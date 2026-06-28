https://ukraina.ru/20260628/pytki-mirnykh-zhiteley-likvidatsiya-polkovnika-gur-khronika-sobytiy-na-utro-28-iyunya-1080727161.html

Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня

Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня - 28.06.2026 Украина.ру

Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня

Украинцы пытали похищенных жителей Курской области. Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник Главного управления разведки Минобороны Украины был ликвидирован, сообщили СМИ

2026-06-28T10:05

2026-06-28T10:05

2026-06-28T10:05

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Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал новые подробности об освобождённых из украинского плена мирных жителях региона."Поздно вечером возвращённые из плена приехали в Курск. Встретил их вместе с родными и близкими. Пять мирных людей, которых в 2024-м варварски схватили ВСУ. У каждого — своя тяжёлая история", – начал свой рассказ Хинштейн.У одного из освобождённых – тяжёлое ранение."Роман 12 августа поехал в Суджу за родственниками. В дороге попал под обстрел: его тяжело ранило в ногу, пуля прошла через таз, повредила шейку бедра. Брата убило на месте. Тем же вечером Романа увезли в Сумы. До зимы родные не знали, что с ним, пока не получили письмо, которое он передал через Красный крест. Обязательно госпитализируем его — травма тяжёлая, но уверен, наши медики обязательно помогут. К слову, сегодня Роману исполнилось 37 лет — ровно в 00:00 все вместе его поздравили. Сказал, что этот день рождения не забудет никогда", – написал губернатор в ночь на 28 июня.Другой возвращённый из плена мирный житель попал в него практически сразу после вторжения ВСУ в Курскую область."Сергей родом из Тульской области, с 2007 года жил в Любимовке Кореневского района. В плен его захватили практически сразу после вторжения, жена накануне успела уехать в Курск к детям. И только мысли о них помогали держаться: кормили плохо, относились откровенно зверски, и единственное, о чём мечтал, — обнять жену и детей", – отметил Хинштейн.Он также сообщил о том, что освобождённые рассказали о пытках в украинском плену."От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву "Z" на руке. Но ужасы уже позади. Люди говорят, что прошлой ночью даже не спали — боялись, что это окажется сном. Украинцы врали, что на Родине их не ждут, что Россия от них отказывается. Они не верили. И правильно делали", – заявил Хинштейн.Он также сообщил, что разговаривал с Уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой."Будем делать всё, чтобы прояснить судьбу остальных людей. К сожалению, пока данные о нахождении кого-либо из курян на Украине не подтверждаются, но мы надежды не теряем", – отметил губернатор Курской области.Он также поблагодарил всех, кто помогает пленным вернуться домой.Ранее днём 27 июня Лантратова сообщила, что Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области."Мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи", — рассказала она.До этого омбудсмен сообщила, что Киев передал Москве семерых россиян: пятерых жителей Курской области и двоих из других регионов. На Украину отправилось такое же количество человек.У себя в телеграм-канале губернатор Хинштейн рассказал о том, кого освободили."Максим Николаевич и Сергей Викторович из Любимовки Кореневского района, Михаил — из Ольговки. Елена Викторовна из Суджи, а Роман оказался в районе Мартыновки, когда ехал вывозить родственника. Все наши жители попали в плен в 2024-м, и долгое время мы не знали об их местонахождении. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так", – отметил Хинштейн.Он поблагодарил всех, кто кропотливо ведёт работу по возвращению наших людей: аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, Администрацию Президента, МО, МИД, ФСБ, МВД России, Красный крест.Тогда же Хинштейн сообщил, что по-прежнему остаётся неизвестной судьба 320 человек. Притом, за всё время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кого освободили 27 июня.Ликвидация полковника ГУРПолковник ГУР Минобороны Украины Рустем Фахриев*, причастный к организации попытки теракта в Крыму, был ликвидирован, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Восемнадцатого мая на Украине был ликвидирован полковник военной разведки Фахриев* Рустем Саитхалилович", — цитирует РИА Новости заявление.Ликвидированный был активистом "Меджлиса крымскотатарского народа"**, участвовал в попытке силового захвата здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне "Аскер", позднее — в "Донбасс — Украина".По данным ФСБ, именно Фахриев* организовал покушение на одного из старших офицеров Минобороны России 1 декабря 2025 года. Тогда силовики ликвидировали украинского агента при закладке бомбы под автомобиль военного.В конце прошлого года Росфинмониторинг включил Фахриева* в перечень террористов и экстремистов.* — Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.** — Запрещённая в России экстремистская организация.О происходящем в украинской армии - в статье Михаила Павлива "Полк "Скала" перегибы на местах или санкционированная государственная мясорубка".

https://ukraina.ru/20260627/vozvraschenie-pokhischennykh-zhiteley-kurskoy-oblasti-ataka-na-muzey-itogi-27-iyunya-1080718512.html

https://ukraina.ru/20260627/peregovory-putina-i-lukashenko-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-27-iyunya-1080714636.html

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эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, хинштейн, украина, курская область, россия, красный крест, фсб