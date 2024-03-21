"Враг может почистить перья": Баранец объяснил, как покалеченная армия ВСУ готовится к новому наступлению - 21.03.2024 Украина.ру
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"Враг может почистить перья": Баранец объяснил, как покалеченная армия ВСУ готовится к новому наступлению
"Враг может почистить перья": Баранец объяснил, как покалеченная армия ВСУ готовится к новому наступлению - 21.03.2024 Украина.ру
"Враг может почистить перья": Баранец объяснил, как покалеченная армия ВСУ готовится к новому наступлению
Чтобы ни утверждали киевские генералы, но ВСУ выдохлись уже после первого наступления. Сейчас противник может выстроить мощные оборонительные линии, насытить армию западным оружием и набрать новых призывников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-21T04:40
2024-03-21T04:40
новости
виктор баранец
сергей суровикин
всу
потери всу
оборона
наступление
укрепления
вооружение
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Сейчас в рядах украинских военных колоссальное количество проблем с техникой и личным составом. Чтобы ни утверждали киевские генералы и политики, ВСУ выдохлись уже после первого наступления, рассказал обозреватель.При такой покалеченной армии с нарушенным моральным настроем и при отставке авторитетного руководства вряд ли противник может думать о новом "контрнаступе", добавил эксперт.Что касается российского наступления, то военным нужно запомнить урок украинской армии, которая "расшибла лоб о линию Суровикина". Российские генералы понимают, как трудно решать проблемы прорыва обороны и сейчас решают этот вопрос, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240320/1053988027.html
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новости, виктор баранец, сергей суровикин, всу, потери всу, оборона, наступление, укрепления, вооружение
Новости, Виктор Баранец, Сергей Суровикин, ВСУ, потери ВСУ, оборона, наступление, укрепления, вооружение

"Враг может почистить перья": Баранец объяснил, как покалеченная армия ВСУ готовится к новому наступлению

04:40 21.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области
Встреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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Чтобы ни утверждали киевские генералы, но ВСУ выдохлись уже после первого наступления. Сейчас противник может выстроить мощные оборонительные линии, насытить армию западным оружием и набрать новых призывников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сейчас в рядах украинских военных колоссальное количество проблем с техникой и личным составом. Чтобы ни утверждали киевские генералы и политики, ВСУ выдохлись уже после первого наступления, рассказал обозреватель.
При такой покалеченной армии с нарушенным моральным настроем и при отставке авторитетного руководства вряд ли противник может думать о новом "контрнаступе", добавил эксперт.
"Враг может только выстроить мощные оборонительные линии, почистить перья, насытить армию западным оружием, набрать призывников, и, может быть, потом они будут готовить новое наступление", - отметил Баранец.
Что касается российского наступления, то военным нужно запомнить урок украинской армии, которая "расшибла лоб о линию Суровикина". Российские генералы понимают, как трудно решать проблемы прорыва обороны и сейчас решают этот вопрос, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру
Вадим Трухачев интервью
Вчера, 06:08
Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из ХарьковаБольшинство европейцев не против того, чтобы помогать Украине деньгами и оружием. Но они против того, чтобы такая поддержка сильно сказывалась на их уровне жизни. Лично воевать они тоже не готовы
 
НовостиВиктор БаранецСергей СуровикинВСУпотери ВСУоборонанаступлениеукреплениявооружение
 
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