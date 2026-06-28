https://ukraina.ru/20260628/marina-nelova---geroy-truda-dikiy-skandal-sredi-inoagentov-i-pochemu-nikto-ne-otkazalsya-ot-nagrad-1080725767.html

Марина Неёлова - Герой Труда. Дикий скандал среди иноагентов. И почему никто не отказался от наград?

Марина Неёлова - Герой Труда. Дикий скандал среди иноагентов. И почему никто не отказался от наград? - 28.06.2026 Украина.ру

Марина Неёлова - Герой Труда. Дикий скандал среди иноагентов. И почему никто не отказался от наград?

Народная артистка РСФСР Марина Неёлова получила звание Героя Труда. Великолепная актриса, любимица публики. Она играла во множестве фильмов: "Осенний марафон", "Старая-старая сказка", "Дорогая Елена Сергеевна", сыграла десятки ролей в театре. Марина Мстиславовна получила совершенно заслуженную награду. Это очевидно

2026-06-28T08:59

2026-06-28T08:59

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Но неожиданно сам факт награждения Марины Неёловой вызвал истерику у так называемого иноагентского сообщества.И особенно всех впечатлил эпизод, который попал на фото: Марина Неёлова держит за руку президента России Владимира Путина.Как это получилось? Да очень просто. Актриса увлеклась, рассказывая о своих учителях, театре и коллективе, и взяла за руку президента. Подержала и отпустила.Актёры вообще люди крайне эмоциональные, зажигающиеся. Иначе у них была бы другая профессия.Но этот эпизод причинил буквально физические страдания иноагентам и примкнувшим к ним "демократически-либеральным" личностям.В чём же дело? Марина Неёлова должна была принимать награду с другим выражением лица? С недовольным? Как у самих иноагентов.Да, она была счастлива в этот момент в Кремле и в прекрасном настроении. Вот это вместе с самим фактом награждения вызывает неутолимую злобу."Мы" там, за рубежом, прозябаем. А "вы" здесь, в Кремле, с наградами и радуетесь жизни?И что, кстати, происходит с наградами самих иноагентов? Этот вопрос раньше многих возмущал, теперь про "поуехавших" несколько подзабыли. И про награды их забыли.А они, наоборот, следят за происходящим в России во все глаза."Это месть Каспарову!"Иноагенты исходят желчью и злобой.Неёлова "просто сыграла очередную роль" и "персонаж получился неприятный" - исходит злобой Виктор Шендерович*.Намекая, зачем это Марине Неёловой: "она жена чиновника!"Марина Неёлова много лет замужем за российским дипломатом Кириллом Геворгяном. Он был послом России в Нидерландах, потом судьёй Международного суда ООН, вице-президентом Международного суда. Вице-президент Российской ассоциации международного права.В 2022 году Международный суд ООН принял резолюцию, осуждающую действия России. Против голосовали только два представителя: Кирилл Геворгян и женщина-дипломат из Китая.Разумеется, через год в Международном суде уже вообще не было представителя России.Конечно же, Марина Неёлова получила высокую награду России не потому, что она "жена дипломата", а за великолепные работы в кино и на сцене театра.И это не говоря о том, что не сатирику Шендеровичу судить дипломатов такого уровня, как Кирилл Геворгян.Шендерович, кстати, по основной специальности - режиссер самодеятельных театров. Вот там бы он и пригодился со своим уровнем сценического мастерства.Самая же абсурдная иноагентская версия звучит так: "Неёлова хотела сделать неприятно Каспарову*".Когда-то Марина Неёлова и Гарри Каспаров были близки к тому, чтобы стать мужем и женой. Но не сложилось.И сложилось через много лет так, что Каспаров теперь иноагент, а Марина Неёлова - в Кремле, получает награду Героя Труда.Да она уже давно забыла про такого псевдомужчину, как Каспаров. Кому он вообще может быть интересен?"Сильно огорчила"Неёлова всех иноагентов и им сочувствующих, как они пишут, "сильно огорчила".Но не так сильно, как Алиса Фрейндлих, которая ("кошмар!") "кокетничала у себя дома с президентом перед камерами".Ну вот если ты - красивая женщина, а президент твоей страны вручает тебе награду, то почему бы не пококетничать? Тем более такой великолепной актрисе, как Алиса Бруновна Фрейндлих.Народная артистка РСФСР Марина Неёлова - Герой Труда.Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих - кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" 1 степени.Прекрасные актрисы, гордость отечественного кинематографа и театра, обе - культурное достояние России.А все, кто пишут "не ожидали, сильно огорчились", - просто завистливые неудачники.Житие иноагентовИноагенты уже давно поняли, что смысл их существования утерян.