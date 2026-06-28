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"Двери закрываются": ЕС ужесточает въезд для украинцев

"Двери закрываются": ЕС ужесточает въезд для украинцев - 28.06.2026 Украина.ру

"Двери закрываются": ЕС ужесточает въезд для украинцев

Европейские страны вводят новые правила въезда для граждан Украины — теперь от мужчин и даже некоторых женщин будут требовать документы об освобождении от военной службы. Об этом 28 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-28T09:29

2026-06-28T09:29

2026-06-28T09:29

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Евросоюз ужесточает правила въезда для украинских граждан. Как сообщают местные СМИ, теперь украинцев, пересекающих границу, будут обязаны предоставлять документы об освобождении от военной службы.Новые ограничения касаются не только мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые не имеют права выезжать за пределы Украины. Отказ во въезде также грозит мужчинам младше 23 лет и женщинам, заключившим контракт с ВСУ, — они не смогут покинуть страну до момента увольнения со службы.Кроме того, защиту потеряют и те, кто легально окажется на территории ЕС, но не покинет её в установленный срок. Таким образом, въезд в Европу для украинцев становится значительно сложнее26 июня Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Италия и Франция скептически отнеслись к идее запретить въезд в ЕС российским военным, принимавшим участие в специальной военной операции. Подробнее в материале Bloomberg: Италия и Франция выступили против запрета на въезд участникам СВО в ЕвропуРанее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не ожидает вступления Белоруссии в войну. По его словам, украинская сторона исходит из того, что Минск не позволит Москве втянуть себя в конфликт, поскольку Украина будет действовать зеркально.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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