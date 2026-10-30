https://ukraina.ru/20261030/kharkov-vo-tme-promyshlennost-unichtozhena-inzhenerov-otpravili-na-front--1084164816.html

Харьков во тьме. Промышленность уничтожена, инженеров отправили на фронт

Харьков во тьме. Промышленность уничтожена, инженеров отправили на фронт - 30.10.2026 Украина.ру

Харьков во тьме. Промышленность уничтожена, инженеров отправили на фронт

28 октября в Харькове ввели аварийные отключения электроэнергии. Как сообщили в городском совете, свет будут отключать без предупреждения и на неопределённые сроки, в разных районах города без соблюдения действовавших ранее графиков

2026-10-30T06:04

2026-10-30T06:04

2026-10-30T06:04

эксклюзив

украина

харьков

промышленность

электроэнергия

энергетический кризис

мобилизация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076648338_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac5b1238683bebab6124739c0249eba8.jpg

Харьковские чиновники заявляют, что экстренные меры принимаются по указанию диспетчеров "Укрэнерго", в результате разрушения основных электростанций Харьковской области – ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭС.Как сообщили в Министерстве обороны России, эти станции использовались для снабжения электроэнергией критически значимых объектов украинской армии и предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Поэтому они представляли собой законные военные цели для ответных ударов российских войск. Причём харьковские энергетические мощности были поражены только после того, как украинские вооруженные формирования не менее тридцати пяти раз атаковали ТЭЦ в Белгороде.Украинские власти не пишут о состоянии поврежденных электростанций, однако, по мнению экспертов, сейчас их работа практически полностью остановлена. Харьков снабжается энергией за счет общеукраинской генерации, которая также планомерно снижается. Они предупреждают, что второй по величине украинский город войдет в зиму в состоянии хронического блэкаута, с регулярными аварийными отключениями света. А это дополнительно затруднит работу общественного транспорта и окончательно добьет остатки сохранившегося в Харькове производства.Крупнейшие харьковские заводы давно не функционируют в нормальном режиме. Харьковский тракторный завод получил тяжелые повреждения, а его уцелевшие цеха частично законсервированы. Харьковский авиационный завод также разрушен, поскольку его ангары и расположенный на территории предприятия учебно-испытательный аэродром "Харьков-Северный" использовались для размещения украинских военных самолётов и боевых беспилотников.Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева недавно официально декоммунизировали, убрав из его названия имя легендарного сталинского наркома. В последние годы это предприятие специализировалось на производстве и ремонте военной техники для украинской армии – включая её основные боевые танки Т-84У "Оплот" и целое семейство бронетранспортёров. Но эти мощности в основном разрушены, и украинские формирования используют боевую технику, предоставленную Зеленскому европейскими странами.Харьковский завод "Турбоатом", который производит оборудование для украинских атомных электростанций и ГЭС, также получил повреждения. По данным местных информационных изданий, это предприятие продолжает свою работу. Однако перебои в поставке электроэнергии и нехватка квалифицированных кадров создают для "Турботома" проблемы, которые считают критическими. Поскольку подготовка инженеров для украинского турбостроения фактически прекратилась, а опытные работники выбывают в результате системной бусификации."Мы можем говорить о том, что 70% промышленности мы потеряли. Из них 35% – это уничтоженный бизнес, а 35% – релоцированные фирмы", – отметил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, констатируя фактическую деиндустриализацию современного Харькова.Действительно, местный бизнес разоряется или переезжает. Причём данные статистических служб говорят о том, что ликвидация обанкротившихся или сменивших место пребывания фирм приобрела в последнее время лавинообразный характер.Только за последний месяц в Харьковской области закрыли 229 компаний – в 3,6 раза больше, чем было закрыто в сентябре прошлого года. Харьковские чиновники не оказывают разорившимся предприятиям никакой материальной поддержки, расхищая выделенные на это финансовые дотации. Потому что коррупция в местной власти приняла сейчас неконтролируемые масштабы.По данным расследования антикоррупционного центра "Межа", харьковская военная администрация перевела более 400 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов США) специально созданным фиктивным компаниям, оформленным на подставных лиц. Большинство фирм-"прокладок" манипулировали отчетностью и не платили налоги. Это приносило харьковским чиновникам огромную прибыль, которую они делили с такими же коррумпированными силовиками.Депутаты Верховной Рады обвинили Синегубова в хищении средств, выделенных на оборонительные укрепления, которые должны были построить вокруг Харькова еще в конце прошедшего года. Однако глава областной военной администрации до сих пор не понёс за воровство никакого реального наказания, поскольку харьковские наместники поддерживают дружеские отношения с командой Зеленского.Мэр Харькова Игорь Терехов рассматривается на Банковой как удобный технический кандидат, которого могут выдвинуть на предстоящих президентских выборах, предварительно организовав для него марионеточную политическую силу. И эти прозрачные планы давно не являются секретом для украинского политического бомонда."В кулуарах Верховной Рады говорят о подготовке под кураторством Давида Арахамии нового политического проекта, ориентированного на юго-восточного избирателя, в который могут войти бывший глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, мэр Харькова Игорь Терехов и народный депутат Даниил Гетманцев", – писал об этом украинский журналист Денис Рафальский."Игоря Терехова прочат в лидеры некой "партии прифронтовых территорий", – то есть партии, которая бы представляла, а точнее, имитировала в будущем составе Рады интересы русско-культурного Юго-Востока Украины", – соглашается с этим мнением политолог Виктор Пироженко.А мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов* рассказал в интервью "Украинской правде" о том, что "Слуги народа" разрешают Терехову умеренную критику центральной киевской власти, чтобы использовать его в качестве политического спойлера для борьбы с более опасным и для Зеленского конкурентами.Мэр Харькова действительно ведет сейчас широкую международную деятельность, предпочитая гастролировать за границей – чтобы не подвергать себя рискам в родном городе и нарабатывать связи в политическом истеблишменте Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.Вчера, 28 октября, он выступал в шведском городе Эребру, рассуждая о перспективах "евроатлантической интеграции Украины". А его земляки сидят в это время без работы и света – среди сплошной тьмы, в которую погрузила их политика украинского режима.* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261028/boginya-mertva-po-pribytii-chto-ne-tak-s-ukrainskoy-sistemoy-pro-freyja--1084126643.html

https://ukraina.ru/20261022/pervyy-stalinist-na-ukraine-dekommuniziruyut-bogdana-khmelnitskogo-1083999396.html

украина

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Юрий Каштелян

Юрий Каштелян

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Юрий Каштелян

эксклюзив, украина, харьков, промышленность, электроэнергия, энергетический кризис, мобилизация на украине