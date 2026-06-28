Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре Киева
© AP / Maryam Majd
© AP / Maryam Majd
Владимир Зеленский заявил, что на бульваре Шевченко в Киеве, где в декабре 2013 года снесли памятник Ленину, должен стоять монумент гетману Ивану Мазепе. Об этом 28 июня сообщает Телеграм-канал "Insider.ua"
"Масштаб этой личности заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства. Идеальное место для него существует с декабря 2013 года", — сказал Зеленский.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предлагал установить на этом месте фонтан, поскольку любой другой вариант вызывает споры в обществе. Однако нелегитимный президент решил иначе: вместо революционера — предатель.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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