"Вы должны верить в Соединённые Штаты". Как Салливан в Киеве панику наводил
The Washington Post сообщила, что советник президента США "тайно" посетил Киев с тем, чтобы убедить украинцев продолжить сопротивление, потому что помощь будет. У WP какое-то странное представление о тайных визитах – разве в их завершение проводятся брифинги для СМИ? Правильнее было бы сказать, что поездка Салливана заранее не анонсировалась…
По словам источника WP, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан приехал в Киев "чтобы подчеркнуть нашу приверженность Украине и подтвердить, что мы намерены оставаться с ними на протяжении долгого времени".
Собственно говоря, кроме подчеркиваний и подтверждений, Салливану везти в Киев было нечего. Не то, чтобы "двухпартийный консенсус" относительно помощи Украине куда-то делся – он в наличии. Но в Конгрессе решаются более серьёзные вопросы, касающиеся внутренней политики и исхода ноябрьских выборов. Вопросы помощи Украине имеют третьестепенное значение.
Поэтому самое убедительное, что Салливан мог сказать Ермаку и журналистам – "вы должны верить в Соединённые Штаты. (…) Мы уверены, что у нас все получится. Мы доставим эту помощь Украине. (…) В этом есть и критический военный аспект — предоставление необходимой поддержки, поставок и оружия. Мы получим сильное двухпартийное голосование в Палате представителей за пакет помощи Украине, и мы получим эти деньги, как и положено, поэтому я не думаю, что нам нужно говорить сегодня о плане Б. (…) Сроки уже слишком затянулись. (...) Мы работаем над тем, чтобы сделать это как можно скорее".
Не очень убедительно, конечно, особенно если учесть, что "плана Б" у США нет. Он есть у Макрона, но США на данном этапе исключают отправку своих войск на Украину. Вообще Макрона пока поддержали только Финляндия и Эстония, что само по себе выглядит издевательством.
Украинцы, разумеется, верят. А что им остаётся делать? Вера в западную помощь и неотвратимость европейской и евроатлантической интеграции вообще является одной из немногих основ, оправдывающих существование нынешнего украинского государства. С внутренней легитимностью у Украины по-прежнему плохо, хотя продвинуться в направлении строительства национального государства удалось довольно далеко.
20 февраля, 13:56"План А" без "плана Б". Что говорят и что думают на Западе о войне на УкраинеС планами по Украине у Запада, прямо скажем, не очень. Если в 2023 году предполагалось, что Украина "победит" (до сих пор трудно поверить, что на Западе всерьёз рассчитывали на такой результат конфликта), сейчас планы не идут дальше того, чтобы не дать Украине проиграть. Правда, по-прежнему непонятно, чем "непоражение" отличается от победы России
Впрочем, интереснее то, как именно Салливан успокаивал украинцев.
Прежде всего, он тупо повторил штампы украинской пропаганды:
"Мы уверены, что Россия уже проиграла. Что намеревалась сделать Россия? Стереть Украину с карты. Стереть из истории саму идею быть украинцем. Это уже не удалось. Она потерпела неудачу в нападении на вашу столицу, потому что украинцы выстояли и защитили город. У неё не получилось разрушить демократически избранное правительство Украины. Ей не удалось сломить дух украинского народа. Так, планы заложенные Путиным и Россией в начале войны, разрушаются. И никогда не осуществятся".
Критиковать эти заявления смысла нет – никто и никогда таких целей не ставил. Придуманы они исключительно для того, чтобы объяснить, почему именно Киев не идёт на переговоры. На то, что при этом ставится знак равенства между существованием Украины и существованием нацистской Украины, никто внимания не обращает. Чтобы понять эту разницу, надо отдавать себе отчёт в том, что нынешнее украинское государство является нацистским, а этого не признают даже самостоятельно мыслящие американцы вроде Такера Карлсона.
Ну и самое главное:
"Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это значит? Это значит, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, что растет не только в традиционных сферах, но и в сфере высоких технологий".
Это само по себе прекрасно.
Суверенная и независимая Украина, в которой вопрос, продолжать ли войну или нет, принимает премьер-министр Великобритании (ну хоть бы глава Госдепа США…)
Свободная страна, в которой её свободных граждан отлавливают на улицах и отправляют на фронт. Причём очевидно ведь, что с прекращением боевых действий на территории собственно Украины эта практика не кончится – ведь нардеп Гончаренко* обещал отправлять украинских солдат в окопы под Тегераном…
Демократия, в которой с полного согласия западных партнёров выборы отменены, а в тюрьмах находятся тысячи политических заключённых (причём со временем их будет больше).
По поводу экономики – не будем о грустном. Пока вообще непонятно, есть ли у Украины хоть какое-то будущее помимо натурального хозяйства, поскольку даже аграрное производство в условиях мирового дефицита продуктов питания рассматривается как конкурент европейских производителей.
И три пункта, которые вызвали в украинских СМИ особенную обеспокоенность.
Во-первых, Украина должна будет быть способной "сдерживать агрессию". В понимании современного украинского общества источником агрессии может быть только Россия, а значит американские планы не предполагают устранение России. Ей не дадут выиграть, но – не более того. Функцией Украины по-прежнему остаётся быть раздражающим фактором для России. "Перемога" отменяется.
Вчера, 03:10Вариантов несколько: эксперт объяснил, на кого США хотят сбросить ответственность за "сдерживание России"США могут переложить ответственность за "сдерживание России" на Германию или на франко-германский альянс. Либо возложить ответственность на союз Франции, Германии и Польши — может быть, добавив к ним Италию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
Во-вторых, "сдерживать агрессию" Украина должна сама – ни слова о совместном её сдерживании в рамках НАТО. Вообще Салливан о НАТО не говорил. Случайность? Не думаем…
В-третьих, Салливан ничего не говорил о границах Украины, при том, что украинское руководство считает "победой" исключительно выход на границы 1991 года.
В общем, из высказываний Салливана следует, что США, как минимум, готовы к замораживанию конфликта в нынешнем состоянии, а как максимум – к наведению "порядка" на контролируемой ими территории, включая отстранение, в рамках "демократизации", нынешней власти.
Приехал успокоить, но, по логике, должен был вызвать панику…
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов