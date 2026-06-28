"Вокруг Булгакова": Иисус и Иешуа – черты сходства и различия
Тема, на самом деле, сложная и рискованная. Сложность в необходимости досконального знания Священного Предания (на что автор не претендует – богословие или даже просто Закон Божий он не учил). Риск в том, что затрагивается вопрос веры – всегда болезненный. Ну и есть проблема в постановке вопроса – кто такой Иешуа, чтобы сравнивать его с Иисусом?
В последнем случае представляется возможным допустить, что в обоих случаях речь идёт о литературных персонажах – героях, соответственно, романа "Мастер и Маргарита" и евангелий. Понятно, в полной мере такое допущение невозможно даже для атеиста – можно не верить в Бога, но нельзя отказаться от всей нашей культуры, которая естественным образом включает в себя отсылки к Новому Завету. Вплоть до прямого цитирования (взять хотя бы "краеугольный камень", который чуть не все, при случае, поминают).
Сходство
1. Иисус и Иешуа – бродячие проповедники без определённого места жительства и работы. В романе Пилат презрительно именует Иешуа бродягой, но это либо анахронизм, либо особенность восприятия гражданина самого благополучного в тогдашней ойкумене государства.
Насколько можно понять, в Иудее того времени бродячие проповедники были явлением не только типичным, но и в какой-то мере уважаемым. Во всяком случае, когда Иисус говорит, что Сыну Человеческому негде голову преклонить, возникает впечатление, что он не жалуется, а делает заявку на определённый статус. Такой же как, например, у Иоанна Предтечи, который по определению является нищим бродячим проповедником, но, при этом почитается пророком значительной частью населения. Так же не демонстрирует какой-то обеспокоенности своим статусом и Иешуа.
2. Иисус и Иешуа имеют учеников. Тут, правда, сходство сразу же заканчивается.
У Иисуса было 12 непосредственных учеников – святых апостолов, которых он сам отбирал и сам отправлял в странствия, дав им исчерпывающие инструкции относительно того, что делать, чего не делать, что с собой не брать и т.п. Кроме того, у него были добровольные последователи, которые к числу апостолов не относятся. Это, например, члены синедриона Иосиф Аримафейский и Никодим, которые после смерти Иисуса совершили обряд его похорон, а также группа женщин, свидетельствовавших о Его воскресении.
17 марта 2024, 08:54"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": 30 слов из "Мастера и Маргариты"В литературе бывают такие небольшие фрагменты, которые сами по себе «весят» как целое литературное произведение – и в языковом, и в содержательном плане. Вот, например, рассуждения Андрея Болконского о дубе в «Войне и мире»… В творчестве Булгакова это, безусловно, первый абзац второй главы «Мастера и Маргариты», читающийся как стихи. О чём они?
У Иешуа три ученика, причём все три самопровозглашённые – Левий Матвей, Иуда и Пилат. Деятельность первого Иешуа не одобряет, но и не гонит его (да и куда гнать-то?) Второй выслушал проповедь Иешуа не по своей воле, как евангельский Иуда, а по поручению синедриона.
3. Проповедь Иисуса и Иешуа вызывает большой интерес. Но тут, опять же, разница масштабов.
Иешуа с успехом проповедует на рынке (это мы знаем со слов Пилата) ну и, понятно, излагает свои мысли всем, кто хочет его услышать.
© Фото : Виртуальный Русский музейАлександр Иванов "Проповедь Иисуса Христа на горе Елеонской о втором пришествии", середина 1840-х годов
Александр Иванов "Проповедь Иисуса Христа на горе Елеонской о втором пришествии", середина 1840-х годов
Иисус за желающими его выслушать не ходит – напротив, за ним постоянно ходят многотысячные толпы людей, желающих его услышать. Чуть ли не в драку лезут, только чтобы увидеть Иисуса и коснуться края его одежды. У первосвященников проблема как раз именно в том, что Иисуса нельзя просто так взять и арестовать – придётся иметь дело с толпой… Проповедует он и отдельным людям, но происходит это, обычно, в домах людей богатых и знатных, к которым тоже не вдруг вломишься.
4. И Иисус, и Иешуа ведут только устную проповедь – они ничего не пишут, хотя грамотны.
Иисус умеет читать, а Иоанн утверждает, что он и писал:
21 сентября 2025, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": первый ученик Иешуа – Левий МатвейВ романе "Мастер и Маргарита" одна из важнейших линий – отношения ученичества и продолжения дела учителя. В московских главах учеником мастера является Иван Бездомный, в ершалаимских – отношения Иешуа с его учениками. Но тут есть один важный нюанс, отличающий роман от евангелий: в романе Булгакова есть ученики, но нет апостолов
"Моисей повелевает в Законе побивать таких камнями. А Ты что скажешь? Они спросили это, чтобы найти повод уловить Иисуса в чем-либо и обвинить Его. Иисус склонился и писал пальцем на земле. Они упрямо продолжали Его спрашивать. Тогда Иисус выпрямился и сказал: – Кто из вас без греха, пусть первым бросит в неё камень. И Он опять, склонившись, продолжал писать на земле".
