"Масштабные проекты": Лукашенко отправился в тур по Азии сразу после переговоров с Путиным - 28.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260628/masshtabnye-proekty-lukashenko-otpravilsya-v-tur-po-azii-srazu-posle-peregovorov-s-putinym-1080727840.html
"Масштабные проекты": Лукашенко отправился в тур по Азии сразу после переговоров с Путиным
"Масштабные проекты": Лукашенко отправился в тур по Азии сразу после переговоров с Путиным - 28.06.2026 Украина.ру
"Масштабные проекты": Лукашенко отправился в тур по Азии сразу после переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал комплексный визит в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Об этом 28 июня сообщает телеграм-канал "Пул первого"
2026-06-28T10:57
2026-06-28T10:57
новости
азия
россия
александр лукашенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076102824_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3048e4e2a082fd6eb81fff629f96c2d2.jpg
Белорусский лидер Александр Лукашенко отправился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщает телеграм-канал "Пул первого". Согласно информации, в программе — визиты в несколько государств для переговоров на высшем уровне."Первый направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Обсудят масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах", — говорится в сообщении.В телеграм-канале отметили, что каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Восточная и Юго-Восточная Азия рассматриваются Минском как один из лидеров мирового развития и глобальный драйвер экономики."Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики", — указывается в сообщении.По данным "Пула первого", в командировочный график вошли три страны.Напомним, 26 июня президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валдае в формате тет-а-тет, а второй день переговоров прошёл в расширенном составе. Подробностей разговора президентов, а также конкретных пунктов назначения дальнейшей поездки белорусского лидера не сообщается.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
азия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076102824_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_460ae9cbbfaf1586f73746dffeeb7a20.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, азия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Новости, Азия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин

"Масштабные проекты": Лукашенко отправился в тур по Азии сразу после переговоров с Путиным

10:57 28.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал комплексный визит в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Об этом 28 июня сообщает телеграм-канал "Пул первого"
Белорусский лидер Александр Лукашенко отправился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщает телеграм-канал "Пул первого". Согласно информации, в программе — визиты в несколько государств для переговоров на высшем уровне.
"Первый направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Обсудят масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах", — говорится в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Восточная и Юго-Восточная Азия рассматриваются Минском как один из лидеров мирового развития и глобальный драйвер экономики.
"Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики", — указывается в сообщении.
По данным "Пула первого", в командировочный график вошли три страны.
Напомним, 26 июня президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валдае в формате тет-а-тет, а второй день переговоров прошёл в расширенном составе. Подробностей разговора президентов, а также конкретных пунктов назначения дальнейшей поездки белорусского лидера не сообщается.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиАзияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:29"Это позор": Моравецкий потребовал извинений от мэра Львова за угрозы Качиньскому
11:18"Нарушили перемирие — получили удар": Трамп сообщил об атаке на радары и склады Ирана
10:57"Масштабные проекты": Лукашенко отправился в тур по Азии сразу после переговоров с Путиным
10:45Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 28 июня
10:35"Белый орёл" поднял рейтинг: что происходит с популярностью президента Польши
10:05Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
09:29"Двери закрываются": ЕС ужесточает въезд для украинцев
09:21ПВО уничтожила 213 украинских дронов за ночь. Новости СВО
09:01"Был причастен к подготовке теракта": на Украине ликвидирован полковник ГУР
08:59Марина Неёлова - Герой Труда. Дикий скандал среди иноагентов. И почему никто не отказался от наград?
08:31"У Москвы развязаны руки". Эксперты и политики о пугающих перспективах
08:24Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1400
08:11Между "ястребами" и "умеренными": почему на Западе заговорили о смене позиции Трампа по Украине
07:54Приговор Коломойскому* в России - черная метка для украинских элит
07:44Иран атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне, Пентагон нанёс ответные удары
07:31"Готов сделать всё": президент Литвы вызвался стать посредником между Украиной и Польшей
07:22Западная Украина за неделю: мэр Львова против польской оппозиции и прессинг за русскоязычные песни
07:00Анатолий Ромашко: Если Путин решит ответить на удары Запада, он поступит так же, как накануне начала СВО
06:00Офицер запаса Кутырь: Взятие Верхней Сыроватки перережет логистику ВСУ под Сумами
05:45Чтобы начать полноценные бои за Сумы, нужно накопить крупную группировку — офицер запаса
Лента новостейМолния