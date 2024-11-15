Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину
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Установлены сведения о 23-х россиянах, вывезенных из Курской в Сумскую область, среди которых есть новорожденный ребенок. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Она отметила, что уже направила омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу документы соответствующие документы.
В начале недели Москалькова сообщала, что Москве удалось установить достоверные сведения о 13 жителях Курской области, перевезенных на территорию Украины. Она также подчеркнула, что
Она отметила, что крайне важно, чтобы мирные граждане, жители Курской области, находились в безопасности, а также были возвращены на родину.
11 ноября, 14:59Россия пытается вернуть вывезенных в Сумскую область курян – МоскальковаУдалось установить достоверные сведения о 13 жителях Курской области, которых перевезли в Сумскую область Украины. Об этом 11 ноября сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Ранее Российский Красный Крест (РКК) опубликовал информацию о том, что порядка 1200 курян, пропавших после вторжения ВСУ регион, удалось найти. Из них 969 гражданских лиц и 231 военнослужащий.
В организации отметили, что приняли более шести тысяч обращений о розыске людей, с которыми была потеряна связь в курском приграничье. Такую большую цифру в РКК объяснили тем, что одного человека могли искать сразу несколько родственников, знакомых или соседей, однако никто из них не был проигнорирован.
26 октября, 14:18РКК нашел более тысячи человек пропавших без вести в Курской областиРоссийский Красный Крест (РКК) получил 5,6 тыс. заявок на поиск пропавших без вести в Курской области, 1088 человек были найдены. Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца