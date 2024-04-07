https://ukraina.ru/20240407/1054359587.html
Буданов* мечтает о немецких дальнобойных Taurus, а в ответ – тишина
Буданов* мечтает о немецких дальнобойных Taurus, а в ответ – тишина - 07.04.2024 Украина.ру
Буданов* мечтает о немецких дальнобойных Taurus, а в ответ – тишина
Немецкие дальнобойные ракеты Taurus, переданные на вооружение украинской армии, могли бы облегчить жизнь украинцам, считает руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов*
2024-04-07T14:29
2024-04-07T14:29
2024-04-07T14:29
новости
кирилл буданов
россия
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олаф шольц
вооруженные силы украины
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ard
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Буданов* помечтал о способности такого оружия поражать командные центры и другие "важные цели" России. По его словам, Taurus – это отличное оружие, которое должно состоять на вооружении ВСУ. На вопрос журналиста о том, может ли Киев положиться на Берлин в вопросе обеспечения такими ракетами, руководитель ГУР сказал "надеюсь". Он добавил, что без длительной поддержки Вооружённым силам Украины будет "катастрофически тяжело". Буданов* также ожидает значительного подъема оборонной промышленности в Европе в этом году, что компенсирует отсутствие помощи со стороны США. Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял об отсутствии намерений поставить ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Он подчёркивал, что таким образом украинское командование может поразить цели "где-нибудь в Москве", а также указывал на то, что для обслуживания такого оружия потребуются немецкие специалисты, а их присутствие на Украине недопустимо.В конце марта сообщалось, что в ФРГ приостановили выпуск ракет Taurus на которые рассчитывала Украина*Признан в России экстремистом и террористом.
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новости, кирилл буданов, россия, киев, берлин, олаф шольц, вооруженные силы украины, минобороны, ard, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника
Новости, Кирилл Буданов, Россия, Киев, Берлин, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ARD, СВО, Спецоперация, военная помощь, военная техника
Буданов* мечтает о немецких дальнобойных Taurus, а в ответ – тишина
Немецкие дальнобойные ракеты Taurus, переданные на вооружение украинской армии, могли бы облегчить жизнь украинцам, считает руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов*
"Taurus определенно облегчит нашу жизнь", – сказал он в интервью немецкой общественной телерадиокомпании ARD.
Буданов* помечтал о способности такого оружия поражать командные центры и другие "важные цели" России. По его словам, Taurus – это отличное оружие, которое должно состоять на вооружении ВСУ.
На вопрос журналиста о том, может ли Киев положиться на Берлин в вопросе обеспечения такими ракетами, руководитель ГУР сказал "надеюсь".
Он добавил, что без длительной поддержки Вооружённым силам Украины будет "катастрофически тяжело". Буданов* также ожидает значительного подъема оборонной промышленности в Европе в этом году, что компенсирует отсутствие помощи со стороны США.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял об отсутствии намерений поставить ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Он подчёркивал, что таким образом украинское командование может поразить цели "где-нибудь в Москве", а также указывал на то, что для обслуживания такого оружия потребуются немецкие специалисты, а их присутствие на Украине недопустимо.
В конце марта сообщалось, что в ФРГ приостановили
выпуск ракет Taurus на которые рассчитывала Украина
*Признан в России экстремистом и террористом.