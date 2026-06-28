https://ukraina.ru/20260628/pytki-mirnykh-zhiteley-likvidatsiya-polkovnika-gur-khronika-sobytiy-na-utro-28-iyunya-1080727161.html
Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня - 28.06.2026 Украина.ру
Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
Украинцы пытали похищенных жителей Курской области. Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник Главного управления разведки Минобороны Украины был ликвидирован, сообщили СМИ
2026-06-28T10:05
2026-06-28T10:05
2026-06-28T10:05
эксклюзив
хроники
вооруженные силы украины
хинштейн
украина
курская область
россия
красный крест
фсб
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Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал новые подробности об освобождённых из украинского плена мирных жителях региона."Поздно вечером возвращённые из плена приехали в Курск. Встретил их вместе с родными и близкими. Пять мирных людей, которых в 2024-м варварски схватили ВСУ. У каждого — своя тяжёлая история", – начал свой рассказ Хинштейн.У одного из освобождённых – тяжёлое ранение."Роман 12 августа поехал в Суджу за родственниками. В дороге попал под обстрел: его тяжело ранило в ногу, пуля прошла через таз, повредила шейку бедра. Брата убило на месте. Тем же вечером Романа увезли в Сумы. До зимы родные не знали, что с ним, пока не получили письмо, которое он передал через Красный крест. Обязательно госпитализируем его — травма тяжёлая, но уверен, наши медики обязательно помогут. К слову, сегодня Роману исполнилось 37 лет — ровно в 00:00 все вместе его поздравили. Сказал, что этот день рождения не забудет никогда", – написал губернатор в ночь на 28 июня.Другой возвращённый из плена мирный житель попал в него практически сразу после вторжения ВСУ в Курскую область."Сергей родом из Тульской области, с 2007 года жил в Любимовке Кореневского района. В плен его захватили практически сразу после вторжения, жена накануне успела уехать в Курск к детям. И только мысли о них помогали держаться: кормили плохо, относились откровенно зверски, и единственное, о чём мечтал, — обнять жену и детей", – отметил Хинштейн.Он также сообщил о том, что освобождённые рассказали о пытках в украинском плену."От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву "Z" на руке. Но ужасы уже позади. Люди говорят, что прошлой ночью даже не спали — боялись, что это окажется сном. Украинцы врали, что на Родине их не ждут, что Россия от них отказывается. Они не верили. И правильно делали", – заявил Хинштейн.Он также сообщил, что разговаривал с Уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой."Будем делать всё, чтобы прояснить судьбу остальных людей. К сожалению, пока данные о нахождении кого-либо из курян на Украине не подтверждаются, но мы надежды не теряем", – отметил губернатор Курской области.Он также поблагодарил всех, кто помогает пленным вернуться домой.Ранее днём 27 июня Лантратова сообщила, что Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области."Мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи", — рассказала она.До этого омбудсмен сообщила, что Киев передал Москве семерых россиян: пятерых жителей Курской области и двоих из других регионов. На Украину отправилось такое же количество человек.У себя в телеграм-канале губернатор Хинштейн рассказал о том, кого освободили."Максим Николаевич и Сергей Викторович из Любимовки Кореневского района, Михаил — из Ольговки. Елена Викторовна из Суджи, а Роман оказался в районе Мартыновки, когда ехал вывозить родственника. Все наши жители попали в плен в 2024-м, и долгое время мы не знали об их местонахождении. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так", – отметил Хинштейн.Он поблагодарил всех, кто кропотливо ведёт работу по возвращению наших людей: аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, Администрацию Президента, МО, МИД, ФСБ, МВД России, Красный крест.Тогда же Хинштейн сообщил, что по-прежнему остаётся неизвестной судьба 320 человек. Притом, за всё время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кого освободили 27 июня.Ликвидация полковника ГУРПолковник ГУР Минобороны Украины Рустем Фахриев*, причастный к организации попытки теракта в Крыму, был ликвидирован, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Восемнадцатого мая на Украине был ликвидирован полковник военной разведки Фахриев* Рустем Саитхалилович", — цитирует РИА Новости заявление.Ликвидированный был активистом "Меджлиса крымскотатарского народа"**, участвовал в попытке силового захвата здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне "Аскер", позднее — в "Донбасс — Украина".По данным ФСБ, именно Фахриев* организовал покушение на одного из старших офицеров Минобороны России 1 декабря 2025 года. Тогда силовики ликвидировали украинского агента при закладке бомбы под автомобиль военного.В конце прошлого года Росфинмониторинг включил Фахриева* в перечень террористов и экстремистов.* — Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.** — Запрещённая в России экстремистская организация.О происходящем в украинской армии - в статье Михаила Павлива "Полк "Скала" перегибы на местах или санкционированная государственная мясорубка".
https://ukraina.ru/20260627/vozvraschenie-pokhischennykh-zhiteley-kurskoy-oblasti-ataka-na-muzey-itogi-27-iyunya-1080718512.html
https://ukraina.ru/20260627/peregovory-putina-i-lukashenko-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-27-iyunya-1080714636.html
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эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, хинштейн, украина, курская область, россия, красный крест, фсб
Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
Украинцы пытали похищенных жителей Курской области. Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник Главного управления разведки Минобороны Украины был ликвидирован, сообщили СМИ
Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал
новые подробности об освобождённых из украинского плена мирных жителях региона.
