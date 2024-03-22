https://ukraina.ru/20240322/1054033894.html

Саммит ЕС: Украина осталась без дополнительных денег и даты начала переговоров о вступлении

Саммит ЕС: Украина осталась без дополнительных денег и даты начала переговоров о вступлении - 22.03.2024 Украина.ру

Саммит ЕС: Украина осталась без дополнительных денег и даты начала переговоров о вступлении

Теперь окно возможностей у Киева и Брюсселя очень короткое, ведь с 1 июля председательство в Евросоюзе перейдёт к Венгрии, которая негативно относится к вступлению Украины в ЕС и поддерживает отношения с РФ

2024-03-22T06:43

2024-03-22T06:43

2024-03-22T07:49

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Первый день внеочередного саммита Совета ЕС на уровне лидеров стран – членов Евросоюза, который начался 21 марта в Брюсселе, в значительной мере был посвящён Украине. Поначалу планировалось, что на нём будет определена дата начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, объявлено о продлении мер по либерализации торговли ЕС с этой страной, а также принято решение об использовании для оплаты поставок оружия Киеву доходов от замороженных российских валютных резервов.Однако по мере приближения саммита стало понятно, что перечисленные выше ожидания вряд ли осуществятся. Еврокомиссия (ЕК) ещё 12 марта объявила, что разработала рамочное руководство по будущим переговорам с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в состав Евросоюза, которое устанавливает руководящие принципы переговоров о вступлении с каждой страной-кандидатом и представит его Совету ЕС. Однако в проекте решения саммита, который попал в СМИ накануне его открытия, было сказано лишь о том, что Совет ЕС приветствует прогресс, достигнутый Украиной и Молдавией в продвижении необходимых реформ на пути в ЕС, и предлагает продолжить работу над рамочным руководством относительно переговоров о вступлении.Кроме того, 20 марта брюссельская редакция американского издания POLITICO сообщила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен намерена предложить изменения в порядок приема новых членов ЕС. По информации издания, вместо полноценной интеграции речь может пойти о постепенном допуске новых стран в структуры Евросоюза, что упростит прием в ЕС Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан. По задумке ЕК, они должны получить преимущества, которыми пользуются члены сообщества, чтобы этим странам не пришлось ждать годы или десятилетия, пока они проведут необходимые для членства реформы.В частности, Брюссель хочет постепенно открыть вступающим странам доступ к единому европейскому рынку. Однако в случае с Украиной в этом вопросе возникла серьёзная проблема. Хотя в ночь на 20 марта институты Евросоюза достигли предварительного соглашения о продлении мер по либерализации торговли для Украины ещё на один год – с ограничением сельскохозяйственного импорта, освобождённого от пошлин, – однако утвердить его до саммита не удалось. Принятие решения, по информации европейских СМИ, заблокировали Польша и Франция, где последние месяцы проходят массовые акции протеста фермеров.Что же касается использования доходов от замороженных в юрисдикции ЕС активов Центрального банка РФ (свыше 200 миллиардов евро), то тут ситуация оставалась неясной до самого начала саммита. Предварительно ЕК и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предлагали направить 90% этих доходов на закупки оружия для Киева, и еще 10% – передать в бюджет ЕС для финансирования оборонной промышленности Украины.Правительство Бельгии, в юрисдикции которой находится площадка Euroclear, где заморожено 190 миллиардов евро российских резервов, поддерживает подобный шаг. "Имеющееся предложение по доходам, я думаю, это разумный путь действий. Я считаю, что идея направить их преимущественно на закупки оружия вполне рациональна", – заявил перед началом саммита премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.В свою очередь, федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер по прибытии на саммит Совета ЕС заявил, что доходы от замороженных российских активов могут использоваться для финансирования восстановления Украины, но не в целях закупок оружия и боеприпасов. "Мы сейчас находимся в процессе обсуждения. Для нас, нейтральных стран, необходимо обеспечить, чтобы деньги, на выделение которых мы даем свое согласие, не тратились на оружие и боеприпасы. Изначально была дискуссия об инвестировании в восстановление Украины, поэтому я думаю, что это разумное предложение", – сказал он журналистам. Подобную позицию занимают также премьеры Венгрии и Словакии – Виктор Орбан и Роберт Фицо.Из выступления Жозепа Борреля перед началом саммита стало понятно, что решение об использовании доходов от замороженных российских активов пока принято не будет. Словно извиняясь за это перед Киевом, Боррель принялся перечислять то, чем Евросоюз уже помог Украине в военном плане. "Новая цифра: ЕС предоставил Украине с начала конфликта военную помощь в общей сложности на 31 миллиард евро. В этом году мы планируем поставки еще на 20 миллиардов евро", – заявил он."Что касается поставок снарядов, мы передали бесплатно около 500 тысяч снарядов. Но если посчитать экспорт, коммерческие поставки, европейская промышленность производит для Украины еще порядка 400 тысяч. Но мы должны продолжать работать, поскольку даже и 2 миллионов снарядов для Украины будет недостаточно", – отметил Боррель.