https://ukraina.ru/20260628/dveri-zakryvayutsya-es-uzhestochaet-vezd-dlya-ukraintsev-1080726869.html
"Двери закрываются": ЕС ужесточает въезд для украинцев
"Двери закрываются": ЕС ужесточает въезд для украинцев - 28.06.2026 Украина.ру
"Двери закрываются": ЕС ужесточает въезд для украинцев
Европейские страны вводят новые правила въезда для граждан Украины — теперь от мужчин и даже некоторых женщин будут требовать документы об освобождении от военной службы. Об этом 28 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-28T09:29
2026-06-28T09:29
2026-06-28T09:29
новости
украина
ес
украина.ру
европа
италия
bloomberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0e/1075625267_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_cd7e8044d4b13f6ce4eec9c4c1b53675.jpg
Евросоюз ужесточает правила въезда для украинских граждан. Как сообщают местные СМИ, теперь украинцев, пересекающих границу, будут обязаны предоставлять документы об освобождении от военной службы.Новые ограничения касаются не только мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые не имеют права выезжать за пределы Украины. Отказ во въезде также грозит мужчинам младше 23 лет и женщинам, заключившим контракт с ВСУ, — они не смогут покинуть страну до момента увольнения со службы.Кроме того, защиту потеряют и те, кто легально окажется на территории ЕС, но не покинет её в установленный срок. Таким образом, въезд в Европу для украинцев становится значительно сложнее26 июня Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Италия и Франция скептически отнеслись к идее запретить въезд в ЕС российским военным, принимавшим участие в специальной военной операции. Подробнее в материале Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в ЕвропуРанее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не ожидает вступления Белоруссии в войну. По его словам, украинская сторона исходит из того, что Минск не позволит Москве втянуть себя в конфликт, поскольку Украина будет действовать зеркально.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
европа
италия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0e/1075625267_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_e36ef6203b2019ea3a74859ffb7d4cbb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ес, украина.ру, европа, италия, bloomberg
Новости, Украина, ЕС, Украина.ру, Европа, Италия, bloomberg
"Двери закрываются": ЕС ужесточает въезд для украинцев
Европейские страны вводят новые правила въезда для граждан Украины — теперь от мужчин и даже некоторых женщин будут требовать документы об освобождении от военной службы. Об этом 28 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Евросоюз ужесточает правила въезда для украинских граждан. Как сообщают местные СМИ, теперь украинцев, пересекающих границу, будут обязаны предоставлять документы об освобождении от военной службы.
Новые ограничения касаются не только мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые не имеют права выезжать за пределы Украины. Отказ во въезде также грозит мужчинам младше 23 лет и женщинам, заключившим контракт с ВСУ, — они не смогут покинуть страну до момента увольнения со службы.
Кроме того, защиту потеряют и те, кто легально окажется на территории ЕС, но не покинет её в установленный срок. Таким образом, въезд в Европу для украинцев становится значительно сложнее
26 июня Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Италия и Франция скептически отнеслись к идее запретить въезд в ЕС российским военным, принимавшим участие в специальной военной операции. Подробнее в материале Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в Европу
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не ожидает вступления Белоруссии в войну. По его словам, украинская сторона исходит из того, что Минск не позволит Москве втянуть себя в конфликт, поскольку Украина будет действовать зеркально.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру