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ПВО уничтожила 213 украинских дронов за ночь. Новости СВО
ПВО уничтожила 213 украинских дронов за ночь. Новости СВО - 28.06.2026 Украина.ру
ПВО уничтожила 213 украинских дронов за ночь. Новости СВО
Российские силы ПВО за ночь сбили 213 украинских БПЛА над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей, заявили в Минобороны РФ. Об этом и других военных новостях 28 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-28T09:21
2026-06-28T09:21
2026-06-28T09:21
сво
спецоперация
россия
сумы
азовское море
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 Обломки сбитых БПЛА упали на окраине города Родники Ивановской области, пострадавших нет, выбиты окна в квартирах МКД. Об этом сообщают власти региона;🟥 Взрывы слышны в Николаевской области;🟥 Сегодня ночью ВС РФ нанесли удар по украинской АЗС в Днепропетровской области. По предварительным данным, в окрестностях Новомосковска;🟥 Сообщается о взрывах в населённом пункте Станислав в оккупированной ВСУ части Херсонской области;🟥 Губернатор Михаил Евраев сообщил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Ранее в регионе действовал режим беспилотной опасности;🟥 Два десятка БПЛА уничтожены в Ростовской области этой ночью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, в настоящее время в регионе сохраняется беспилотная опасность.В интервью "Украина.ру" 28 июня офицер запаса и уроженец Сумщины Виктор Кутырь отметил, что штурм Сум требует значительных сил, однако их сосредоточению мешают дроновые килл-зоны ВСУ. Он подчеркнул, что на данный момент подразделения "Север" успешно действуют лишь в лесных массивах к востоку и северо-востоку от города. Подробнее в материале Чтобы начать полноценные бои за Сумы, нужно накопить крупную группировку — офицер запасаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, сумы, азовское море, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Сумы, Азовское море, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
ПВО уничтожила 213 украинских дронов за ночь. Новости СВО
Российские силы ПВО за ночь сбили 213 украинских БПЛА над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей, заявили в Минобороны РФ. Об этом и других военных новостях 28 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 Обломки сбитых БПЛА упали на окраине города Родники Ивановской области, пострадавших нет, выбиты окна в квартирах МКД. Об этом сообщают власти региона;
🟥 Взрывы слышны в Николаевской области;
🟥 Сегодня ночью ВС РФ нанесли удар по украинской АЗС в Днепропетровской области. По предварительным данным, в окрестностях Новомосковска;
🟥 Сообщается о взрывах в населённом пункте Станислав в оккупированной ВСУ части Херсонской области;
🟥 Губернатор Михаил Евраев сообщил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. Ранее в регионе действовал режим беспилотной опасности;
🟥 Два десятка БПЛА уничтожены в Ростовской области этой ночью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, в настоящее время в регионе сохраняется беспилотная опасность.
В интервью "Украина.ру" 28 июня офицер запаса и уроженец Сумщины Виктор Кутырь отметил, что штурм Сум требует значительных сил, однако их сосредоточению мешают дроновые килл-зоны ВСУ. Он подчеркнул, что на данный момент подразделения "Север" успешно действуют лишь в лесных массивах к востоку и северо-востоку от города. Подробнее в материале Чтобы начать полноценные бои за Сумы, нужно накопить крупную группировку — офицер запаса
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру