Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 28 июня
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтроительство федеральной трассы "Таврида" в Крыму
Ежедневно в новых региона России происходят малозаметные, но оттого не маловажные изменения, влияющие на социальную жизнь населения. О том, как улучшается инфраструктура Новороссии, 28 июня пишет телеграм-канал "Украина.ру"
🟦 С 2022 года в Донбассе и Новороссии восстановлено уже более 900 объектов различного назначения: от ЖКХ до образовательных учреждений. Работы координирует Минстрой России;
🟦В Приморске Запорожской области активизировался капитальный ремонт центра творчества "Сопки" в рамках соглашения с Мурманской областью;
🟦В Приморске Запорожской области активизировался капитальный ремонт центра творчества "Сопки" в рамках соглашения с Мурманской областью;
🟦 В Донецке прошёл II Всероссийский конгресс "Дороги Донбасса — 2026", где обсуждались новейшие технологии диагностики и строительства. Отдельный акцент сделан на восстановлении 3,5 тыс. километров дорог по Народной программе;
🟦 Первая летняя смена для 93 детей из Лисичанска и Рубежного успешно завершена в лагерях под Анапой при поддержке Татарстана;
🟦 В ЛНР с момента воссоединения с Россией введено 79 новых и восстановлено 23 спортивных объекта, строительство модульных сооружений продолжается;
🟦 В Херсонской области анонсирован запуск двух новых молодежных центров для расширения возможностей досуга и образования.
🟦 Первая летняя смена для 93 детей из Лисичанска и Рубежного успешно завершена в лагерях под Анапой при поддержке Татарстана;
🟦 В ЛНР с момента воссоединения с Россией введено 79 новых и восстановлено 23 спортивных объекта, строительство модульных сооружений продолжается;
🟦 В Херсонской области анонсирован запуск двух новых молодежных центров для расширения возможностей досуга и образования.
18 июня заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров сообщил изданию "Украина.ру", что в регионе продолжается масштабное обновление библиотечной сети. До конца года 122 тысячи новых книг поступят в 33 государственные и муниципальные библиотеки республики.
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