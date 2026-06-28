https://ukraina.ru/20260628/vokrug-bulgakova-iisus-i-ieshua--cherty-skhodstva-i-razlichiya-1080175373.html

"Вокруг Булгакова": Иисус и Иешуа – черты сходства и различия

"Вокруг Булгакова": Иисус и Иешуа – черты сходства и различия - 28.06.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Иисус и Иешуа – черты сходства и различия

Тема, на самом деле, сложная и рискованная. Сложность в необходимости досконального знания Священного Предания (на что автор не претендует – богословие или даже просто Закон Божий он не учил). Риск в том, что затрагивается вопрос веры – всегда болезненный. Ну и есть проблема в постановке вопроса – кто такой Иешуа, чтобы сравнивать его с Иисусом?

2026-06-28T12:00

2026-06-28T12:00

2026-06-28T12:00

"вокруг булгакова"

иисус христос

лев толстой (писатель)

история

михаил булгаков

мастер и маргарита

роман

писатель

русская литература

библия

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В последнем случае представляется возможным допустить, что в обоих случаях речь идёт о литературных персонажах – героях, соответственно, романа "Мастер и Маргарита" и евангелий. Понятно, в полной мере такое допущение невозможно даже для атеиста – можно не верить в Бога, но нельзя отказаться от всей нашей культуры, которая естественным образом включает в себя отсылки к Новому Завету. Вплоть до прямого цитирования (взять хотя бы "краеугольный камень", который чуть не все, при случае, поминают).Сходство1. Иисус и Иешуа – бродячие проповедники без определённого места жительства и работы. В романе Пилат презрительно именует Иешуа бродягой, но это либо анахронизм, либо особенность восприятия гражданина самого благополучного в тогдашней ойкумене государства.Насколько можно понять, в Иудее того времени бродячие проповедники были явлением не только типичным, но и в какой-то мере уважаемым. Во всяком случае, когда Иисус говорит, что Сыну Человеческому негде голову преклонить, возникает впечатление, что он не жалуется, а делает заявку на определённый статус. Такой же как, например, у Иоанна Предтечи, который по определению является нищим бродячим проповедником, но, при этом почитается пророком значительной частью населения. Так же не демонстрирует какой-то обеспокоенности своим статусом и Иешуа.2. Иисус и Иешуа имеют учеников. Тут, правда, сходство сразу же заканчивается.У Иисуса было 12 непосредственных учеников – святых апостолов, которых он сам отбирал и сам отправлял в странствия, дав им исчерпывающие инструкции относительно того, что делать, чего не делать, что с собой не брать и т.п. Кроме того, у него были добровольные последователи, которые к числу апостолов не относятся. Это, например, члены синедриона Иосиф Аримафейский и Никодим, которые после смерти Иисуса совершили обряд его похорон, а также группа женщин, свидетельствовавших о Его воскресении.У Иешуа три ученика, причём все три самопровозглашённые – Левий Матвей, Иуда и Пилат. Деятельность первого Иешуа не одобряет, но и не гонит его (да и куда гнать-то?) Второй выслушал проповедь Иешуа не по своей воле, как евангельский Иуда, а по поручению синедриона.3. Проповедь Иисуса и Иешуа вызывает большой интерес. Но тут, опять же, разница масштабов.Иешуа с успехом проповедует на рынке (это мы знаем со слов Пилата) ну и, понятно, излагает свои мысли всем, кто хочет его услышать.Иисус за желающими его выслушать не ходит – напротив, за ним постоянно ходят многотысячные толпы людей, желающих его услышать. Чуть ли не в драку лезут, только чтобы увидеть Иисуса и коснуться края его одежды. У первосвященников проблема как раз именно в том, что Иисуса нельзя просто так взять и арестовать – придётся иметь дело с толпой… Проповедует он и отдельным людям, но происходит это, обычно, в домах людей богатых и знатных, к которым тоже не вдруг вломишься.4. И Иисус, и Иешуа ведут только устную проповедь – они ничего не пишут, хотя грамотны.Иисус умеет читать, а Иоанн утверждает, что он и писал:"Моисей повелевает в Законе побивать таких камнями. А Ты что скажешь? Они спросили это, чтобы найти повод уловить Иисуса в чем-либо и обвинить Его. Иисус склонился и писал пальцем на земле. Они упрямо продолжали Его спрашивать. Тогда Иисус выпрямился и сказал: – Кто из вас без греха, пусть первым бросит в неё камень. И Он опять, склонившись, продолжал писать на земле".Сам Иоанн, кстати, неграмотен или не злоупотреблял своим умением. Его тексты записаны учеником – Прохором.Иешуа говорит Пилату, что грамотен и его знаний достаточно, чтобы ознакомиться с "хартией" Левия и сообщить Пилату, что ничего из записанного там он не говорил. Но сам тоже ничего не пишет.Логика Иисуса вполне понятна – ему не было нужды что-то писать, потому что всё нужное было уже записано в Танах… Почему не писал Иешуа мы не знаем. Скорее всего это было для него либо дорого, либо ни к чему.5. Ни Иисус, ни Иешуа не объявляют себя Богом.Иисус специально спрашивает у апостолов, кем его считают люди. Он ничего не утверждал, но ничего и не отрицал. Себя же называл Сыном Человеческим. А вот определение Бога-творца как отца – общее место во многих религиях. В конечном итоге все мы Его дети.