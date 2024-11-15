https://ukraina.ru/20241115/1058950948.html

Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину

Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину - 15.11.2024 Украина.ру

Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину

Установлены сведения о 23-х россиянах, вывезенных из Курской в Сумскую область, среди которых есть новорожденный ребенок. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

2024-11-15T17:14

2024-11-15T17:14

2024-11-15T17:14

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Она отметила, что уже направила омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу документы соответствующие документы.В начале недели Москалькова сообщала, что Москве удалось установить достоверные сведения о 13 жителях Курской области, перевезенных на территорию Украины. Она также подчеркнула, что Она отметила, что крайне важно, чтобы мирные граждане, жители Курской области, находились в безопасности, а также были возвращены на родину.Ранее Российский Красный Крест (РКК) опубликовал информацию о том, что порядка 1200 курян, пропавших после вторжения ВСУ регион, удалось найти. Из них 969 гражданских лиц и 231 военнослужащий.В организации отметили, что приняли более шести тысяч обращений о розыске людей, с которыми была потеряна связь в курском приграничье. Такую большую цифру в РКК объяснили тем, что одного человека могли искать сразу несколько родственников, знакомых или соседей, однако никто из них не был проигнорирован.Еще по теме: Бросила людей, а потом похвасталась, что получила медаль: в Курской области еще один скандал.

https://ukraina.ru/20241111/1058806778.html

https://ukraina.ru/20241026/1058388927.html

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новости, курская область, украина, сумская область, татьяна москалькова, верховная рада, вооруженные силы украины, ркка