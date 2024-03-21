https://ukraina.ru/20240321/1053999992.html

"Враг может почистить перья": Баранец объяснил, как покалеченная армия ВСУ готовится к новому наступлению

"Враг может почистить перья": Баранец объяснил, как покалеченная армия ВСУ готовится к новому наступлению - 21.03.2024 Украина.ру

"Враг может почистить перья": Баранец объяснил, как покалеченная армия ВСУ готовится к новому наступлению

Чтобы ни утверждали киевские генералы, но ВСУ выдохлись уже после первого наступления. Сейчас противник может выстроить мощные оборонительные линии, насытить армию западным оружием и набрать новых призывников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-21T04:40

2024-03-21T04:40

2024-03-21T04:40

новости

виктор баранец

сергей суровикин

всу

потери всу

оборона

наступление

укрепления

вооружение

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Сейчас в рядах украинских военных колоссальное количество проблем с техникой и личным составом. Чтобы ни утверждали киевские генералы и политики, ВСУ выдохлись уже после первого наступления, рассказал обозреватель.При такой покалеченной армии с нарушенным моральным настроем и при отставке авторитетного руководства вряд ли противник может думать о новом "контрнаступе", добавил эксперт.Что касается российского наступления, то военным нужно запомнить урок украинской армии, которая "расшибла лоб о линию Суровикина". Российские генералы понимают, как трудно решать проблемы прорыва обороны и сейчас решают этот вопрос, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240320/1053988027.html

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новости, виктор баранец, сергей суровикин, всу, потери всу, оборона, наступление, укрепления, вооружение