Статус Иешуа вообще непонятен. Но кажется особых амбиций у него не было.6. И Иисус, и Иешуа обладали целительской силой. Но тут, опять же, заметна разница.Иисус не только исцеляет (причём множеством разных способов – иногда ему надо коснуться больного, иногда больному достаточно поговорить с Иисусом издалека), но и совершает множество иных чудес.Иешуа исцеляет только одного человека – Пилата. Причём от своей способности лечить людей открещивается. Левия Матвея, заболевшего накануне ареста Иешуа, он не лечит (вообще история подана так, что более решительного Левия просто убрали – неясно кто, потому что Иешуа, в отличие от Иисуса, свой арест и смерть не предрекает).7. И Иисус, и Иешуа схвачены местной религиозной властью и казнены по её настоянию. Более того – в обоих случаях, чтобы добиться казни, первосвященники иудейские идут на подлог, обвиняя проповедника в заговоре против имперской власти.Иисуса обвиняют в том, что он, якобы, провозгласил себя Царём иудейским, т.е. поставил под вопрос власть кесаря в Иудее. На самом деле Иисус ничего такого не делал, а, напротив, прямо проповедовал, что Богу надлежит отдать богово, а кесарю – кесарево. Столкнувшись с прямым оговором он, однако, вину свою не отрицает (это бессмысленно), просто констатируя, что о том, что он – Царь иудейский, говорит не он, а обвиняющие его. С другой стороны, он действительно царь, но царство его – не от мира сего.Выставить Иешуа царём как-то немного смешно (повторим – за Иисусом ходили тысячные толпы), потому его подводят под закон об оскорблении величества.Обратим внимание, что в обоих случаях первосвященники копают не только (а во втором случае даже не столько) под проповедника, сколько под римского прокуратора, который вины ни за Иисусом, ни за Иешуа не видит, но не может не дать делу ход, поскольку первосвященники будут жаловаться вышестоящему начальству (фактическим им был легат Сирии Виттелий, у Булгакова Пилат обещает Каифе, что воспользуется своими возможностями представить свою точку зрения кесарю напрямую – минуя бюрократическую вертикаль).8. И Иисуса, и Иешуа обвиняют в том, что они призывали разрушить иерусалимский храм.Они, понятно, этого не делали, но Иисус предрёк, что храм будет разрушен и говорил, что может его разрушить и восстановить. При желании (а оно было) то и другое можно представить, как покушение на святыню.Иешуа просто говорит о том, что будет построен храм новой веры. Тут, как бы, аналогично – строительство нового храма подразумевает, что что-то случиться со старым.Различия1. Иисус и Иешуа проповедуют разное.Иисус постоянно подчёркивает, что не учит ничему такому, чего нет в Законе Моисеевом, чего не говорят в синагоге. Он только призывает буквально исполнять иудейский религиозный закон. Это уже позже из евангелий и деяний апостолов создаётся Новый Завет.Иешуа ведёт свою собственную проповедь, которая, насколько можно судить, с иудейским вероучением соотносится очень слабо. Все люди добрые – это ближе, наверное, к проповеди Льва Толстого (впрочем, в основе-то она христианская).2. У Иисуса и Иешуа разное отношение к важности веры.Иисус постоянно повторяет слово "вера" – "вера твоя спасла тебя" и т.п. И постоянно же пеняет апостолам и вообще всем вокруг на недостаток веры: "О, род неверный и развращённый! Доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?"В романе "Мастер и Маргарита" слово "верю" встречается только 11 раз, причём только один раз это слово звучит из уст Иешуа – когда он говорит, что "Бог один, в него я верю". Слово "верую" звучит два раза и оба – от Маргариты, утром в пятницу, а уже на следующий день ей воздаётся по вере её – отравленным вином…3. В историях Иисуса и Иешуа разную роль играют женщины.В евангелиях именно женщины обнаруживают факт воскрешения Иисуса и именно они свидетельствуют о нём, при том, что в иудейской традиции свидетельство женщины не принималось по причине "калут даат" (легкомыслия; вообще в некоторых вопросах, как правило – относящихся к самим женщинам, свидетельство допускалось).В романе "Мастер и Маргарита" женщины играют роль только отрицательную. Причём Маргарита сама сознаётся в своём легкомыслии, которое перебивает даже её любовь к мастеру.4. Борьба с оппонентами.Учение Иисуса сводится (по его словам) к буквальному следованию иудейскому закону, потому значительная часть проповеди посвящена разоблачению тех книжников и фарисеев, которые должны быть примером в исполнении закона, но в действительности служат примером в лицемерном молении на улицах… Ну и вспомним сцену изгнания менял из храма.Иешуа, в отличие от Иисуса, в конфликты не вступает, никого не разоблачает (кого разоблачать, если его окружают сплошь "добрые люди"?), никого не изгоняет (даже Левия только мягко журит) и сам удивляется тому, что у него, оказывается, есть враги, которые, похоже, хотят его убить…5. Воскресение.Иисус воскресает, Иешуа – нет. Это главное и принципиальное отличие, потому что суть христианства именно в признании воскрешения Христа. Как писал Св. апостол Павел в первом послании к коринфянам: "если нет воскресения мёртвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша".Иешуа не воскресает, значит он не Иисус.

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