За сутки ВС РФ поразили семь АЗС в Харьковской области. Новости СВО - 28.06.2026 Украина.ру
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За сутки ВС РФ поразили семь АЗС в Харьковской области. Новости СВО
За сутки ВС РФ поразили семь АЗС в Харьковской области. Новости СВО - 28.06.2026 Украина.ру
За сутки ВС РФ поразили семь АЗС в Харьковской области. Новости СВО
За сутки ВС РФ поразили семь АЗС Харьковской области: в Богодуховском, Харьковском и Берестинском районах. Об этом и других военных новостях 28 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-28T11:51
2026-06-28T12:29
сво
спецоперация
россия
харьковская область
харьков
вооруженные силы украины
украина.ру
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🟥 В Киеве зафиксирован большой пожар после ночных ракетных ударов, пишет телеграм-канал "Синяя Z Борода". Источник предполагает, что поражен завод промышленного оборудования "AB TECHNOLOGIES";🟥 Армия России наносит удары по целям ВСУ в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщает об ударе по объекту в Шевченковском районе;🟥 Сообщается о взрывах в оккупированном Славянске;🟥 Ракетная опасность объявлена в Краснодаре и в Краснодарском крае;🟥 Украинский мониторинговый ресурс DeepState подтверждает заход ВС РФ в населённый пункт Казачья Лопань Харьковской области.DS ссылается на начальника управления коммуникаций Объединенной группировки войск ВСУ Виктора Трегубова. Он отметил, что бои идут на северной окраине Козачьей Лопани, а дальнейшее продвижение наших войск грозит Харькову (в 40 км от села) стабильными налётами FPV-дрoнов;🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;🟥 Взрывы звучат в оккупированном Херсоне;🟥 Трехмесячная девочка пострадала при детонации дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб; 🟥 В оккупированном Запорожье звучали взрывы, затеи на месте удара появилось облако дыма.Ранее 28 июня в Минобороны РФ сообщили, что за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 213 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
россия
харьковская область
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сво, спецоперация, россия, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

За сутки ВС РФ поразили семь АЗС в Харьковской области. Новости СВО

11:51 28.06.2026 (обновлено: 12:29 28.06.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРабота АЗС на Украине
Работа АЗС на Украине - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости . Стрингер
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За сутки ВС РФ поразили семь АЗС Харьковской области: в Богодуховском, Харьковском и Берестинском районах. Об этом и других военных новостях 28 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 В Киеве зафиксирован большой пожар после ночных ракетных ударов, пишет телеграм-канал "Синяя Z Борода". Источник предполагает, что поражен завод промышленного оборудования "AB TECHNOLOGIES";
🟥 Армия России наносит удары по целям ВСУ в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщает об ударе по объекту в Шевченковском районе;
🟥 Сообщается о взрывах в оккупированном Славянске;
🟥 Ракетная опасность объявлена в Краснодаре и в Краснодарском крае;
🟥 Украинский мониторинговый ресурс DeepState подтверждает заход ВС РФ в населённый пункт Казачья Лопань Харьковской области.

DS ссылается на начальника управления коммуникаций Объединенной группировки войск ВСУ Виктора Трегубова. Он отметил, что бои идут на северной окраине Козачьей Лопани, а дальнейшее продвижение наших войск грозит Харькову (в 40 км от села) стабильными налётами FPV-дрoнов;
🟥 В Севастополе объявлена воздушная тревога;
🟥 Взрывы звучат в оккупированном Херсоне;
🟥 Трехмесячная девочка пострадала при детонации дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб;
🟥 В оккупированном Запорожье звучали взрывы, затеи на месте удара появилось облако дыма.
Ранее 28 июня в Минобороны РФ сообщили, что за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 213 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня
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