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"Трупы будут болтаться в Черном море": эксперт о том, что будет, если армия "французиков" зайдет в Одессу

"Трупы будут болтаться в Черном море": эксперт о том, что будет, если армия "французиков" зайдет в Одессу - 21.03.2024 Украина.ру

"Трупы будут болтаться в Черном море": эксперт о том, что будет, если армия "французиков" зайдет в Одессу

Если французская армия во главе с Эммануэлем Макроном зайдет на Украину, то она получит сильный отпор. России не в первой уничтожать иностранных военных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-21T05:10

2024-03-21T05:10

2024-03-21T05:10

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Президент Франции Эммануэль Макрон может проявлять воинственную активность сколько угодно. Но России не в первой уничтожать иностранных наемников. Пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить, из каких стран НАТО "солдаты удачи" воюют на стороне Украины, рассказал обозреватель.Если французская армия во главе с Эммануэлем Макроном зайдет на Украину, то она "получит по морде". Париж устанет хоронить своих бойцов, которых туда оправит президент Франции, добавил эксперт.Он предупредил, что если Париж захочет послать на Украину своих военных, если армия РФ приблизится к Одессе, то "трупы французских десантников будут болтаться на волнах Черного моря". Русские воины и не таких "французиков бивали", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240319/1053979787.html

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новости, украина, россия, франция, эммануэль макрон, виктор баранец, нато, одесса, десант, черное море, война