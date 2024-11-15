Сексуальное насилие и принудительная психиатрия: детей в тернопольском интернате бьют и плохо кормят - 15.11.2024 Украина.ру
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Сексуальное насилие и принудительная психиатрия: детей в тернопольском интернате бьют и плохо кормят
Сексуальное насилие и принудительная психиатрия: детей в тернопольском интернате бьют и плохо кормят - 15.11.2024 Украина.ру
Сексуальное насилие и принудительная психиатрия: детей в тернопольском интернате бьют и плохо кормят
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец совместно с представителями нескольких общественных украинских организаций провели проверку в одном из учреждений для особых детей в Тернопольской области. Результатом стало возбуждение уголовного дела сразу по нескольким статьям
2024-11-15T17:12
2024-11-15T17:12
новости
тернопольская область
одесса
днепропетровская область
верховная рада
омбудсмен
интернат
дети
насилие
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"Зафиксированы показания детей и проводится проверка фактов сексуального насилия в заведении. Отсутствует система учета присутствия учащихся в заведении. Администрация и учителя не знают, сколько детей должно быть на уроках и где они находятся. Детей запугивают помещением их за плохое поведение в психиатрическое учреждение. Даже в присутствии мониторов работники заведения психологически давили на детей, оскорбляя и толкая их. Лекарства, в том числе психотропы и успокоительные, выдаются детям без назначения врачей, контроля и без подтверждения диагноза", - рассказал Лубинец в своем телеграм-канале.Он добавил, что помимо этих нарушений в ходе проверки также были выявлено несоблюдение санитарно-гигиенических норм и другие несоответствия. Итог - ювенальные прокуроры области возбудили уголовное дело сразу по четырем статьям, включая сексуальное насилие над несовершеннолетними и злоупотребление служебным положением.И этот интернат далеко не единственный, где были обнаружены подобные нарушения. Например, весной прошлого года депутаты областного и районного советов Одессы посетили "Одесскую областную психиатрическую больницу №2". Пациенты учреждения жаловались на условия проживания, обращения, но больше всего - на питание, которое они окрестили словом "ад".Проверяющие обвинили в происходящем директора заведения Александра Михайлюковича, а он ответил, что у интерната накопилось более чем на четыре миллиона гривен (почти 10 миллионов рублей) долгов, которые было решено погасить при помощи комплексной оптимизации, в том числе путем сокращения ряда продуктовых позиций.История со слипшимися макаронами и двойным дном: одесские депутаты отправились в психушкуЛетом прошлого года нарушения обнаружили и в детском доме-интернате в Днепропетровской области. Оказалось, что сотрудники связывали подопечных простынями и одеждой, а в самом интернате царила полная антисанитария.В октябре нынешнего года украинские СМИ облетели кадры, на которых воспитатель учебно-реабилитационного центра во Львовской области избивает одну из воспитанниц. Кроме этого, директора учреждения обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении воспитанников.Ранее в этом учреждении уже проводили проверки, но комиссия никаких нарушений не вывила выявлено. В этот раз возбуждено уголовное производство по статье о сексуальном насилии."Сейчас все дети знают свои права, но не знают своих обязанностей", - отреагировала одна из читательниц издания.Другие темы: "Немного выпил": украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен.
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новости, тернопольская область, одесса, днепропетровская область, верховная рада, омбудсмен, интернат, дети, насилие
Новости, Тернопольская область, Одесса, Днепропетровская область, Верховная Рада, омбудсмен, интернат, дети, насилие

Сексуальное насилие и принудительная психиатрия: детей в тернопольском интернате бьют и плохо кормят

17:12 15.11.2024
 
© Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram
© Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец совместно с представителями нескольких общественных украинских организаций провели проверку в одном из учреждений для особых детей в Тернопольской области. Результатом стало возбуждение уголовного дела сразу по нескольким статьям
"Зафиксированы показания детей и проводится проверка фактов сексуального насилия в заведении. Отсутствует система учета присутствия учащихся в заведении. Администрация и учителя не знают, сколько детей должно быть на уроках и где они находятся.
Детей запугивают помещением их за плохое поведение в психиатрическое учреждение. Даже в присутствии мониторов работники заведения психологически давили на детей, оскорбляя и толкая их. Лекарства, в том числе психотропы и успокоительные, выдаются детям без назначения врачей, контроля и без подтверждения диагноза", - рассказал Лубинец в своем телеграм-канале.
Он добавил, что помимо этих нарушений в ходе проверки также были выявлено несоблюдение санитарно-гигиенических норм и другие несоответствия. Итог - ювенальные прокуроры области возбудили уголовное дело сразу по четырем статьям, включая сексуальное насилие над несовершеннолетними и злоупотребление служебным положением.
И этот интернат далеко не единственный, где были обнаружены подобные нарушения. Например, весной прошлого года депутаты областного и районного советов Одессы посетили "Одесскую областную психиатрическую больницу №2". Пациенты учреждения жаловались на условия проживания, обращения, но больше всего - на питание, которое они окрестили словом "ад".
Проверяющие обвинили в происходящем директора заведения Александра Михайлюковича, а он ответил, что у интерната накопилось более чем на четыре миллиона гривен (почти 10 миллионов рублей) долгов, которые было решено погасить при помощи комплексной оптимизации, в том числе путем сокращения ряда продуктовых позиций.
История со слипшимися макаронами и двойным дном: одесские депутаты отправились в психушку
Летом прошлого года нарушения обнаружили и в детском доме-интернате в Днепропетровской области. Оказалось, что сотрудники связывали подопечных простынями и одеждой, а в самом интернате царила полная антисанитария.
В октябре нынешнего года украинские СМИ облетели кадры, на которых воспитатель учебно-реабилитационного центра во Львовской области избивает одну из воспитанниц. Кроме этого, директора учреждения обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении воспитанников.
Ранее в этом учреждении уже проводили проверки, но комиссия никаких нарушений не вывила выявлено. В этот раз возбуждено уголовное производство по статье о сексуальном насилии.
"Сейчас все дети знают свои права, но не знают своих обязанностей", - отреагировала одна из читательниц издания.
Фото: скриншот видео: учебно-реабилитационный центр на Львовщине, воспитатель избивает ребёнка
7 октября, 10:36
В львовском интернате скандал: воспитателя обвинили в побоях, директора - в насилии другого характераИздание "Украинская правда. Жизнь" опубликовало кадры, на которых воспитатель учебно-реабилитационного центра во Львовской области избивает одну из воспитанниц. Кроме этого, директора учреждения обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении воспитанников
Другие темы: "Немного выпил": украинский военный забыл, что находится в Курской области, и попал в плен.
 
НовостиТернопольская областьОдессаДнепропетровская областьВерховная Радаомбудсменинтернатдетинасилие
 
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