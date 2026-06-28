https://ukraina.ru/20260628/za-sutki-vs-rf-porazili-sem-azs-v-kharkovskoy-oblasti-novosti-svo-1080727789.html
За сутки ВС РФ поразили семь АЗС в Харьковской области. Новости СВО
За сутки ВС РФ поразили семь АЗС в Харьковской области. Новости СВО - 28.06.2026 Украина.ру
За сутки ВС РФ поразили семь АЗС в Харьковской области. Новости СВО
За сутки ВС РФ поразили семь АЗС Харьковской области: в Богодуховском, Харьковском и Берестинском районах. Об этом и других военных новостях 28 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-28T11:51
2026-06-28T11:51
2026-06-28T12:29
сво
спецоперация
россия
харьковская область
харьков
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 В Киеве зафиксирован большой пожар после ночных ракетных ударов, пишет телеграм-канал "Синяя Z Борода". Источник предполагает, что поражен завод промышленного оборудования "AB TECHNOLOGIES";🟥 Армия России наносит удары по целям ВСУ в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщает об ударе по объекту в Шевченковском районе;🟥 Сообщается о взрывах в оккупированном Славянске;🟥 Ракетная опасность объявлена в Краснодаре и в Краснодарском крае;🟥 Украинский мониторинговый ресурс DeepState подтверждает заход ВС РФ в населённый пункт Казачья Лопань Харьковской области.DS ссылается на начальника управления коммуникаций Объединенной группировки войск ВСУ Виктора Трегубова. Он отметил, что бои идут на северной окраине Козачьей Лопани, а дальнейшее продвижение наших войск грозит Харькову (в 40 км от села) стабильными налётами FPV-дрoнов;🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;🟥 Взрывы звучат в оккупированном Херсоне;🟥 Трехмесячная девочка пострадала при детонации дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб; 🟥 В оккупированном Запорожье звучали взрывы, затеи на месте удара появилось облако дыма.Ранее 28 июня в Минобороны РФ сообщили, что за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 213 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
россия
харьковская область
харьков
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
За сутки ВС РФ поразили семь АЗС в Харьковской области. Новости СВО
11:51 28.06.2026 (обновлено: 12:29 28.06.2026)
За сутки ВС РФ поразили семь АЗС Харьковской области: в Богодуховском, Харьковском и Берестинском районах. Об этом и других военных новостях 28 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 В Киеве зафиксирован большой пожар после ночных ракетных ударов, пишет телеграм-канал "Синяя Z Борода". Источник предполагает, что поражен завод промышленного оборудования "AB TECHNOLOGIES";
🟥 Армия России наносит удары по целям ВСУ в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщает об ударе по объекту в Шевченковском районе;
🟥 Сообщается о взрывах в оккупированном Славянске;
🟥 Ракетная опасность объявлена в Краснодаре и в Краснодарском крае;
🟥 Украинский мониторинговый ресурс DeepState подтверждает заход ВС РФ в населённый пункт Казачья Лопань Харьковской области.
DS ссылается на начальника управления коммуникаций Объединенной группировки войск ВСУ Виктора Трегубова. Он отметил, что бои идут на северной окраине Козачьей Лопани, а дальнейшее продвижение наших войск грозит Харькову (в 40 км от села) стабильными налётами FPV-дрoнов;
🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;
🟥 Взрывы звучат в оккупированном Херсоне;
🟥 Трехмесячная девочка пострадала при детонации дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб;
🟥 В оккупированном Запорожье звучали взрывы, затеи на месте удара появилось облако дыма.
Ранее 28 июня в Минобороны РФ сообщили, что за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 213 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.