Сам Иоанн, кстати, неграмотен или не злоупотреблял своим умением. Его тексты записаны учеником – Прохором.
Иешуа говорит Пилату, что грамотен и его знаний достаточно, чтобы ознакомиться с "хартией" Левия и сообщить Пилату, что ничего из записанного там он не говорил. Но сам тоже ничего не пишет.
© ФотоАарон Водовоз в роли Иешуа Га-Ноцри. Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
© Фото
Аарон Водовоз в роли Иешуа Га-Ноцри. Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
Логика Иисуса вполне понятна – ему не было нужды что-то писать, потому что всё нужное было уже записано в Танах… Почему не писал Иешуа мы не знаем. Скорее всего это было для него либо дорого, либо ни к чему.
5. Ни Иисус, ни Иешуа не объявляют себя Богом.
Иисус специально спрашивает у апостолов, кем его считают люди. Он ничего не утверждал, но ничего и не отрицал. Себя же называл Сыном Человеческим. А вот определение Бога-творца как отца – общее место во многих религиях. В конечном итоге все мы Его дети.
26 октября 2025, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": император Тив/берий и его величество "На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия!" – возглашает Понтий Пилат, и именно эта фраза, вкупе с "законом об оскорблении величества", становится смертным приговором Иешуа. Потому что до упоминания этого имени Пилат не видел вины "безумного философа", а тут она налицо…
Статус Иешуа вообще непонятен. Но кажется особых амбиций у него не было.
6. И Иисус, и Иешуа обладали целительской силой. Но тут, опять же, заметна разница.
Иисус не только исцеляет (причём множеством разных способов – иногда ему надо коснуться больного, иногда больному достаточно поговорить с Иисусом издалека), но и совершает множество иных чудес.
Илья Репин "Воскрешение дочери Иаира", 1871 год, Русский музей
Иешуа исцеляет только одного человека – Пилата. Причём от своей способности лечить людей открещивается. Левия Матвея, заболевшего накануне ареста Иешуа, он не лечит (вообще история подана так, что более решительного Левия просто убрали – неясно кто, потому что Иешуа, в отличие от Иисуса, свой арест и смерть не предрекает).
7. И Иисус, и Иешуа схвачены местной религиозной властью и казнены по её настоянию. Более того – в обоих случаях, чтобы добиться казни, первосвященники иудейские идут на подлог, обвиняя проповедника в заговоре против имперской власти.
Иисуса обвиняют в том, что он, якобы, провозгласил себя Царём иудейским, т.е. поставил под вопрос власть кесаря в Иудее. На самом деле Иисус ничего такого не делал, а, напротив, прямо проповедовал, что Богу надлежит отдать богово, а кесарю – кесарево. Столкнувшись с прямым оговором он, однако, вину свою не отрицает (это бессмысленно), просто констатируя, что о том, что он – Царь иудейский, говорит не он, а обвиняющие его. С другой стороны, он действительно царь, но царство его – не от мира сего.
5 октября 2025, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": третий ученик Иешуа – Понтий ПилатСудьба трёх самозванных учеников Иешуа сложилась по-разному. Иуда сразу умер. Левий Матвей ещё побарахтался, но, впрочем, о его судьбе ничего в романе не сказано – во всяком случае личное знакомство с прокуратором он пережил. А вот сам прокуратор вынужден был влачить странное тысячелетнее существование – не живым и не мёртвым…
Выставить Иешуа царём как-то немного смешно (повторим – за Иисусом ходили тысячные толпы), потому его подводят под закон об оскорблении величества.
Обратим внимание, что в обоих случаях первосвященники копают не только (а во втором случае даже не столько) под проповедника, сколько под римского прокуратора, который вины ни за Иисусом, ни за Иешуа не видит, но не может не дать делу ход, поскольку первосвященники будут жаловаться вышестоящему начальству (фактическим им был легат Сирии Виттелий, у Булгакова Пилат обещает Каифе, что воспользуется своими возможностями представить свою точку зрения кесарю напрямую – минуя бюрократическую вертикаль).
8. И Иисуса, и Иешуа обвиняют в том, что они призывали разрушить иерусалимский храм.
Михаил Врубель "Космос", 1885 год. Роспись Кирилловской церкви
Они, понятно, этого не делали, но Иисус предрёк, что храм будет разрушен и говорил, что может его разрушить и восстановить. При желании (а оно было) то и другое можно представить, как покушение на святыню.
