Зеленскому не понравилась причина, по которой Шольц не передаёт Киеву Taurus - 10.04.2024 Украина.ру
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Зеленскому не понравилась причина, по которой Шольц не передаёт Киеву Taurus
Зеленскому не понравилась причина, по которой Шольц не передаёт Киеву Taurus - 10.04.2024 Украина.ру
Зеленскому не понравилась причина, по которой Шольц не передаёт Киеву Taurus
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus не из-за той причины, которую озвучивает публично. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью заместитель главного редактора BILD Полу Ронцхаймеру
2024-04-10T12:08
2024-04-10T12:08
новости
украина
германия
россия
владимир зеленский
олаф шольц
кирилл буданов
вооруженные силы украины
f-16
"taurus"
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Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике канцлера Германии Олафа Шольца за отказ предоставить Киеву крылатые ракеты "Таурус" немецкого производства. Зеленский предположил, что нежелание Шольца объясняется стремлением сохранить оружие для собственной обороны Берлина от, якобы, угрозы со стороны России."Насколько я понимаю, канцлер считает, что, поскольку он представитель неядерного государства, это единственное оружие, которое есть у Германии, самое мощное. Он поделился со мной сообщениями о том, что не может оставить свою страну без такого мощного оружия", - заявил Зеленский.При этом немецкой общественности отказ предоставить Украине Taurus объясняется тем, что такой шаг может привести к эскалации войны и даже втянуть Германию в прямой конфликт с Россией.В статье говорится, что украинское правительство хочет иметь в арсенале немецкие крылатые ракеты дальностью полета 500 км, чтобы ударить по Крымскому мосту.Однако из комментария Зеленского следует, что Шольц не одобряет передачу ракет ещё по одной причине, которую не озвучивал публично. Берлин нуждается в мощном оружии, чтобы не допустить прямого конфликта России и Германии, предположил Ронцхаймер."Очень важно, чтобы люди знали, что у вас есть что-то особенное, какое-то особенное оружие. И если начнется война, оно пригодится", - приводит Зеленский слова Шольца.Немецкий канцлер также привел аргумент, что при передаче Киеву Taurus, Берлину необходимо будет развернуть наземные войска на Украине для помощи в эксплуатации ракет.Помимо решения немецкого правительства, Зеленский посетовал на США, которые не предоставили ВСУ истребители F-16. "И я просто не понимаю логики, когда, например, у одного из наших партнеров есть оружие, которое сегодня необходимо Украине, чтобы выжить. И я не понимаю, почему они не хотят нам его предоставить".Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов* в недавнем интервью ARD заявил, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus, переданные на вооружение ВСУ, могли бы облегчить жизнь украинцам.*Признан в России экстремистом и террористом.
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новости, украина, германия, россия, владимир зеленский, олаф шольц, кирилл буданов, вооруженные силы украины, f-16, "taurus"
Новости, Украина, Германия, Россия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, F-16, "Taurus"

Зеленскому не понравилась причина, по которой Шольц не передаёт Киеву Taurus

12:08 10.04.2024
 
© Фото : пресс-служба президента Украины Зеленский Шольц
Зеленский Шольц - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus не из-за той причины, которую озвучивает публично. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью заместитель главного редактора BILD Полу Ронцхаймеру
Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике канцлера Германии Олафа Шольца за отказ предоставить Киеву крылатые ракеты "Таурус" немецкого производства. Зеленский предположил, что нежелание Шольца объясняется стремлением сохранить оружие для собственной обороны Берлина от, якобы, угрозы со стороны России.
"Насколько я понимаю, канцлер считает, что, поскольку он представитель неядерного государства, это единственное оружие, которое есть у Германии, самое мощное. Он поделился со мной сообщениями о том, что не может оставить свою страну без такого мощного оружия", - заявил Зеленский.
При этом немецкой общественности отказ предоставить Украине Taurus объясняется тем, что такой шаг может привести к эскалации войны и даже втянуть Германию в прямой конфликт с Россией.
В статье говорится, что украинское правительство хочет иметь в арсенале немецкие крылатые ракеты дальностью полета 500 км, чтобы ударить по Крымскому мосту.
Однако из комментария Зеленского следует, что Шольц не одобряет передачу ракет ещё по одной причине, которую не озвучивал публично. Берлин нуждается в мощном оружии, чтобы не допустить прямого конфликта России и Германии, предположил Ронцхаймер.
"Очень важно, чтобы люди знали, что у вас есть что-то особенное, какое-то особенное оружие. И если начнется война, оно пригодится", - приводит Зеленский слова Шольца.
Немецкий канцлер также привел аргумент, что при передаче Киеву Taurus, Берлину необходимо будет развернуть наземные войска на Украине для помощи в эксплуатации ракет.
Помимо решения немецкого правительства, Зеленский посетовал на США, которые не предоставили ВСУ истребители F-16. "И я просто не понимаю логики, когда, например, у одного из наших партнеров есть оружие, которое сегодня необходимо Украине, чтобы выжить. И я не понимаю, почему они не хотят нам его предоставить".
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов* в недавнем интервью ARD заявил, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus, переданные на вооружение ВСУ, могли бы облегчить жизнь украинцам.
*Признан в России экстремистом и террористом.
31 марта, 13:40
В ФРГ приостановили выпуск ракет Taurus на которые рассчитывала УкраинаРакеты Taurus больше не будут производиться, поскольку оборонной промышленности Германии будет запрещено выпускать их без заказов на складе. Об этом 31 марта заявил глава дочерней компании MBDA Томас Готтшильд, передаёт Spiegel
 
НовостиУкраинаГерманияРоссияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцКирилл БудановВооруженные силы УкраиныF-16"Taurus"
 
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12:15Химический Зе. Президент Украины продолжает опасную игру с запрещенным оружием
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