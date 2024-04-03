Главное за ночь 3 апреля - 03.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 3 апреля
Главное за ночь 3 апреля - 03.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 3 апреля
Российским войскам осталось около 500 метров, чтобы выйти на границы Часов Яра в ДНР – депутат ГД Водолацкий. Украина.ру, 03.04.2024
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Российским войскам осталось около 500 метров, чтобы выйти на границы Часов Яра в ДНР – депутат ГД Водолацкий.В заксобрании Запорожской области РФ намерены принять закон о национализации брошенного жилья в регионе.Банки Киргизии продолжают работать с картами российской системы "Мир".Заявления Макрона о намерении укреплять антитеррористическое сотрудничество с РФ соседствуют с наделением киевскому режиму средств для совершения новых терактов — Мария Захарова.США в обмен на помощь Украине готовы позволить возобновить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) — Reuters.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, часов яр, донецкая народная республика, эммануэль макрон, мария захарова, госдума, сша
Новости, Россия, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Госдума, США

Главное за ночь 3 апреля

08:05 03.04.2024 (обновлено: 08:55 03.04.2024)
 
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Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Российским войскам осталось около 500 метров, чтобы выйти на границы Часов Яра в ДНР – депутат ГД Водолацкий.
В заксобрании Запорожской области РФ намерены принять закон о национализации брошенного жилья в регионе.
Банки Киргизии продолжают работать с картами российской системы "Мир".
Заявления Макрона о намерении укреплять антитеррористическое сотрудничество с РФ соседствуют с наделением киевскому режиму средств для совершения новых терактов — Мария Захарова.
США в обмен на помощь Украине готовы позволить возобновить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) — Reuters.
 
НовостиРоссияЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаЭммануэль МакронМария ЗахароваГосдумаСША
 
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