностями - Леди Гагой, Барброй Стрейзанд, Робертом Де Ниро, Тейлор Свифт, Боно, Дженнифер Лопес, Вупи Голдберг, Джулией Робертс, Мэрил Стрип, Пинк, Бейонсе, Харрисоном Фордом, Джорджем Клуни, Джоном Леджендом и Ричардом Гиром - публично заявили, что покинут США, если победу одержит Трамп.
Пока, по информации СМИ, в Испанию уехал только Ричард Гир, который чуть раньше продал свой дом за 11 миллионов долларов.