"Поздно вечером возвращённые из плена приехали в Курск. Встретил их вместе с родными и близкими. Пять мирных людей, которых в 2024-м варварски схватили ВСУ. У каждого — своя тяжёлая история", – начал свой рассказ Хинштейн.
У одного из освобождённых – тяжёлое ранение.
"Роман 12 августа поехал в Суджу за родственниками. В дороге попал под обстрел: его тяжело ранило в ногу, пуля прошла через таз, повредила шейку бедра. Брата убило на месте. Тем же вечером Романа увезли в Сумы. До зимы родные не знали, что с ним, пока не получили письмо, которое он передал через Красный крест. Обязательно госпитализируем его — травма тяжёлая, но уверен, наши медики обязательно помогут. К слову, сегодня Роману исполнилось 37 лет — ровно в 00:00 все вместе его поздравили. Сказал, что этот день рождения не забудет никогда", – написал губернатор в ночь на 28 июня.
Другой возвращённый из плена мирный житель попал в него практически сразу после вторжения ВСУ в Курскую область.
"Сергей родом из Тульской области, с 2007 года жил в Любимовке Кореневского района. В плен его захватили практически сразу после вторжения, жена накануне успела уехать в Курск к детям. И только мысли о них помогали держаться: кормили плохо, относились откровенно зверски, и единственное, о чём мечтал, — обнять жену и детей", – отметил Хинштейн.
Он также сообщил о том, что освобождённые рассказали о пытках в украинском плену.
"От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву "Z" на руке. Но ужасы уже позади. Люди говорят, что прошлой ночью даже не спали — боялись, что это окажется сном. Украинцы врали, что на Родине их не ждут, что Россия от них отказывается. Они не верили. И правильно делали", – заявил Хинштейн.
Он также сообщил, что разговаривал с Уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой.
"Будем делать всё, чтобы прояснить судьбу остальных людей. К сожалению, пока данные о нахождении кого-либо из курян на Украине не подтверждаются, но мы надежды не теряем", – отметил губернатор Курской области.
Он также поблагодарил всех, кто помогает пленным вернуться домой.
Ранее днём 27 июня Лантратова сообщила, что Россия закрыла вопрос о возвращении с Украины жителей Курской области.
"Мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи", — рассказала она.
До этого омбудсмен сообщила, что Киев передал Москве семерых россиян: пятерых жителей Курской области и двоих из других регионов. На Украину отправилось такое же количество человек.
У себя в телеграм-канале губернатор Хинштейн рассказал
о том, кого освободили.
"Максим Николаевич и Сергей Викторович из Любимовки Кореневского района, Михаил — из Ольговки. Елена Викторовна из Суджи, а Роман оказался в районе Мартыновки, когда ехал вывозить родственника. Все наши жители попали в плен в 2024-м, и долгое время мы не знали об их местонахождении. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так", – отметил Хинштейн.
Он поблагодарил всех, кто кропотливо ведёт работу по возвращению наших людей: аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, Администрацию Президента, МО, МИД, ФСБ, МВД России, Красный крест.
Тогда же Хинштейн сообщил, что по-прежнему остаётся неизвестной судьба 320 человек. Притом, за всё время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кого освободили 27 июня.
Ликвидация полковника ГУР
Полковник ГУР Минобороны Украины Рустем Фахриев*
, причастный к организации попытки теракта в Крыму, был ликвидирован, сообщили РИА Новости
в силовых структурах.
"Восемнадцатого мая на Украине был ликвидирован полковник военной разведки Фахриев* Рустем Саитхалилович", — цитирует РИА Новости заявление.
Ликвидированный был активистом "Меджлиса крымскотатарского народа"**, участвовал в попытке силового захвата здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне "Аскер", позднее — в "Донбасс — Украина".
По данным ФСБ, именно Фахриев* организовал покушение на одного из старших офицеров Минобороны России 1 декабря 2025 года. Тогда силовики ликвидировали украинского агента при закладке бомбы под автомобиль военного.
В конце прошлого года Росфинмониторинг включил Фахриева* в перечень террористов и экстремистов.
* — Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
** — Запрещённая в России экстремистская организация.