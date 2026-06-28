ПВО уничтожила 213 украинских дронов за ночь. Новости СВО - 28.06.2026 Украина.ру
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ПВО уничтожила 213 украинских дронов за ночь. Новости СВО
ПВО уничтожила 213 украинских дронов за ночь. Новости СВО - 28.06.2026 Украина.ру
ПВО уничтожила 213 украинских дронов за ночь. Новости СВО
Российские силы ПВО за ночь сбили 213 украинских БПЛА над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей, заявили в Минобороны РФ. Об этом и других военных новостях 28 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-28T09:21
2026-06-28T09:21
сво
спецоперация
россия
сумы
азовское море
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 Обломки сбитых БПЛА упали на окраине города Родники Ивановской области, пострадавших нет, выбиты окна в квартирах МКД. Об этом сообщают власти региона;🟥 Взрывы слышны в Николаевской области;🟥 Сегодня ночью ВС РФ нанесли удар по украинской АЗС в Днепропетровской области. По предварительным данным, в окрестностях Новомосковска;🟥 Сообщается о взрывах в населённом пункте Станислав в оккупированной ВСУ части Херсонской области;🟥 Губернатор Михаил Евраев сообщил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Ранее в регионе действовал режим беспилотной опасности;🟥 Два десятка БПЛА уничтожены в Ростовской области этой ночью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, в настоящее время в регионе сохраняется беспилотная опасность.В интервью "Украина.ру" 28 июня офицер запаса и уроженец Сумщины Виктор Кутырь отметил, что штурм Сум требует значительных сил, однако их сосредоточению мешают дроновые килл-зоны ВСУ. Он подчеркнул, что на данный момент подразделения "Север" успешно действуют лишь в лесных массивах к востоку и северо-востоку от города. Подробнее в материале Чтобы начать полноценные бои за Сумы, нужно накопить крупную группировку — офицер запасаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, сумы, азовское море, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Сумы, Азовское море, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ПВО уничтожила 213 украинских дронов за ночь. Новости СВО

09:21 28.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские силы ПВО за ночь сбили 213 украинских БПЛА над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей, заявили в Минобороны РФ. Об этом и других военных новостях 28 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Обломки сбитых БПЛА упали на окраине города Родники Ивановской области, пострадавших нет, выбиты окна в квартирах МКД. Об этом сообщают власти региона;
🟥 Взрывы слышны в Николаевской области;
🟥 Сегодня ночью ВС РФ нанесли удар по украинской АЗС в Днепропетровской области. По предварительным данным, в окрестностях Новомосковска;
🟥 Сообщается о взрывах в населённом пункте Станислав в оккупированной ВСУ части Херсонской области;
🟥 Губернатор Михаил Евраев сообщил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Ранее в регионе действовал режим беспилотной опасности;
🟥 Два десятка БПЛА уничтожены в Ростовской области этой ночью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, в настоящее время в регионе сохраняется беспилотная опасность.
В интервью "Украина.ру" 28 июня офицер запаса и уроженец Сумщины Виктор Кутырь отметил, что штурм Сум требует значительных сил, однако их сосредоточению мешают дроновые килл-зоны ВСУ. Он подчеркнул, что на данный момент подразделения "Север" успешно действуют лишь в лесных массивах к востоку и северо-востоку от города. Подробнее в материале Чтобы начать полноценные бои за Сумы, нужно накопить крупную группировку — офицер запаса
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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