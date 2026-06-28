https://ukraina.ru/20260628/za-sutki-vs-rf-porazili-sem-azs-v-kharkovskoy-oblasti-novosti-svo-1080727789.html

За сутки ВС РФ поразили семь АЗС в Харьковской области. Новости СВО

За сутки ВС РФ поразили семь АЗС в Харьковской области. Новости СВО - 28.06.2026 Украина.ру

За сутки ВС РФ поразили семь АЗС в Харьковской области. Новости СВО

За сутки ВС РФ поразили семь АЗС Харьковской области: в Богодуховском, Харьковском и Берестинском районах. Об этом и других военных новостях 28 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-28T11:51

2026-06-28T11:51

2026-06-28T12:29

сво

спецоперация

россия

харьковская область

харьков

вооруженные силы украины

украина.ру

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🟥 В Киеве зафиксирован большой пожар после ночных ракетных ударов, пишет телеграм-канал "Синяя Z Борода". Источник предполагает, что поражен завод промышленного оборудования "AB TECHNOLOGIES";🟥 Армия России наносит удары по целям ВСУ в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщает об ударе по объекту в Шевченковском районе;🟥 Сообщается о взрывах в оккупированном Славянске;🟥 Ракетная опасность объявлена в Краснодаре и в Краснодарском крае;🟥 Украинский мониторинговый ресурс DeepState подтверждает заход ВС РФ в населённый пункт Казачья Лопань Харьковской области.DS ссылается на начальника управления коммуникаций Объединенной группировки войск ВСУ Виктора Трегубова. Он отметил, что бои идут на северной окраине Козачьей Лопани, а дальнейшее продвижение наших войск грозит Харькову (в 40 км от села) стабильными налётами FPV-дрoнов;🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;🟥 Взрывы звучат в оккупированном Херсоне;🟥 Трехмесячная девочка пострадала при детонации дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб; 🟥 В оккупированном Запорожье звучали взрывы, затеи на месте удара появилось облако дыма.Ранее 28 июня в Минобороны РФ сообщили, что за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 213 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня

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сво, спецоперация, россия, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру