https://ukraina.ru/20260628/zelenskiy-anonsiroval-pamyatnik-mazepe-v-tsentre-kieva-1080730480.html

Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре Киева

Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре Киева - 28.06.2026 Украина.ру

Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре Киева

Владимир Зеленский заявил, что на бульваре Шевченко в Киеве, где в декабре 2013 года снесли памятник Ленину, должен стоять монумент гетману Ивану Мазепе. Об этом 28 июня сообщает Телеграм-канал "Insider.ua"

2026-06-28T14:41

2026-06-28T14:41

2026-06-28T14:41

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"Масштаб этой личности заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства. Идеальное место для него существует с декабря 2013 года", — сказал Зеленский.Ранее мэр Киева Виталий Кличко предлагал установить на этом месте фонтан, поскольку любой другой вариант вызывает споры в обществе. Однако нелегитимный президент решил иначе: вместо революционера — предатель.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, мазепа, владимир зеленский, ленин