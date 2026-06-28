Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 28 июня - 28.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260628/eto-ne-melochi-chto-menyaetsya-v-novykh-regionakh-rossii-na-28-iyunya--1080727650.html
Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 28 июня
Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 28 июня - 28.06.2026 Украина.ру
Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 28 июня
Ежедневно в новых региона России происходят малозаметные, но оттого не маловажные изменения, влияющие на социальную жизнь населения. О том, как улучшается инфраструктура Новороссии, 28 июня пишет телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-28T10:45
2026-06-28T10:45
новости
россия
новороссия
донбасс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103208/94/1032089475_0:17:3340:1896_1920x0_80_0_0_698afefeebf9f1133c72de98c3678d35.jpg
🟦 С 2022 года в Донбассе и Новороссии восстановлено уже более 900 объектов различного назначения: от ЖКХ до образовательных учреждений. Работы координирует Минстрой России;🟦В Приморске Запорожской области активизировался капитальный ремонт центра творчества "Сопки" в рамках соглашения с Мурманской областью;🟦 В Донецке прошёл II Всероссийский конгресс "Дороги Донбасса — 2026", где обсуждались новейшие технологии диагностики и строительства. Отдельный акцент сделан на восстановлении 3,5 тыс. километров дорог по Народной программе;🟦 Первая летняя смена для 93 детей из Лисичанска и Рубежного успешно завершена в лагерях под Анапой при поддержке Татарстана;🟦 В ЛНР с момента воссоединения с Россией введено 79 новых и восстановлено 23 спортивных объекта, строительство модульных сооружений продолжается;🟦 В Херсонской области анонсирован запуск двух новых молодежных центров для расширения возможностей досуга и образования.18 июня заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров сообщил изданию "Украина.ру", что в регионе продолжается масштабное обновление библиотечной сети. До конца года 122 тысячи новых книг поступят в 33 государственные и муниципальные библиотеки республики.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
россия
новороссия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103208/94/1032089475_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54040c3cd996596cc4be04f6ef2ca3a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, новороссия, донбасс, украина.ру
Новости, Россия, Новороссия, Донбасс, Украина.ру

Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 28 июня

10:45 28.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтроительство федеральной трассы "Таврида" в Крыму
Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ежедневно в новых региона России происходят малозаметные, но оттого не маловажные изменения, влияющие на социальную жизнь населения. О том, как улучшается инфраструктура Новороссии, 28 июня пишет телеграм-канал "Украина.ру"
🟦 С 2022 года в Донбассе и Новороссии восстановлено уже более 900 объектов различного назначения: от ЖКХ до образовательных учреждений. Работы координирует Минстрой России;

🟦В Приморске Запорожской области активизировался капитальный ремонт центра творчества "Сопки" в рамках соглашения с Мурманской областью;
🟦 В Донецке прошёл II Всероссийский конгресс "Дороги Донбасса — 2026", где обсуждались новейшие технологии диагностики и строительства. Отдельный акцент сделан на восстановлении 3,5 тыс. километров дорог по Народной программе;

🟦 Первая летняя смена для 93 детей из Лисичанска и Рубежного успешно завершена в лагерях под Анапой при поддержке Татарстана;

🟦 В ЛНР с момента воссоединения с Россией введено 79 новых и восстановлено 23 спортивных объекта, строительство модульных сооружений продолжается;

🟦 В Херсонской области анонсирован запуск двух новых молодежных центров для расширения возможностей досуга и образования.
18 июня заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров сообщил изданию "Украина.ру", что в регионе продолжается масштабное обновление библиотечной сети. До конца года 122 тысячи новых книг поступят в 33 государственные и муниципальные библиотеки республики.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияНовороссияДонбассУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:29"Это позор": Моравецкий потребовал извинений от мэра Львова за угрозы Качиньскому
11:18"Нарушили перемирие — получили удар": Трамп сообщил об атаке на радары и склады Ирана
10:57"Масштабные проекты": Лукашенко отправился в тур по Азии сразу после переговоров с Путиным
10:45Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 28 июня
10:35"Белый орёл" поднял рейтинг: что происходит с популярностью президента Польши
10:05Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
09:29"Двери закрываются": ЕС ужесточает въезд для украинцев
09:21ПВО уничтожила 213 украинских дронов за ночь. Новости СВО
09:01"Был причастен к подготовке теракта": на Украине ликвидирован полковник ГУР
08:59Марина Неёлова - Герой Труда. Дикий скандал среди иноагентов. И почему никто не отказался от наград?
08:31"У Москвы развязаны руки". Эксперты и политики о пугающих перспективах
08:24Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400
08:11Между "ястребами" и "умеренными": почему на Западе заговорили о смене позиции Трампа по Украине
07:54Приговор Коломойскому* в России - черная метка для украинских элит
07:44Иран атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне, Пентагон нанёс ответные удары
07:31"Готов сделать всё": президент Литвы вызвался стать посредником между Украиной и Польшей
07:22Западная Украина за неделю: мэр Львова против польской оппозиции и прессинг за русскоязычные песни
07:00Анатолий Ромашко: Если Путин решит ответить на удары Запада, он поступит так же, как накануне начала СВО
06:00Офицер запаса Кутырь: Взятие Верхней Сыроватки перережет логистику ВСУ под Сумами
05:45Чтобы начать полноценные бои за Сумы, нужно накопить крупную группировку — офицер запаса
Лента новостейМолния