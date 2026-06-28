Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре Киева - 28.06.2026 Украина.ру
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Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре Киева
Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре Киева - 28.06.2026 Украина.ру
Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре Киева
Владимир Зеленский заявил, что на бульваре Шевченко в Киеве, где в декабре 2013 года снесли памятник Ленину, должен стоять монумент гетману Ивану Мазепе. Об этом 28 июня сообщает Телеграм-канал "Insider.ua"
2026-06-28T14:41
2026-06-28T14:41
новости
киев
мазепа
владимир зеленский
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"Масштаб этой личности заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства. Идеальное место для него существует с декабря 2013 года", — сказал Зеленский.Ранее мэр Киева Виталий Кличко предлагал установить на этом месте фонтан, поскольку любой другой вариант вызывает споры в обществе. Однако нелегитимный президент решил иначе: вместо революционера — предатель.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, мазепа, владимир зеленский, ленин
Новости, Киев, Мазепа, Владимир Зеленский, Ленин

Зеленский анонсировал памятник Мазепе в центре Киева

14:41 28.06.2026
 
© AP / Maryam Majd
- РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP / Maryam Majd
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Владимир Зеленский заявил, что на бульваре Шевченко в Киеве, где в декабре 2013 года снесли памятник Ленину, должен стоять монумент гетману Ивану Мазепе. Об этом 28 июня сообщает Телеграм-канал "Insider.ua"
"Масштаб этой личности заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства. Идеальное место для него существует с декабря 2013 года", — сказал Зеленский.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предлагал установить на этом месте фонтан, поскольку любой другой вариант вызывает споры в обществе. Однако нелегитимный президент решил иначе: вместо революционера — предатель.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Памятник Мазепе, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 июня
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