https://ukraina.ru/20260628/eto-ne-melochi-chto-menyaetsya-v-novykh-regionakh-rossii-na-28-iyunya--1080727650.html

Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 28 июня

Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 28 июня - 28.06.2026 Украина.ру

Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 28 июня

Ежедневно в новых региона России происходят малозаметные, но оттого не маловажные изменения, влияющие на социальную жизнь населения. О том, как улучшается инфраструктура Новороссии, 28 июня пишет телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-28T10:45

2026-06-28T10:45

2026-06-28T10:45

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🟦 С 2022 года в Донбассе и Новороссии восстановлено уже более 900 объектов различного назначения: от ЖКХ до образовательных учреждений. Работы координирует Минстрой России;🟦В Приморске Запорожской области активизировался капитальный ремонт центра творчества "Сопки" в рамках соглашения с Мурманской областью;🟦 В Донецке прошёл II Всероссийский конгресс "Дороги Донбасса — 2026", где обсуждались новейшие технологии диагностики и строительства. Отдельный акцент сделан на восстановлении 3,5 тыс. километров дорог по Народной программе;🟦 Первая летняя смена для 93 детей из Лисичанска и Рубежного успешно завершена в лагерях под Анапой при поддержке Татарстана;🟦 В ЛНР с момента воссоединения с Россией введено 79 новых и восстановлено 23 спортивных объекта, строительство модульных сооружений продолжается;🟦 В Херсонской области анонсирован запуск двух новых молодежных центров для расширения возможностей досуга и образования.18 июня заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров сообщил изданию "Украина.ру", что в регионе продолжается масштабное обновление библиотечной сети. До конца года 122 тысячи новых книг поступят в 33 государственные и муниципальные библиотеки республики.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня

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