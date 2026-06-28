https://ukraina.ru/20260628/takoy-korruptsii-amerika-ne-znala-bayden-publichno-unichtozhil-trampa--1080730345.html

"Такой коррупции Америка не знала": Байден публично уничтожил Трампа

"Такой коррупции Америка не знала": Байден публично уничтожил Трампа - 28.06.2026 Украина.ру

"Такой коррупции Америка не знала": Байден публично уничтожил Трампа

Экс-президент США Джо Байден обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в беспрецедентной коррупции и разрушении НАТО. Об этом 28 июня он заявил на съезде Демпартии в Мэриленде

2026-06-28T14:10

2026-06-28T14:10

2026-06-28T14:10

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"Это коррупция — наглая, вопиющая коррупция в масштабах, никогда не виданных в американской истории. Трамп заработал миллиарды долларов с тех пор, как вернулся в Белый дом. У него нет никакого стыда. Зарабатывание денег на президентстве — одна из причин, по которой он хотел стать президентом", — заявил Байден.Также он припомнил "тщеславные проекты": снос Восточного крыла Белого дома, зал для балов, присвоение своего имени Центру Кеннеди и строительство арки в свою честь. "Ух ты, какой неудачник", — резюмировал Байден.Получасовая речь Байдена стала одной из самых резких его атак на Трампа после ухода с поста, отмечает CNN. Выступление состоялось ровно через два года после провальных для Байдена дебатов с Трампом.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня

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новости, америка, мэриленд, сша, джо байден, дональд трамп, нато, cnn