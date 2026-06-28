Как стать фюрером. Стоякин и Залесский о пути Гитлера к абсолютной власти и фашистах на Украине
Темой нового выпуска проекта мультимедийного издания Украина.ру "История: уроки и перемены" стал приход к власти Адольфа Гитлера. Правда ли, что нацистский переворот в Германии совершился демократическим путём и по воле народа? Есть ли аналогии с Украиной и, если есть, то какие?
Об этом и не только беседовали публицист, редактор раздела "История" издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский.
*В передаче использовались кадры из фильма "Обыкновенный фашизм". Режиссёр М. Ромм, "Мосфильм", 1965 год
**В интервью упоминаются Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Украинская повстанческая армия (УПА), деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.
Об этом и не только беседовали публицист, редактор раздела "История" издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский.
*В передаче использовались кадры из фильма "Обыкновенный фашизм". Режиссёр М. Ромм, "Мосфильм", 1965 год
**В интервью упоминаются Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Украинская повстанческая армия (УПА), деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.
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