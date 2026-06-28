https://ukraina.ru/20260628/kak-stat-fyurerom-stoyakin-i-zalesskiy-o-puti-gitlera-k-absolyutnoy-vlasti-i-fashistakh-na-ukraine-1080730241.html

Как стать фюрером. Стоякин и Залесский о пути Гитлера к абсолютной власти и фашистах на Украине

Как стать фюрером. Стоякин и Залесский о пути Гитлера к абсолютной власти и фашистах на Украине - 28.06.2026 Украина.ру

Как стать фюрером. Стоякин и Залесский о пути Гитлера к абсолютной власти и фашистах на Украине

Темой нового выпуска проекта мультимедийного издания Украина.ру "История: уроки и перемены" стал приход к власти Адольфа Гитлера. Правда ли, что нацистский... Украина.ру, 28.06.2026

2026-06-28T13:50

2026-06-28T13:50

2026-06-28T13:50

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украина

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адольф гитлер

игорь коломойский

украина.ру

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Темой нового выпуска проекта мультимедийного издания Украина.ру "История: уроки и перемены" стал приход к власти Адольфа Гитлера. Правда ли, что нацистский переворот в Германии совершился демократическим путём и по воле народа? Есть ли аналогии с Украиной и, если есть, то какие? Об этом и не только беседовали публицист, редактор раздела "История" издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский.*В передаче использовались кадры из фильма "Обыкновенный фашизм". Режиссёр М. Ромм, "Мосфильм", 1965 год**В интервью упоминаются Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Украинская повстанческая армия (УПА), деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.

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видео, украина, германия, россия, василий стоякин, адольф гитлер, игорь коломойский, украина.ру, видео