Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину - 15.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241115/1058950948.html
Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину
Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину - 15.11.2024 Украина.ру
Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину
Установлены сведения о 23-х россиянах, вывезенных из Курской в Сумскую область, среди которых есть новорожденный ребенок. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
2024-11-15T17:14
2024-11-15T17:14
новости
курская область
украина
сумская область
татьяна москалькова
верховная рада
вооруженные силы украины
ркка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0a/1056799055_0:91:1342:846_1920x0_80_0_0_03309f54fe74f5a92bcd40b3826f7121.jpg
Она отметила, что уже направила омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу документы соответствующие документы.В начале недели Москалькова сообщала, что Москве удалось установить достоверные сведения о 13 жителях Курской области, перевезенных на территорию Украины. Она также подчеркнула, что Она отметила, что крайне важно, чтобы мирные граждане, жители Курской области, находились в безопасности, а также были возвращены на родину.Ранее Российский Красный Крест (РКК) опубликовал информацию о том, что порядка 1200 курян, пропавших после вторжения ВСУ регион, удалось найти. Из них 969 гражданских лиц и 231 военнослужащий.В организации отметили, что приняли более шести тысяч обращений о розыске людей, с которыми была потеряна связь в курском приграничье. Такую большую цифру в РКК объяснили тем, что одного человека могли искать сразу несколько родственников, знакомых или соседей, однако никто из них не был проигнорирован.Еще по теме: Бросила людей, а потом похвасталась, что получила медаль: в Курской области еще один скандал.
https://ukraina.ru/20241111/1058806778.html
https://ukraina.ru/20241026/1058388927.html
курская область
украина
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0a/1056799055_155:0:1302:860_1920x0_80_0_0_162a75c360d9fe8dd27d71391894c6b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, украина, сумская область, татьяна москалькова, верховная рада, вооруженные силы украины, ркка
Новости, Курская область, Украина, Сумская область, Татьяна Москалькова, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, РККА

Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину

17:14 15.11.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКурская область
Курская область
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Установлены сведения о 23-х россиянах, вывезенных из Курской в Сумскую область, среди которых есть новорожденный ребенок. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Она отметила, что уже направила омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу документы соответствующие документы.
В начале недели Москалькова сообщала, что Москве удалось установить достоверные сведения о 13 жителях Курской области, перевезенных на территорию Украины. Она также подчеркнула, что
Она отметила, что крайне важно, чтобы мирные граждане, жители Курской области, находились в безопасности, а также были возвращены на родину.
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11 ноября, 14:59
Россия пытается вернуть вывезенных в Сумскую область курян – МоскальковаУдалось установить достоверные сведения о 13 жителях Курской области, которых перевезли в Сумскую область Украины. Об этом 11 ноября сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Ранее Российский Красный Крест (РКК) опубликовал информацию о том, что порядка 1200 курян, пропавших после вторжения ВСУ регион, удалось найти. Из них 969 гражданских лиц и 231 военнослужащий.
В организации отметили, что приняли более шести тысяч обращений о розыске людей, с которыми была потеряна связь в курском приграничье. Такую большую цифру в РКК объяснили тем, что одного человека могли искать сразу несколько родственников, знакомых или соседей, однако никто из них не был проигнорирован.
Офис российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
26 октября, 14:18
РКК нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской областиРоссийский Красный Крест (РКК) получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, 1088 человек были найдены. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Еще по теме: Бросила людей, а потом похвасталась, что получила медаль: в Курской области еще один скандал.
 
НовостиКурская областьУкраинаСумская областьТатьяна МоскальковаВерховная РадаВооруженные силы УкраиныРККА
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03"Сантехника вызывали?" Гончаренко* рассказал, куда отправят женщин вместо мужчин
17:54Почти 15 лет: суд в ЛНР вынес приговор агенту СБУ, покушавшемуся на жизни чиновников
17:47Шольц позвонил Путину: попросил закончить СВО, но пообещал и дальше вооружать Украину - Кабмин ФРГ
17:45Плановая политика Зеленского: план чего-то там как PR-технология
17:41"Лермонтов и Пушкин — все!": украинские СМИ обрадовались демонтажу памятников в Кривом Роге
17:31Депутат Дмитрий Кузнецов: У народов стран БРИКС разные традиции, но есть нечто, что нас всех объединяет
17:14Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину
17:12Сексуальное насилие и принудительная психиатрия: детей в тернопольском интернате бьют и плохо кормят
17:08Скандальное назначение, которого без Украины могло не быть. Зачем Трамп взял в администрацию Кеннеди
16:49Готова ли Европа платить за НАТО 3% на оборону и есть ли в новом мире место для Евросоюза - Хлестов
16:36Москалькова попросила Минобороны прояснить механизм демобилизации
16:36Почему Илон Маск - бомба замедленного действия внутри команды Трампа
16:14Недоволен, что не мобилизуют: экс-вэсэушник устроил стрельбу у военкомата
16:00"Габриэль Солис" из "Отчаянных домохозяек" сбежала из "мрачной" Америки из-за Трампа
16:0070 лет Александру Квасьневскому. Феномен посткоммуниста при власти
15:08"Старые герои вновь на слуху": западные эксперты рассказали, кто может выиграть у Зеленского на выборах
15:02"Нужно взять на себя ответственность": глава МИД Чехии дал совет Европе после прихода Трампа к власти
14:07Песков ответил на вопрос о судьбе YouTube в России
14:06Министр обороны Польши упрекнул Зеленского в "короткой памяти" и отказался воевать с РФ
13:51"Приблизиться нельзя - висит дрон": ВСУ атаковали конную ферму
Лента новостейМолния