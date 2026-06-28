Как стать фюрером. Стоякин и Залесский о пути Гитлера к абсолютной власти и фашистах на Украине - 28.06.2026 Украина.ру
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Как стать фюрером. Стоякин и Залесский о пути Гитлера к абсолютной власти и фашистах на Украине
Как стать фюрером. Стоякин и Залесский о пути Гитлера к абсолютной власти и фашистах на Украине - 28.06.2026 Украина.ру
Как стать фюрером. Стоякин и Залесский о пути Гитлера к абсолютной власти и фашистах на Украине
Темой нового выпуска проекта мультимедийного издания Украина.ру "История: уроки и перемены" стал приход к власти Адольфа Гитлера. Правда ли, что нацистский... Украина.ру, 28.06.2026
2026-06-28T13:50
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украина
германия
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василий стоякин
адольф гитлер
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Темой нового выпуска проекта мультимедийного издания Украина.ру "История: уроки и перемены" стал приход к власти Адольфа Гитлера. Правда ли, что нацистский переворот в Германии совершился демократическим путём и по воле народа? Есть ли аналогии с Украиной и, если есть, то какие? Об этом и не только беседовали публицист, редактор раздела "История" издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский.*В передаче использовались кадры из фильма "Обыкновенный фашизм". Режиссёр М. Ромм, "Мосфильм", 1965 год**В интервью упоминаются Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Украинская повстанческая армия (УПА), деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, украина, германия, россия, василий стоякин, адольф гитлер, игорь коломойский, украина.ру, видео
Видео, Украина, Германия, Россия, Василий Стоякин, Адольф Гитлер, Игорь Коломойский, Украина.ру

Как стать фюрером. Стоякин и Залесский о пути Гитлера к абсолютной власти и фашистах на Украине

13:50 28.06.2026
 
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Темой нового выпуска проекта мультимедийного издания Украина.ру "История: уроки и перемены" стал приход к власти Адольфа Гитлера. Правда ли, что нацистский переворот в Германии совершился демократическим путём и по воле народа? Есть ли аналогии с Украиной и, если есть, то какие?

Об этом и не только беседовали публицист, редактор раздела "История" издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский.

*В передаче использовались кадры из фильма "Обыкновенный фашизм". Режиссёр М. Ромм, "Мосфильм", 1965 год

**В интервью упоминаются Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Украинская повстанческая армия (УПА), деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.
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ВидеоУкраинаГерманияРоссияВасилий СтоякинАдольф ГитлерИгорь КоломойскийУкраина.ру
 
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13:50Как стать фюрером. Стоякин и Залесский о пути Гитлера к абсолютной власти и фашистах на Украине
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