https://ukraina.ru/20240321/1054017638.html

"Вы должны верить в Соединённые Штаты". Как Салливан в Киеве панику наводил

"Вы должны верить в Соединённые Штаты". Как Салливан в Киеве панику наводил - 21.03.2024 Украина.ру

"Вы должны верить в Соединённые Штаты". Как Салливан в Киеве панику наводил

The Washington Post сообщила, что советник президента США "тайно" посетил Киев с тем, чтобы убедить украинцев продолжить сопротивление, потому что помощь будет. У WP какое-то странное представление о тайных визитах – разве в их завершение проводятся брифинги для СМИ? Правильнее было бы сказать, что поездка Салливана заранее не анонсировалась…

2024-03-21T13:41

2024-03-21T13:41

2024-03-21T13:41

сша

украина

россия

война

джейк салливан

василий стоякин

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040561871_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_1310ddbe6264d0e70ebb9add860dedb1.jpg

По словам источника WP, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан приехал в Киев "чтобы подчеркнуть нашу приверженность Украине и подтвердить, что мы намерены оставаться с ними на протяжении долгого времени".Собственно говоря, кроме подчеркиваний и подтверждений, Салливану везти в Киев было нечего. Не то, чтобы "двухпартийный консенсус" относительно помощи Украине куда-то делся – он в наличии. Но в Конгрессе решаются более серьёзные вопросы, касающиеся внутренней политики и исхода ноябрьских выборов. Вопросы помощи Украине имеют третьестепенное значение.Поэтому самое убедительное, что Салливан мог сказать Ермаку и журналистам – "вы должны верить в Соединённые Штаты. (…) Мы уверены, что у нас все получится. Мы доставим эту помощь Украине. (…) В этом есть и критический военный аспект — предоставление необходимой поддержки, поставок и оружия. Мы получим сильное двухпартийное голосование в Палате представителей за пакет помощи Украине, и мы получим эти деньги, как и положено, поэтому я не думаю, что нам нужно говорить сегодня о плане Б. (…) Сроки уже слишком затянулись. (...) Мы работаем над тем, чтобы сделать это как можно скорее".Не очень убедительно, конечно, особенно если учесть, что "плана Б" у США нет. Он есть у Макрона, но США на данном этапе исключают отправку своих войск на Украину. Вообще Макрона пока поддержали только Финляндия и Эстония, что само по себе выглядит издевательством.Украинцы, разумеется, верят. А что им остаётся делать? Вера в западную помощь и неотвратимость европейской и евроатлантической интеграции вообще является одной из немногих основ, оправдывающих существование нынешнего украинского государства. С внутренней легитимностью у Украины по-прежнему плохо, хотя продвинуться в направлении строительства национального государства удалось довольно далеко.Впрочем, интереснее то, как именно Салливан успокаивал украинцев.Прежде всего, он тупо повторил штампы украинской пропаганды:"Мы уверены, что Россия уже проиграла. Что намеревалась сделать Россия? Стереть Украину с карты. Стереть из истории саму идею быть украинцем. Это уже не удалось. Она потерпела неудачу в нападении на вашу столицу, потому что украинцы выстояли и защитили город. У неё не получилось разрушить демократически избранное правительство Украины. Ей не удалось сломить дух украинского народа. Так, планы заложенные Путиным и Россией в начале войны, разрушаются. И никогда не осуществятся".Критиковать эти заявления смысла нет – никто и никогда таких целей не ставил. Придуманы они исключительно для того, чтобы объяснить, почему именно Киев не идёт на переговоры. На то, что при этом ставится знак равенства между существованием Украины и существованием нацистской Украины, никто внимания не обращает. Чтобы понять эту разницу, надо отдавать себе отчёт в том, что нынешнее украинское государство является нацистским, а этого не признают даже самостоятельно мыслящие американцы вроде Такера Карлсона.Ну и самое главное:"Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это значит? Это значит, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, что растет не только в традиционных сферах, но и в сфере высоких технологий".Это само по себе прекрасно.Суверенная и независимая Украина, в которой вопрос, продолжать ли войну или нет, принимает премьер-министр Великобритании (ну хоть бы глава Госдепа США…)Свободная страна, в которой её свободных граждан отлавливают на улицах и отправляют на фронт. Причём очевидно ведь, что с прекращением боевых действий на территории собственно Украины эта практика не кончится – ведь нардеп Гончаренко* обещал отправлять украинских солдат в окопы под Тегераном…Демократия, в которой с полного согласия западных партнёров выборы отменены, а в тюрьмах находятся тысячи политических заключённых (причём со временем их будет больше).По поводу экономики – не будем о грустном. Пока вообще непонятно, есть ли у Украины хоть какое-то будущее помимо натурального хозяйства, поскольку даже аграрное производство в условиях мирового дефицита продуктов питания рассматривается как конкурент европейских производителей.И три пункта, которые вызвали в украинских СМИ особенную обеспокоенность.Во-первых, Украина должна будет быть способной "сдерживать агрессию". В понимании современного украинского общества источником агрессии может быть только Россия, а значит американские планы не предполагают устранение России. Ей не дадут выиграть, но – не более того. Функцией Украины по-прежнему остаётся быть раздражающим фактором для России. "Перемога" отменяется.Во-вторых, "сдерживать агрессию" Украина должна сама – ни слова о совместном её сдерживании в рамках НАТО. Вообще Салливан о НАТО не говорил. Случайность? Не думаем…В-третьих, Салливан ничего не говорил о границах Украины, при том, что украинское руководство считает "победой" исключительно выход на границы 1991 года.В общем, из высказываний Салливана следует, что США, как минимум, готовы к замораживанию конфликта в нынешнем состоянии, а как максимум – к наведению "порядка" на контролируемой ими территории, включая отстранение, в рамках "демократизации", нынешней власти.Приехал успокоить, но, по логике, должен был вызвать панику…* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240220/1053418919.html

https://ukraina.ru/20240320/1053971844.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

сша, украина, россия, война, джейк салливан, василий стоякин, мнения