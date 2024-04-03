Где же остановится Россия? Украинские эксперты в смятении от происходящего и в ожидании мира - 03.04.2024 Украина.ру
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Где же остановится Россия? Украинские эксперты в смятении от происходящего и в ожидании мира
Где же остановится Россия? Украинские эксперты в смятении от происходящего и в ожидании мира - 03.04.2024 Украина.ру
Где же остановится Россия? Украинские эксперты в смятении от происходящего и в ожидании мира
В украинском экспертном сообществе обсуждают, какую цель продолжения войны может предлагать власть обществу, верят ли в это люди. И думают, чем займутся вернувшиеся с войны
2024-04-03T05:40
2024-04-03T07:30
эксклюзив
майдан
украина
эксперты
россия
валерий залужный
всу
руслан бортник
сергей суровикин
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Зеленский в интервью CBS News говорил о том, что без помощи США Киев может проиграть, будет отступать шаг за шагом. Украинский политолог Руслан Бортник напомнил в связи с этим, что это был ответ на вопрос журналиста, а сам вопрос, вероятно, "заготовка" от демократов, они это используют во внутриполитической борьбе. По словам политолога, тема военной помощи для Украины (для киевского режима. – Ред.) играет большую роль в американских выборах.Внутри Украины тем временем снова звучат заявления о скором контрнаступлении. По мнению политолога, тут повторяется ситуация с обещаниями "пить кофе на набережной в Ялте", создаются завышенные ожидания."Эти завышенные ожидания вылезают боком в виде потери доверия к телемарафону, к власти. Смотрите, рейтинги правительства и парламента стали минусовыми, даже рейтинги президента просели", – сказал Бортник, добавив, что это ведет к возникновению альтернативных центров доверия – "мы говорим, конечно, о (бывшем главкоме ВСУ. — Ред.) Залужном"."А главное, впервые за годы войны тех людей, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, стало больше, нежели тех, которые считают, что в правильном направлении. Даже в марте 2022 года, когда российские ДРГ забегали на Оболонь в Киеве, уровень позитивной оценки ситуации в обществе был выше, нежели сейчас", – подчеркнул эксперт, выступая в эфире одного из ютуб-каналов.Бортник отметил, что растет также количество людей: которые выступают за мирные переговоры с Россией. По его словам, есть социология, по которой "якобы тех, кто выступает за переговоры, – 40%"."На самом деле, я думаю, что их 60%", – сказал эксперт. По его мнению, сегодня "большинство украинского общества, как и большинство российского общества, давно выступает за переговоры с замораживанием войны".Бортник продолжил: "Но еще необходимо некоторое время для того, чтобы эти настроения проявились публично, и чтобы у этих настроений появились политические проводники… официальные лидеры, которые выйдут и скажут – все, мы как бы достигли всего, что можем сегодня, теперь пора начинать переговоры".(Отметим, что это утверждение украинского эксперта относительно настроений в российском обществе не все восприняли однозначно. "Бортник, с какого потолка ты взял, что большинство граждан РФ за заморозку конфликта? Мы уже нахлебались заморозок с нынешней т. н. Украиной, ждать, когда Запад в очередной раз вас накачает морально и "физически"? Только капитуляция и суд над преступниками", – читаем в комментариях к видеозаписи интервью).По мнению политолога, украинской власти в этой войне очень трудно установить цель, которой доверяло бы все общество и доверяли бы западные партнеры."Сказать, что мы победим в войне и завтра возьмем Москву… даже не завтра, через 20 лет мы возьмем Москву – как бы можно это сделать (сказать. – Ред.), но этому уже никто не верит", – констатировал Бортник. Он добавил, что никто не верит и в то, что ВСУ могут постоянно находиться в обороне под ударами авиабомб."Поэтому в этой динамике, хаотичной динамике наша власть постоянно ищет точки информационной опоры, чтобы дать обществу цели, объяснить обществу, за что мы, за какую конкретную цель мы сегодня – не виртуальное освобождение всей страны – за какую конкретную цель мы сегодня сражаемся и умираем", – сказал эксперт. По его словам, "это не ложные цели – это технология управления обществом, попытка дать надежду".Но что потом? Покинувший страну украинский бизнесмен Геннадий Балашов считает, что дело закончится новым Майданом, который устроят те, кто сейчас воюет. Когда-то те из них, кому посчастливится вернуться домой, обнаружат, что дома они лишние."На сегодняшний день на военщину, на войну Украина из бюджета выделяет 21% ВВП. Перед войной было 5%, сейчас 21. То есть де-факто экономики нет, люди, которые вернутся с фронта, они вернутся на разоренные предприятия, на которых ничего не действует. У меня вопрос, а чем они займутся? Они займутся политикой, они сядут на Майдане, они соберутся и будут обсуждать, кто их привел к поражению, кто привел к тому, что они де-факто потеряли территории", – заявил Балашов в эфире интернет-канала Politeka.Бизнесмен отметил, что "сейчас украинцам важно знать – а что будет, а на каких границах вы остановитесь, а когда закончится война".По словам Балашова, сейчас эти посылы "вынуждены давать больше телеграм-каналы и аналитики, которые к военным действиям мало имеют отношение, но могут анализировать хотя бы всю информацию"."И мы понимаем, где она остановится, прекрасно можно нарисовать эту "линию Суровикина" вдоль границы Российской Федерации, мы понимаем, что 50 километров вглубь Украины еще будет санитарная зона. Но территория до Харькова пятидесятикилометровая будет зачищена, оттуда будут выселены люди. И это подтверждается тем, что главнокомандующий проехал по тем районам, Сумы – Харьков, и там началась частичная эвакуация, как раз со стороны российской границы", – сказал Балашов.По его мнению, "все уже все понимают, где, что и как остановится – сейчас весь вопрос… заключается в том, чтобы каким-то образом политикам переключиться и объяснить населению, почему они не пьют кофе в Симферополе".
https://ukraina.ru/20240402/1054223858.html
https://ukraina.ru/20240321/1053999236.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, майдан, украина, эксперты, россия, валерий залужный, всу, руслан бортник, сергей суровикин
Эксклюзив, Майдан, Украина, эксперты, Россия, Валерий Залужный, ВСУ, Руслан Бортник, Сергей Суровикин

Где же остановится Россия? Украинские эксперты в смятении от происходящего и в ожидании мира

05:40 03.04.2024 (обновлено: 07:30 03.04.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенная промзона в Рубежном
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В украинском экспертном сообществе обсуждают, какую цель продолжения войны может предлагать власть обществу, верят ли в это люди. И думают, чем займутся вернувшиеся с войны
Зеленский в интервью CBS News говорил о том, что без помощи США Киев может проиграть, будет отступать шаг за шагом. Украинский политолог Руслан Бортник напомнил в связи с этим, что это был ответ на вопрос журналиста, а сам вопрос, вероятно, "заготовка" от демократов, они это используют во внутриполитической борьбе. По словам политолога, тема военной помощи для Украины (для киевского режима. – Ред.) играет большую роль в американских выборах.
Внутри Украины тем временем снова звучат заявления о скором контрнаступлении. По мнению политолога, тут повторяется ситуация с обещаниями "пить кофе на набережной в Ялте", создаются завышенные ожидания.
"Эти завышенные ожидания вылезают боком в виде потери доверия к телемарафону, к власти. Смотрите, рейтинги правительства и парламента стали минусовыми, даже рейтинги президента просели", – сказал Бортник, добавив, что это ведет к возникновению альтернативных центров доверия – "мы говорим, конечно, о (бывшем главкоме ВСУ. — Ред.) Залужном".
"А главное, впервые за годы войны тех людей, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, стало больше, нежели тех, которые считают, что в правильном направлении. Даже в марте 2022 года, когда российские ДРГ забегали на Оболонь в Киеве, уровень позитивной оценки ситуации в обществе был выше, нежели сейчас", – подчеркнул эксперт, выступая в эфире одного из ютуб-каналов.
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Вчера, 05:45
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Бортник отметил, что растет также количество людей: которые выступают за мирные переговоры с Россией. По его словам, есть социология, по которой "якобы тех, кто выступает за переговоры, – 40%".
