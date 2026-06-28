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"Это позор": Моравецкий потребовал извинений от мэра Львова за угрозы Качиньскому
"Это позор": Моравецкий потребовал извинений от мэра Львова за угрозы Качиньскому - 28.06.2026 Украина.ру
"Это позор": Моравецкий потребовал извинений от мэра Львова за угрозы Качиньскому
Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий резко раскритиковал мэра Львова Андрея Садового, который пригрозил судом лидеру польской оппозиции Ярославу Качиньскому. Об этом Моравецкий написал в Facebook*
2026-06-28T11:29
2026-06-28T11:29
2026-06-28T11:31
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В польско-украинских отношениях вспыхнул новый дипломатический скандал. Экс-премьер Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий потребовал от мэра Львова Андрея Садового принести извинения за обвинения в адрес лидера польской оппозиции Ярослава Качиньского."Что это значит? Мэр Львова угрожает подать в суд на Ярослава Качиньского? На лидера партии "Право и справедливость", который в самый тяжелый момент войны стоял на стороне Украины, а не на стороне расчетов и трусости? Это позор. Это скандал", — заявил Моравецкий в Facebook*.Политик также напомнил садовому о роли Польши после начала специальной военной операции. "Мэру Львова следует хорошо помнить, кто тогда действовал, а кто только говорил. Без польской помощи Львов сегодня мог бы выглядеть совсем по-другому", — добавил бывший премьер.Конфликт разгорелся после выступления Ярослава Качиньского на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, где он назвал Садового "явным сторонником Бандеры" и обвинил львовские власти в невыплате гонорара польской компании за строительство мусороперерабатывающего завода. В ответ мэр Львова пообещал подать на польского политика в суд, что и вызвало резкую реакцию со стороны Моравецкого.21 июня бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире Polsat News, комментируя лишение Владимира Зеленского ордена Белого Орла, заявил, что Украине стоило бы вернуть Варшаве поставленное в рамках военной поддержки вооружение вместо того, чтобы устраивать скандал по поводу награды.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пытки мирных жителей, ликвидация полковника ГУР. Хроника событий на утро 28 июня*деятельность Meta запрещена в России как экстремистская
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новости, львов, матеуш моравецкий, польша, украина, ярослав качиньский, европарламент, facebook
Новости, Львов, Матеуш Моравецкий, Польша, Украина, Ярослав Качиньский, Европарламент, Facebook
"Это позор": Моравецкий потребовал извинений от мэра Львова за угрозы Качиньскому
11:29 28.06.2026 (обновлено: 11:31 28.06.2026)
Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий резко раскритиковал мэра Львова Андрея Садового, который пригрозил судом лидеру польской оппозиции Ярославу Качиньскому. Об этом Моравецкий написал в Facebook*
В польско-украинских отношениях вспыхнул новый дипломатический скандал. Экс-премьер Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий потребовал от мэра Львова Андрея Садового принести извинения за обвинения в адрес лидера польской оппозиции Ярослава Качиньского.
"Что это значит? Мэр Львова угрожает подать в суд на Ярослава Качиньского? На лидера партии "Право и справедливость", который в самый тяжелый момент войны стоял на стороне Украины, а не на стороне расчетов и трусости? Это позор. Это скандал", — заявил Моравецкий в Facebook*.
Политик также напомнил садовому о роли Польши после начала специальной военной операции.
"Мэру Львова следует хорошо помнить, кто тогда действовал, а кто только говорил. Без польской помощи Львов сегодня мог бы выглядеть совсем по-другому", — добавил бывший премьер.
Конфликт разгорелся после выступления Ярослава Качиньского на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, где он назвал Садового "явным сторонником Бандеры" и обвинил львовские власти в невыплате гонорара польской компании за строительство мусороперерабатывающего завода. В ответ мэр Львова пообещал подать на польского политика в суд, что и вызвало резкую реакцию со стороны Моравецкого.
21 июня бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире Polsat News, комментируя лишение Владимира Зеленского ордена Белого Орла, заявил, что Украине стоило бы вернуть Варшаве поставленное в рамках военной поддержки вооружение вместо того, чтобы устраивать скандал по поводу награды.
*деятельность Meta запрещена в России как экстремистская