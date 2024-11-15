https://ukraina.ru/20241115/1058952924.html

Шольц решился позвонить Путину. Итоги 15 ноября на Украине

Шольц решился позвонить Путину. Итоги 15 ноября на Украине - 15.11.2024 Украина.ру

Шольц решился позвонить Путину. Итоги 15 ноября на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту России после перерыва почти в два года, сообщили СМИ

2024-11-15T18:30

2024-11-15T18:30

2024-11-15T19:32

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О разговоре лидеров государств сообщил ряд СМИ. Так, ещё до звонка об этом писало агентство Bloomberg.Позднее немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин поговорили по телефону."Шольц созванивается с Путиным... Это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента за почти два года.... Разговор произошел после долгой подготовки", - указывалось в публикации издания.По данным агентства Reuters, разговор продлился около одного часа. Агентство ссылалось на немецкий источник.При этом официально информация в то время не была подтверждена ни одной из сторон.Позже появилась официальная информация немецкой стороны. Правительство Германии подтвердило, что 15 ноября состоялся телефонный разговор Путина и Шольца. Последний во время разговора заявил о необходимости завершить конфликт на Украине, призвав Россию к переговорам.В то же время Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину."Федеральный канцлер настаивал, что Россия должна быть готова к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в мирном процессе", - заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт.По информации немецкого правительства, канцлер подчеркнул "непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину <...> так долго, как это будет необходимо".В официальную версию немецкого правительства поверили не все."AssociatedPress со ссылкой на представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта пишет, что Шольц осудил "агрессивную войну России" против Украины во время разговора и призвал Путина положить ей конец, выведя войска. Шольц также призвал Россию быть готовой к переговорам с Украиной для достижения справедливого и прочного мира и выразил непоколебимую решимость Германии поддержать Украину в её борьбе, говорится в заявлении Хебештрайта. Он также сообщил, что Шольц заранее говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и сделает это снова после разговора с Путиным. Если это все так, как описывает немецкий чиновник, то что они час обсуждали? Час Шольц виноватил Путина? А тот просто слушал? Сложно поверить. После этого сообщения от немцев очень интересно услышать информацию о разговоре с нашей стороны", - отметил бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.В 18:10 на сайте Кремля появилась официальная информация о разговоре."По инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. Проведён подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине. Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей", - указывалось в сообщении.Там же отмечалось: что касается перспектив политико-дипломатического урегулирования конфликта, президент России отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом."Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе. Возможные договоренности должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта. Затронуто также положение дел в российско-германских отношениях. Владимир Путин констатировал их беспрецедентную деградацию по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ. Подчёркнуто, что Россия всегда чётко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны", - отмечалось в сообщении.Кроме того, Путин и Шольц обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Путин проинформировал о предпринимаемых Россией усилиях по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса в регионе.Также было условлено, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи.В понедельник, 11 ноября Шольц уже говорил о желании поговорить с Путиным. Как тогда утверждал Шольц, он решил поговорить с Путиным "в нужное время"."Но я ответственный политик, я не буду делать этого наедине", – добавил он.По его словам, диалог с Путиным потребует многих контактов и переговоров со многими другими политиками. При этом Шольц указал, что ситуацию нужно обсудить с Украиной.На уточняющий вопрос, когда же наступит время для переговоров с президентом России, Шольц ответил "Вскоре".В тот же день в интервью Stern кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах готов провести телефонный разговор с Путиным об урегулировании на Украине. При этом Мерц намерен выдвинуть Путину ультиматум.По словам Мерца, разговор состоится, "если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнёров будет достигнуто соглашение".Мерц заявил, что призовёт Россию прекратить военные действия в течение 24 часов, добавив, что в противном случае Германия поставит Украине дальнобойные ракеты Taurus и снимет ограничения на применение немецкого оружия против объектов на российской территории."Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать всё возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться", — заявил Мерц.Ранее, октябре, во время выступления в немецком парламенте Мерц раскритиковал политику Шольца, отметив, что тот "несёт личную ответственность" за то, что Украине "приходится сражаться, заложив одну руку за спину".Тогда же Мерц призвал к "гораздо более жёсткому курсу" против России.Заявление Мерца о Taurus-ах вызвало негативную реакцию в России."Кандидат в немецкие канцлеры Фридрих Мерц решил оживить свою кампанию ультиматумом в наш адрес, пообещав в случае избрания поставить Россию перед выбором: или прекращение огня, или Германия наконец передаст украинцам ракеты Taurus с правом их применения "по путям снабжения" на территории России. Ну, то что у современных немецких политиков ума нет, и они не читают даже собственно НАТОвских специалистов, которые давно уже говорят, что никакого запаса НАТОвской высокоточки для "победы над Россией" не хватит, это давно понятно. Каким будет наш ответ на подобные действия, учитывая слова Путина по этому поводу, и имеющийся перехват переговоров немецких офицеров, где прямо говорится о том, что для работы с таким оружием нужны НАТОвские специалисты – тоже понятно", - отметил российский военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды".По его словам, "более интересно, может ли Германия помочь украинцам чем-то более весомым, чем несколько десятков ракет, которые никакой погоды в этой войне не сделают"."Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько немцы готовы разуть свой бундесвер, отправив на войну уже строевую технику, поскольку хранения больше нет. В наличии чуть больше 100 гаубиц PzH 2000, 30 с небольшим установок М270 MLRS, около 300 танков Leopard II разных типов, 500 с чем то гусеничных БМП и БТР, и всякая легкая колесная мелочь, включая 400 БТР Boxer. Если отправить на Украину половину этого наличия, то хватит оснастить примерно одну дивизию по неполному советскому штату, ну или 4-5 украинских бригад нынешнего облика", - указал он.По его словам, сколько эта техника проживёт на фронте — вопрос отдельный, "несколько месяцев максимум, но бундесвер после этого останется с половиной состава техники и необходимостью восстанавливать этот объем несколько лет"."Объявит ли Мерц ультиматум или нет, вопрос отдельный, он еще и канцлером не стал. Но немецкие военные, если имеют голову на плечах, должны встать стеной, и предотвратить это всё в зародыше", - подытожил военкор.Ранее Украина не раз обращалась к Германии с просьбой предоставить ей ракеты Taurus.О новых инициативах Зеленского - в статье Павла Котова "Очередная морковка от Зеленского. От "формулы мира" через "план победы" к "культурному суверенитету".

https://ukraina.ru/20241115/1058936861.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, олаф шольц, россия, германия, украина, владимир зеленский, нато, bloomberg, reuters