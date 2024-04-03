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Главное за ночь 3 апреля

Главное за ночь 3 апреля - 03.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 3 апреля

Российским войскам осталось около 500 метров, чтобы выйти на границы Часов Яра в ДНР – депутат ГД Водолацкий. Украина.ру, 03.04.2024

2024-04-03T08:05

2024-04-03T08:05

2024-04-03T08:55

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Российским войскам осталось около 500 метров, чтобы выйти на границы Часов Яра в ДНР – депутат ГД Водолацкий.В заксобрании Запорожской области РФ намерены принять закон о национализации брошенного жилья в регионе.Банки Киргизии продолжают работать с картами российской системы "Мир".Заявления Макрона о намерении укреплять антитеррористическое сотрудничество с РФ соседствуют с наделением киевскому режиму средств для совершения новых терактов — Мария Захарова.США в обмен на помощь Украине готовы позволить возобновить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) — Reuters.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, часов яр, донецкая народная республика, эммануэль макрон, мария захарова, госдума, сша