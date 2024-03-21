"Враг может почистить перья": Баранец объяснил, как покалеченная армия ВСУ готовится к новому наступлению
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча министров обороны Украины и Канады состоялась в Львовской области
Чтобы ни утверждали киевские генералы, но ВСУ выдохлись уже после первого наступления. Сейчас противник может выстроить мощные оборонительные линии, насытить армию западным оружием и набрать новых призывников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Сейчас в рядах украинских военных колоссальное количество проблем с техникой и личным составом. Чтобы ни утверждали киевские генералы и политики, ВСУ выдохлись уже после первого наступления, рассказал обозреватель.
При такой покалеченной армии с нарушенным моральным настроем и при отставке авторитетного руководства вряд ли противник может думать о новом "контрнаступе", добавил эксперт.
"Враг может только выстроить мощные оборонительные линии, почистить перья, насытить армию западным оружием, набрать призывников, и, может быть, потом они будут готовить новое наступление", - отметил Баранец.
Что касается российского наступления, то военным нужно запомнить урок украинской армии, которая "расшибла лоб о линию Суровикина". Российские генералы понимают, как трудно решать проблемы прорыва обороны и сейчас решают этот вопрос, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 06:08Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из ХарьковаБольшинство европейцев не против того, чтобы помогать Украине деньгами и оружием. Но они против того, чтобы такая поддержка сильно сказывалась на их уровне жизни. Лично воевать они тоже не готовы