При этом он достаточно резко ответил на вопросы журналистов относительно отправки европейских войск на Украину. "Мы не должны преувеличивать – война не неизбежна. Я слышал тех, кто говорит, что война неизбежна, но, слава богу, это не так. Мы живём в мире. Мы не часть этой войны. Мы просто помогаем Украине, и нам надо готовиться к будущему, усиливая нашу оборону. Но не пугайте людей напрасно, война не неизбежна. Нет речи о том, чтобы идти умирать за Донбасс. Речь идет о том, чтобы помогать украинцам не умирать в Донбассе", – сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.Первым вопросом повестки дня саммита Совета ЕС значилась Украина, при его рассмотрении было анонсировано уже привычное видеообращение Владимира Зеленского. Но своеобразным разогревом заседания стали выступления генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша и председателя Европейского парламента Роберты Метсолы, а также короткая дискуссия участников саммита с ними.Президент Украины начал своё выступление с дежурной благодарности за помощь и поддержку, но сразу же перешёл к требованиям, которые были разделены на пять блоков. Первые два касались увеличения и ускорения поставок систем ПВО и боеприпасов, третий – финансирования украинской оборонной промышленности, в первую очередь производства ударных дронов.В четвёртом блоке Зеленский смешал экономику и политику, потребовав продления беспошлинного ввоза украинских товаров в ЕС и начала реальных переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. В пятом речь шла об использовании доходов от российских резервов, и слова украинского президента прозвучали диссонансом по отношению к упомянутому выше предложению Брюсселя."Мы должны уже в этом году направить российские активы для защиты и восстановления жизни на Украине, которую агрессор разрушает. Это справедливо, когда и доходы от российских активов и сами активы будут служить восстановлению на Украине после боевых действий, поддержке Украины, а также частично – и закупке оружия", – заявил Владимир Зеленский.После этого саммит продолжил работу в закрытом режиме, но скоро стало известно, что европейские лидеры решили объединить обсуждение двух вопросов повестки дня – Украины, а также безопасности и обороны в ЕС. Об этом сообщило издание POLITICO.В итоге результаты 21 марта оказались весьма разочаровывающими для Киева. Хотя Украине в заявлении по итогам первого дня саммита посвящено четыре страницы, однако это общие слова поддержки, а также осуждение действий России и угрозы новых санкций в отношении РФ и её союзников, среди которых прямо упомянуты Белоруссия, Иран и КНДР.Что же касается сроков начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, то они, как и ожидалось, не были определены. И дело не в действиях (скорее, бездействии) Киева и Кишинёва, сколько во внутренних проблемах Евросоюза. ЕК откладывает старт переговоров до конца июня 2024 года, опасаясь, что в противном случае могут быть ухудшены результаты доминирующей в ЕС Европейской народной партии на выборах в Европейский парламент 6–9 июня – в первую очередь из-за протестов фермеров. Даже решение саммита о начале переговоров относительно вступления в ЕС Боснии и Герцеговины было принято лишь под давлением Австрии, но срок их начала также не назван.Вечером 21 марта глава Евросовета Шарль Мишель выразил надежду, что Евросоюз сможет до конца июня официально открыть переговоры с Украиной о вступлении страны в ЕС. "Я искренне надеюсь, что наша первая межправительственная встреча между ЕС и Украиной пройдет во время председательства Бельгии (завершается в конце июня. – Прим.)", – сказал Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Совета ЕС в Брюсселе. То есть окно возможностей у Киева и Брюсселя очень короткое, ведь с 1 июля председательство в ЕС перейдёт к Венгрии, которая негативно относится к вступлению Украины в этот блок.Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен также в очередной раз пообещали "стоять плечом к плечу с Украиной". При этом глава ЕК пыталась вселить в Киев надежду на получение финансирования за счёт доходов от российских активов."Мы могли бы направить первый миллиард уже к 1 июля, если нам удастся быстро завершить разработку механизма изъятия (доходов. – Прим.)", – сказала она. По словам фон дер Ляйен, на саммите "лидеры ЕС выразили поддержку предложениям Еврокомиссии" по использованию прибыли от активов РФ для военной помощи Украине через Европейский фонд мира и бюджет ЕС. В 2024 году ЕК надеется в общей сложности получить около 3 миллиардов евро, если механизм экспроприации этих доходов будет утверждён, сообщила она.По большому счёту теперь всё зависит от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который прямо заинтересован в том, чтобы вопросы начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и использовании доходов от российских резервов не были решены до того времени, когда председательство в Евросоюзе не перейдёт к Будапешту. Но это понимают и в Брюсселе, потому попытаются в очередной раз обменять нужное голосование Орбана на причитающиеся Венгрии деньги из европейских фондов, ныне замороженные под предлогом "нарушения верховенства права" в стране.

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Олег Хавич

эксклюзив, украина, киев, брюссель, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, ес, еврокомиссия, politico