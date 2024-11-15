https://ukraina.ru/20241115/1058947871.html

Плановая политика Зеленского: план чего-то там как PR-технология

Плановая политика Зеленского: план чего-то там как PR-технология - 15.11.2024 Украина.ру

Плановая политика Зеленского: план чего-то там как PR-технология

В вечернем обращении 14 ноября Владимир Зеленский пообещал, что на следующей неделе будет презентован новый план – "план стойкости", предполагающий программу действий страны "в условиях полномасштабной агрессии". Это всего лишь второй план, но некоторые украинские политики, вроде Алексея Гончаренко, уже сбились со счёта

2024-11-15T17:45

2024-11-15T17:45

2024-11-15T17:45

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Новый план Зеленского будет включать десять пунктов и касаться таких аспектов как безопасность страны (очевидно – тотальная мобилизация), культурная безопасность ("там, где в донесении позиции Украины не смогут справиться политики и общественные деятели, на помощь придут культура, искусство и вызываемые ими эмоции"), энергетическая независимость, производство вооружений и т.п.Разбирать тут, в общем-то, нечего, поскольку самого плана нет, но… скорее всего и когда он появится, разбирать там тоже будет нечего. Так же как оказалось нечего разбирать в "плане победы"."План победы", как мы помним, не взлетел, в первую очередь потому, что там не было ни плана, ни победы. Было же привычное со времён Порошенко "дай-дай-дай".По логике структура настоящего плана победы должна была быть следующей:- цель и задачи;- методы решения задач (собственно военный план – секретный понятно);- оценка необходимых ресурсов;- мобилизация ресурсов внутри страны;- запрос на получение ресурсов от союзников.Вместо общего документа Зеленский выдал только один пункт, причём последний, что вызвало закономерное недоумение у союзников. Они как-то сами привыкли решать, что Украине нужно, а что нет.После того как, выражаясь кинематографическим языком, блокбастер "план победы" провалился в прокате, доснимать неснятое, да ещё в обратном порядке, было уже поздно. Однако Зеленский начал снимать вторую серию, причём в обратном порядке. Почему?Очевидно, у нас разное представление о планах.Люди, далёкие от шоу-бизнеса вообще и КВН в особенности считают, что план – некий порядок действий, которые должны привести к какому-то результату. А вот в идеальном мире рекламы и PR-технологий публично озвученный план (не путать с рабочими документами вроде медиа-плана) – прежде всего информационный повод, который можно обсуждать, а вот выполнять – совершенно не обязательно.Вспомним как было с "планом победы" – масштабная PR-кампания, которая началась с выдвижения самой идеи, постоянно поддерживание интереса: мы готовим, сформулирован первый пункт, второй, что может входить в план, как на него отреагируют пингвины Австралии… завтра представим! Ну и после апофеоза, потихоньку скатываемся до рутинных упоминаний, призванных не дать забыть, что такой план вообще есть.Мы считаем "план победы" провальным, а на Банковой видимо не считают – полученный результат их устроил до такой степени, что они решили провести ещё одну медийную кампанию такого же типа. Очевидно, что с целями там всё было нормально, только целями было отнюдь не получение "томогавков" и разрешение бить ими по Уралу.Т.е., какие-то рациональные цели ставились, просто они отличались от декларируемых.Первая цель кампании очевидна – создание активности ради активности. Показать, что Зеленский занят не просто работой по организации обороны страны, но и в состоянии продуцировать какие-то новые идеи, направленные на достижение конечной цели (цель-то как раз сформулирована достаточно внятно – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года, вступление в ЕС и НАТО).Вторая цель не так очевидна.Понятно, что рано или поздно активная часть конфликта закончится, боевые действия прекратятся и придётся идти на выборы. Конечно, нынешняя власть была бы не против никаких выборов не проводить, но, похоже, союзники ещё не готовы постичь все высоты (или глубины) "украинской демократии". Михаил Подоляк уже озвучил сроки выборов – почему-то не раньше августа 2025 года (ему что, сроки окончания конфликта известны?)На выборы придётся с чем-то идти и уже понятно, что идти особенно не с чем – декларируемые украинской стороной цели достигнуты не будут. И одной из важнейших задач избирательной кампании (кстати – объяснять это придётся и вне избирательной кампании) почему так получилось.С одной стороны, будет безусловная "перемога" – поскольку целью России на Украине декларируется ликвидация украинского государства и убийство всех украинцев (мнение России тут никого не интересует), то сам по себе факт сохранения государства и части населения будет явным успехом.С другой стороны, нужно назначить виновного в том, что придётся идти на компромисс с "агрессором". И вот тут планы будут очень даже в тему."План победы" только выглядит глупым – на самом деле там чётко указано, что одержать победу можно только при получении всего того, что требуется от союзников в соответствии с планом и только в установленные планом сроки. Сроки, в общем-то, уже пропущены, так что Запад подставился – в недостижении запланированного результата виноват он.Но это ещё не всё. Следующий виновный – сами украинцы. И именно этому будет посвящён "план стойкости". Стойкость эту должны проявить сами украинцы, а они, предсказуемо, не смогут и не захотят.Опять же, не так важно, в чём оная стойкость должна проявиться. Ну вот срыв мобилизации уже сам по себе причина поражения. "Говорящие головы" телемарафона так и говорят – нужно 100, 150, 500 тысяч, четыре миллиона новых солдат и только тогда можно победить. А если будет не 150, а, например, 149, то уже всё – неизбежный провал, поражение и граница там, где она будет проведена по итогам переговоров (это в любом случае не граница 1991 года). Почему-то нам кажется, что какие-то параметры мобилизации (заведомо нереализуемые, поскольку дело не только в мобилизации, а в способности государства оснастить, обучить и организовать мобилизованных) будут указаны в "плане стойкости".С точки зрения PR это конечно не очень хорошая схема – избиратели не любят, когда их обвиняют в том, что они что-то должны были сделать, но не сделали. Не любят чувствовать себя виноватыми. И уж тем более не любят голосовать за того, перед кем они виноваты. Но для Зеленского приоритетнее сейчас перевалить вину с больной головы на условно здоровую. И сейчас это главная цель кампании с обоими "планами".P.S.: Не знаем, это сознательный расчёт или ошибка, но названия планов выглядят вызывающе: Западу Зеленский обещает победу, а украинцам ничего не обещает – только требует от них стойкости.Впрочем, может это просто неявная отсылка известной речи Черчилля ("кровь, пот и слёзы"). Правда, Черчилль сказал её в начале войны, а не в конце. С другой стороны, речь Черчилля прозвучала в условиях, когда Гитлер вовсе не собирался воевать с Великобританией. Другое дело, что неясно, знали об этом англичане тогда и знает ли об этом Зеленский сейчас.О том, что думают украинские эксперты о подлинных планах Зеленского можно прочитать в статье Серея Зуева "План Зеленского — Украина без украинцев". Украинские эксперты о приближающейся катастрофе"

https://ukraina.ru/20240828/1057097690.html

https://ukraina.ru/20241115/1058937733.html

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https://ukraina.ru/20240104/1052546967.html

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мнения, украина, россия, владимир зеленский, квн, ес, нато, план, пиар, реклама, черчилль, австралия, алексей гончаренко