А смысл был очень прост: зарабатывать "здесь", тратить "там".Теперь же зарабатывать "там" получается с большим трудом. Слушают и читают их небольшие группы таких же "поуехавших".И поэтому, кстати, никто из них не отказывается от своих пенсий и любых доходов на территории России.Поэтому такой злобой исходил иноагент Макаревич*, когда его лишили в России "авторских" отчислений.И тут Марина Мстиславовна! В Кремле! Держит за руку президента России. Смеётся и получает награды.Да тут не просто огорчение наступает. Тут "в зобу дыханье спёрло".Тем более что Марина Мстиславовна долгие годы служила в "Современнике". Там же, где служила Лия Ахеджакова, ныне верный либеральный борец "за демократию и против тирании".Ну и кстати о наградах. Если звание Марины Неёловой вызывает такую злобу, то почему сами иноагенты не откажутся от своих "недемократичных" российских наград?Израильский певецНе отказался от звания заслуженного (1991 год) и народного (1999 год) артиста России Андрей Макаревич.Он награждён также орденом "Знак почета" и орденом "За заслуги перед Отечеством" (2003 год).Израильский певец получает соответствующие доплаты за звания в России. От наград и званий категорически не хочет отказываться.Сам же неоднократно говорил о том, что важнее всего - народная любовь, а не какие-то там звания. Но нет, не отказывается от наград. Вцепился мертвой хваткой.Хотя, казалось бы, было бы логично и достойно отказаться от этих "ненужных" наград? Учитывая, сколько он плохого наговорил про Россию.Звания, полученные в России, наверное, теперь тяготят?Латышская актрисаНе хочет расставаться со званиями заслуженной (2004 год) и народной (2012 год) артистки Чулпан Хаматова.Сама Чулпан называла это звание "какая-то бредятина, советский пережиток".Надо сказать, что для того, чтобы получить и оформить такое звание, сам награждаемый должен предоставить множество бумаг, справок и заявлений. Разумеется, Чулпан Хаматова всё это выполнила, звание получила не внезапно и неожиданно для себя.Потом стала представлять его "пережитком". Как известно, Чулпан Хаматова покинула Россию и наговорила много плохого про Россию, народ и руководство страны, тут уже и звание народной артистки превратилось в "бредятину".Но от "советского пережитка" она не отказалась.Хаматова также - лауреат двух Госпремий России и ордена Дружбы. Ни от чего не отказалась."Отнимут, так отнимут", - говорила артистка.Ну так почему бы не отказаться самой?Кстати, все интервью и рассказы Чулпан Хаматовой про "ужасную Россию" актрисе не помогли: украинский МИД считает её "бывшей сторонницей президента России". Выразили негодование и потребовали, чтобы она не появлялась на международных площадках.Из рижского театра ее уволили, так как Чулпан "не завоевала любви зрителей". И не выучила латышский язык, кстати.В переводе с "украинского и латышского политического" это означает: мало каялась, надо больше было говорить мерзкого про Россию. "Не дотянула".Вон теперь из латышского театра! Там вообще, кстати, остались хоть пара зрителей?Британский подданныйУ иноагента Бориса Гребенщикова*, который недавно получил паспорт Британии, нет званий, но есть орден "За заслуги перед Отечеством", который он получил в 2003 году.Орден Борису отдавать не хотелось, а протестовать против "недемократичной России" - хотелось. Поэтому он выкрутился в своей скользкой манере, сказав, что "получал орден не от политиков, а от России".Как бы сама Россия благосклонно протянула руки к Гребенщикову и приколола орден к пиджачку "Гребня". А совсем не президент или министр культуры. Нет, это была сама Россия! Признала "заслуги перед Отечеством".И так живут все сбежавшие. Ни один не отказался ни от чего: ни от пенсий, ни от званий.Почему бы не отказаться? Если вы такие принципиальные и свой побег из страны к зарубежным "складам припасов" оформили в виде "протеста против системы".Все оказались унылыми приспособленцами. И, прижимая к груди свои награды, ещё и огорчаются от званий Марины Неёловой и Алисы Фрейндлих."Принципиальных" всё происходящее очень огорчает. И это на самом деле очень хорошо.*лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовО последних событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за неделю: мэр Львова против польской оппозиции и прессинг за русскоязычные песни.

https://ukraina.ru/20260621/stydno-byt-russkoy-ya-vsey-dushoy-boleyu-za-maydan-zachem-akhedzhakova-poluchaet-pensiyu-v-rossii-1080451163.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, россия, владимир путин, украина, украина.ру