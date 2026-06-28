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"Масштабные проекты": Лукашенко отправился в тур по Азии сразу после переговоров с Путиным
"Масштабные проекты": Лукашенко отправился в тур по Азии сразу после переговоров с Путиным - 28.06.2026 Украина.ру
"Масштабные проекты": Лукашенко отправился в тур по Азии сразу после переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал комплексный визит в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Об этом 28 июня сообщает телеграм-канал "Пул первого"
2026-06-28T10:57
2026-06-28T10:57
2026-06-28T10:57
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Белорусский лидер Александр Лукашенко отправился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщает телеграм-канал "Пул первого". Согласно информации, в программе — визиты в несколько государств для переговоров на высшем уровне."Первый направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Обсудят масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах", — говорится в сообщении.В телеграм-канале отметили, что каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Восточная и Юго-Восточная Азия рассматриваются Минском как один из лидеров мирового развития и глобальный драйвер экономики."Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики", — указывается в сообщении.По данным "Пула первого", в командировочный график вошли три страны.Напомним, 26 июня президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валдае в формате тет-а-тет, а второй день переговоров прошёл в расширенном составе. Подробностей разговора президентов, а также конкретных пунктов назначения дальнейшей поездки белорусского лидера не сообщается.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
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новости, азия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Новости, Азия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
"Масштабные проекты": Лукашенко отправился в тур по Азии сразу после переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал комплексный визит в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Об этом 28 июня сообщает телеграм-канал "Пул первого"
Белорусский лидер Александр Лукашенко отправился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщает телеграм-канал "Пул первого". Согласно информации, в программе — визиты в несколько государств для переговоров на высшем уровне.
"Первый направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне. Обсудят масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах", — говорится в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что каждому из визитов предшествовала большая подготовительная работа. Восточная и Юго-Восточная Азия рассматриваются Минском как один из лидеров мирового развития и глобальный драйвер экономики.
"Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики", — указывается в сообщении.
По данным "Пула первого", в командировочный график вошли три страны.
Напомним, 26 июня президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валдае в формате тет-а-тет, а второй день переговоров прошёл в расширенном составе. Подробностей разговора президентов, а также конкретных пунктов назначения дальнейшей поездки белорусского лидера не сообщается.