"На самом деле, я думаю, что их 60%", – сказал эксперт. По его мнению, сегодня "большинство украинского общества, как и большинство российского общества, давно выступает за переговоры с замораживанием войны".
Бортник продолжил: "Но еще необходимо некоторое время для того, чтобы эти настроения проявились публично, и чтобы у этих настроений появились политические проводники… официальные лидеры, которые выйдут и скажут – все, мы как бы достигли всего, что можем сегодня, теперь пора начинать переговоры".
(Отметим, что это утверждение украинского эксперта относительно настроений в российском обществе не все восприняли однозначно. "Бортник, с какого потолка ты взял, что большинство граждан РФ за заморозку конфликта? Мы уже нахлебались заморозок с нынешней т. н. Украиной, ждать, когда Запад в очередной раз вас накачает морально и "физически"? Только капитуляция и суд над преступниками", – читаем в комментариях к видеозаписи интервью).
По мнению политолога, украинской власти в этой войне очень трудно установить цель, которой доверяло бы все общество и доверяли бы западные партнеры.
"Сказать, что мы победим в войне и завтра возьмем Москву… даже не завтра, через 20 лет мы возьмем Москву – как бы можно это сделать (сказать. – Ред.), но этому уже никто не верит", – констатировал Бортник. Он добавил, что никто не верит и в то, что ВСУ могут постоянно находиться в обороне под ударами авиабомб.
"Поэтому в этой динамике, хаотичной динамике наша власть постоянно ищет точки информационной опоры, чтобы дать обществу цели, объяснить обществу, за что мы, за какую конкретную цель мы сегодня – не виртуальное освобождение всей страны – за какую конкретную цель мы сегодня сражаемся и умираем", – сказал эксперт. По его словам, "это не ложные цели – это технология управления обществом, попытка дать надежду".
- РИА Новости, 1920, 21.03.2024
21 марта, 07:34
Русским надо взять Киев. Украинские эксперты не видят перспектив для страныНа Украине в экспертном сообществе обсуждают итоги президентских выборов в России, гадают, к каким последствиям может привести анонсированное Россией создание санитарных зон для защиты населения приграничных областей РФ, и думают над тем, почему украинцы теряют оптимизм
Но что потом? Покинувший страну украинский бизнесмен Геннадий Балашов считает, что дело закончится новым Майданом, который устроят те, кто сейчас воюет. Когда-то те из них, кому посчастливится вернуться домой, обнаружат, что дома они лишние.
"На сегодняшний день на военщину, на войну Украина из бюджета выделяет 21% ВВП. Перед войной было 5%, сейчас 21. То есть де-факто экономики нет, люди, которые вернутся с фронта, они вернутся на разоренные предприятия, на которых ничего не действует. У меня вопрос, а чем они займутся? Они займутся политикой, они сядут на Майдане, они соберутся и будут обсуждать, кто их привел к поражению, кто привел к тому, что они де-факто потеряли территории", – заявил Балашов в эфире интернет-канала Politeka.
Бизнесмен отметил, что "сейчас украинцам важно знать – а что будет, а на каких границах вы остановитесь, а когда закончится война".
По словам Балашова, сейчас эти посылы "вынуждены давать больше телеграм-каналы и аналитики, которые к военным действиям мало имеют отношение, но могут анализировать хотя бы всю информацию".
"И мы понимаем, где она остановится, прекрасно можно нарисовать эту "линию Суровикина" вдоль границы Российской Федерации, мы понимаем, что 50 километров вглубь Украины еще будет санитарная зона. Но территория до Харькова пятидесятикилометровая будет зачищена, оттуда будут выселены люди. И это подтверждается тем, что главнокомандующий проехал по тем районам, Сумы – Харьков, и там началась частичная эвакуация, как раз со стороны российской границы", – сказал Балашов.
По его мнению, "все уже все понимают, где, что и как остановится – сейчас весь вопрос… заключается в том, чтобы каким-то образом политикам переключиться и объяснить населению, почему они не пьют кофе в Симферополе".
 
ЭксклюзивМайданУкраинаэкспертыРоссияВалерий ЗалужныйВСУРуслан БортникСергей Суровикин
 
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