Иешуа просто говорит о том, что будет построен храм новой веры. Тут, как бы, аналогично – строительство нового храма подразумевает, что что-то случиться со старым.
Различия
1. Иисус и Иешуа проповедуют разное.
28 сентября 2025, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": второй ученик Иешуа – ИудаРазве Иуда – ученик? По сути, наверное, нет – он не воспринял учения Иешуа. Но двое другие учеников тоже это учение не восприняли – Пилат как в насмешку попрекает Левия Матвея тем, что он жесток и тут же признаётся ему в жестоком убийстве Иуды. Однако Иуда – один из трёх человек в Ершалаиме, которые удостоились индивидуальной проповеди Иешуа
Иисус постоянно подчёркивает, что не учит ничему такому, чего нет в Законе Моисеевом, чего не говорят в синагоге. Он только призывает буквально исполнять иудейский религиозный закон. Это уже позже из евангелий и деяний апостолов создаётся Новый Завет.
Иешуа ведёт свою собственную проповедь, которая, насколько можно судить, с иудейским вероучением соотносится очень слабо. Все люди добрые – это ближе, наверное, к проповеди Льва Толстого (впрочем, в основе-то она христианская).
2. У Иисуса и Иешуа разное отношение к важности веры.
© ФотоСергей Безруков в роли Иешуа Га-Ноцри. Кадр из сериала "Мастер и Маргарита"
© Фото
Сергей Безруков в роли Иешуа Га-Ноцри. Кадр из сериала "Мастер и Маргарита"
Иисус постоянно повторяет слово "вера" – "вера твоя спасла тебя" и т.п. И постоянно же пеняет апостолам и вообще всем вокруг на недостаток веры: "О, род неверный и развращённый! Доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?"
В романе "Мастер и Маргарита" слово "верю" встречается только 11 раз, причём только один раз это слово звучит из уст Иешуа – когда он говорит, что "Бог один, в него я верю". Слово "верую" звучит два раза и оба – от Маргариты, утром в пятницу, а уже на следующий день ей воздаётся по вере её – отравленным вином…
3. В историях Иисуса и Иешуа разную роль играют женщины.
7 сентября 2025, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": Иешуа, Иисус и разрушение иерусалимского храма"Множество разных людей стекается в этот город к празднику", – без выражения констатирует Понтий Пилат. Дальше его мысль уходит в сторону разоблачения мнимых недостатков Иешуа, но он задаётся вопросом – а зачем Иешуа вообще туда принесло? Оказывается, чтобы "на базаре смущать народ," призывая к разрушению иерусалимского храма
В евангелиях именно женщины обнаруживают факт воскрешения Иисуса и именно они свидетельствуют о нём, при том, что в иудейской традиции свидетельство женщины не принималось по причине "калут даат" (легкомыслия; вообще в некоторых вопросах, как правило – относящихся к самим женщинам, свидетельство допускалось).
В романе "Мастер и Маргарита" женщины играют роль только отрицательную. Причём Маргарита сама сознаётся в своём легкомыслии, которое перебивает даже её любовь к мастеру.
4. Борьба с оппонентами.
Анастасия Вертинская в роли Маргариты и Владимир Стеклов в роли Азазелло. Кадр из фильма "Мастер и Маргарита", 1994 год
Анастасия Вертинская в роли Маргариты и Владимир Стеклов в роли Азазелло. Кадр из фильма "Мастер и Маргарита", 1994 год
Учение Иисуса сводится (по его словам) к буквальному следованию иудейскому закону, потому значительная часть проповеди посвящена разоблачению тех книжников и фарисеев, которые должны быть примером в исполнении закона, но в действительности служат примером в лицемерном молении на улицах… Ну и вспомним сцену изгнания менял из храма.
Иешуа, в отличие от Иисуса, в конфликты не вступает, никого не разоблачает (кого разоблачать, если его окружают сплошь "добрые люди"?), никого не изгоняет (даже Левия только мягко журит) и сам удивляется тому, что у него, оказывается, есть враги, которые, похоже, хотят его убить…
5. Воскресение.
14 сентября 2025, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": женский вопросБулгаковский роман задуман и реализован как альтернативный взгляд на историю христианства. При этом, сам Булгаков, будучи сыном преподавателя Богословской академии, этот "альтернативный взгляд" отнюдь не разделял. Это видно из многих деталей. Например, бросается в глаза различие духа романа и Евангелий в отношении женщин
Иисус воскресает, Иешуа – нет. Это главное и принципиальное отличие, потому что суть христианства именно в признании воскрешения Христа. Как писал Св. апостол Павел в первом послании к коринфянам: "если нет воскресения мёртвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша".
Иешуа не воскресает, значит он не Иисус.
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