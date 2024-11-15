"Габриэль Солис" из "Отчаянных домохозяек" сбежала из "мрачной" Америки из-за Трампа - 15.11.2024 Украина.ру
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"Габриэль Солис" из "Отчаянных домохозяек" сбежала из "мрачной" Америки из-за Трампа
"Габриэль Солис" из "Отчаянных домохозяек" сбежала из "мрачной" Америки из-за Трампа - 15.11.2024 Украина.ру
"Габриэль Солис" из "Отчаянных домохозяек" сбежала из "мрачной" Америки из-за Трампа
Мексиканская по происхождению актриса Ева Лонгория, исполнявшая в сериале "Отчаянные домохозяйки" роль гламурной модели Габриэль Солис, сообщила, что вместе с семьей она сбежала из США. Причина - победа на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. Об этом она рассказала французскому журналу Marie Claire
2024-11-15T16:00
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Звезда резюмировала, что крайне разочарована результатом выборов и тем, что теперь главой США станет "осужденный преступник", который "извергает столько ненависти".В начале недели американский актер Том Хэнкс объявил, что покидает США. Причину он назвал ту же самую - победа Трампа. "Скажем так, президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты, я подумал: "Беги, Форрест, беги!", и именно это я и сделал. Не говоря уже о том, что страх оказаться в федеральной тюрьме заставил меня бежать быстрее, чем потерпевший кораблекрушение за волейбольным мячом", - написал 68-летний Хэнкс.Через пару дней папарацци заметили его в зале прилета аэропорта Лос-Анджелеса.Ранее, во время предвыборной кампании Камалы Харрис, Хэнкс вместе с другими известными личностями - Леди Гагой, Барброй Стрейзанд, Робертом Де Ниро, Тейлор Свифт, Боно, Дженнифер Лопес, Вупи Голдберг, Джулией Робертс, Мэрил Стрип, Пинк, Бейонсе, Харрисоном Фордом, Джорджем Клуни, Джоном Леджендом и Ричардом Гиром - публично заявили, что покинут США, если победу одержит Трамп.Пока, по информации СМИ, в Испанию уехал только Ричард Гир, который чуть раньше продал свой дом за 11 миллионов долларов.Другие темы: "Приблизиться нельзя - висит дрон": ВСУ атаковали конную ферму.
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новости, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, роберт де ниро, вооруженные силы украины
Новости, США, Америка, Дональд Трамп, Камала Харрис, Роберт Де Ниро, Вооруженные силы Украины

"Габриэль Солис" из "Отчаянных домохозяек" сбежала из "мрачной" Америки из-за Трампа

16:00 15.11.2024
 
© Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"
© Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"
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Мексиканская по происхождению актриса Ева Лонгория, исполнявшая в сериале "Отчаянные домохозяйки" роль гламурной модели Габриэль Солис, сообщила, что вместе с семьей она сбежала из США. Причина - победа на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. Об этом она рассказала французскому журналу Marie Claire
"Я провела в Лос-Анджелесе всю свою сознательную жизнь. Но даже до пандемии все менялось. Атмосфера была другой. А потом произошел COVID. Не то, чтобы я хотела покинуть Калифорнию, - я просто чувствую, что эта глава в моей жизни уже закончилась. <...> Я могу куда-то сбежать и уехать. Большинству американцев так не повезло. Они застрянут в этой мрачной стране, и я тревожусь за них", - сказала Лонгория.
Звезда резюмировала, что крайне разочарована результатом выборов и тем, что теперь главой США станет "осужденный преступник", который "извергает столько ненависти".
В начале недели американский актер Том Хэнкс объявил, что покидает США. Причину он назвал ту же самую - победа Трампа.
"Скажем так, президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты, я подумал: "Беги, Форрест, беги!", и именно это я и сделал. Не говоря уже о том, что страх оказаться в федеральной тюрьме заставил меня бежать быстрее, чем потерпевший кораблекрушение за волейбольным мячом", - написал 68-летний Хэнкс.
Через пару дней папарацци заметили его в зале прилета аэропорта Лос-Анджелеса.
Том Хэнкс - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11 ноября, 13:37
Форест бежал недолго: Том Хэнкс отправился в политическое путешествие имени Трампа Не успел американский актер Том Хэнкс объявить, что покидает США в неизвестном направлении после того, как победу на президентских выборах одержал Дональд Трамп, как в СМИ появилась информация, что спустя два дня артист был был замечен в зале прилета аэропорта Лос-Анджелеса
Ранее, во время предвыборной кампании Камалы Харрис, Хэнкс вместе с другими известными личностями - Леди Гагой, Барброй Стрейзанд, Робертом Де Ниро, Тейлор Свифт, Боно, Дженнифер Лопес, Вупи Голдберг, Джулией Робертс, Мэрил Стрип, Пинк, Бейонсе, Харрисоном Фордом, Джорджем Клуни, Джоном Леджендом и Ричардом Гиром - публично заявили, что покинут США, если победу одержит Трамп.
Пока, по информации СМИ, в Испанию уехал только Ричард Гир, который чуть раньше продал свой дом за 11 миллионов долларов.
Съезд Республиканской партии в США - РИА Новости, 1920, 26.01.2017
26 января 2017, 08:45
Трамп объявил о незамедлительном строительстве стены на границе с МексикойПрезидент США Дональд Трамп приступил к выполнению одного из главных пунктов своей предвыборной программы
Другие темы: "Приблизиться нельзя - висит дрон": ВСУ атаковали конную ферму.
 
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16:00"Габриэль Солис" из "Отчаянных домохозяек" сбежала из "мрачной" Америки из-за Трампа
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